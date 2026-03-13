Bé gái 4 tuổi thường xuyên "kẹp chân", bị cha mẹ mắng vì hiểu lầm: Khi biết sự thật, nhiều phụ huynh mới hối hận

Trong nhiều gia đình có con gái nhỏ, cha mẹ thường chăm sóc con khá tỉ mỉ. Điều này không phải vì thiên vị, mà bởi trong quá trình lớn lên, bé gái có nhiều thay đổi về cơ thể cần được quan tâm và hướng dẫn đúng cách, đặc biệt là liên quan đến sự phát triển của cơ quan sinh sản.

Nếu được giáo dục và chăm sóc đúng, các bé sẽ hiểu hơn về cơ thể mình và tránh được những rắc rối về sức khỏe sau này. Tuy nhiên, trong quá trình lớn lên, một số hành vi của trẻ đôi khi khiến cha mẹ bối rối hoặc hiểu lầm.

Ví dụ như có những bé gái nhỏ thường xuyên có động tác kẹp hai chân lại , điều này khiến không ít phụ huynh cảm thấy khó hiểu, thậm chí cho rằng đó là hành vi “không đúng” và vội vàng la mắng con.

Thực tế, các chuyên gia cho rằng khi gặp tình huống này, cha mẹ không nên vội trách mắng , mà cần hiểu rõ nguyên nhân để có cách hướng dẫn trẻ phù hợp hơn.

Vì sao bé gái có hành động “kẹp chân”?

Nhiều phụ huynh lo lắng khi thấy con thường xuyên kẹp chặt hai chân hoặc cọ xát hai chân vào nhau. Tuy nhiên, trong y học, hiện tượng này ở trẻ nhỏ - đặc biệt là bé gái dưới 5 tuổi được gọi là “hội chứng kẹp chân”.

Đây không phải là điều hiếm gặp và cũng không phải hành vi có ý thức như người lớn.

Các chuyên gia cho biết hiện tượng này thường liên quan đến sự phát triển tự nhiên của cơ thể trẻ . Khi các cơ quan sinh dục ngoài bắt đầu phát triển, trẻ có thể cảm thấy tò mò hoặc vô tình tạo ra áp lực ở khu vực này, từ đó dẫn đến phản xạ kẹp chân.

Nói cách khác, đây thường chỉ là phản ứng bản năng trong quá trình khám phá cơ thể của trẻ nhỏ .

Tình trạng này kéo dài bao lâu?

Thông thường, hiện tượng này có thể xuất hiện ở một số bé gái từ khoảng 4-5 tuổi .

Khi trẻ lớn hơn và bước gần đến giai đoạn dậy thì (khoảng 9-10 tuổi), hành vi này thường tự giảm dần và biến mất .

Vì vậy, trong giai đoạn này, điều quan trọng là cha mẹ cần bình tĩnh quan sát và thấu hiểu, thay vì quát mắng hoặc làm trẻ xấu hổ. Những phản ứng tiêu cực có thể khiến trẻ cảm thấy lo lắng hoặc hình thành tâm lý tự ti.

Cha mẹ nên hướng dẫn con như thế nào?

Các chuyên gia cho rằng, trong quá trình nuôi dạy con, cha mẹ nên chú ý đến cả sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ.

Một số điều cha mẹ có thể làm gồm:

Giúp trẻ hiểu những hành vi nào là phù hợp, hành vi nào nên tránh, từ đó hình thành nhận thức đúng về cơ thể. Trang bị kiến thức vệ sinh và sức khỏe cơ thể cho trẻ một cách nhẹ nhàng, phù hợp với độ tuổi. Trò chuyện với con bằng thái độ bình tĩnh, tôn trọng, tránh khiến trẻ cảm thấy xấu hổ.

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng việc giáo dục giới tính sớm nhưng phù hợp với lứa tuổi sẽ giúp trẻ hiểu rõ cơ thể mình hơn, từ đó phát triển khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tâm lý.

Kết

Nhiều bậc cha mẹ sau khi hiểu rõ nguyên nhân đã chia sẻ rằng họ từng hiểu lầm và trách mắng con, nhưng sau đó cảm thấy hối hận.

Vì vậy, khi trẻ có những hành vi khiến người lớn khó hiểu, điều quan trọng nhất vẫn là tìm hiểu nguyên nhân trước khi phán xét , để có cách đồng hành đúng đắn cùng con trong quá trình lớn lên.

Nguồn: Sohu