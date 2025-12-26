Một người phụ nữ nổi tiếng được mệnh danh là "bà ngoại quyến rũ nhất thế giới" đã chia sẻ thói quen tập thể dục và ăn uống hàng ngày mà bà cho là bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung của mình, chỉ với một bài tập thể dục hàng ngày là bài tập yêu thích nhất.

Gina Stewart, 55 tuổi (đến từ Gold Coast, Úc), cho biết bà cho phép mình tận hưởng Giáng sinh, nhưng bà không muốn đi quá xa khỏi phương pháp kỷ luật thường ngày của mình, để có thể giữ dáng quanh năm.

Gina Stewart là một người mẫu, đã có 3 cháu, có một số nguyên tắc bất di bất dịch, bao gồm nâng tạ 3-5 lần mỗi tuần. Một trong những mục tiêu lớn nhất của bà là đi bộ từ 8.000 đến 10.000 bước mỗi ngày – thói quen không mất 1 xu ai cũng có thể làm nhưng nhiều người trẻ không biết nó tốt đến vậy cho sức khỏe, vóc dáng. Bà cũng ngủ 7-9 giờ "như thể mạng sống của bạn phụ thuộc vào điều đó", cố gắng đón ánh nắng mặt trời buổi sáng, không ăn đồ ăn vặt vào ban đêm và cuối cùng là không ăn đường.

Bà ngoại U60 cho biết, bạn sẽ khó lòng tự nhủ mình "quá già" nếu kiên trì thực hiện những điều trên và nói thêm: "Tuổi tác không phải là vấn đề, mà là những lời bào chữa".

Và khi được hỏi với tờ Mirror về việc liệu thói quen của bà có bị ảnh hưởng trong dịp Giáng sinh hay không, bà nói: "Ý chí của tôi rất mạnh mẽ trong dịp Giáng sinh. Tôi cho phép mình vài ngày để nuông chiều bản thân và tận hưởng nhưng không phải cả một tuần".

"Nhìn chung, tôi cố gắng không để bản thân buông thả. Vì vậy, tôi duy trì cân nặng và thể lực, quan trọng nhất là đi bộ mỗi ngày mà không bỏ sót. Tôi tin chắc rằng đi bộ là cần thiết, như câu tục ngữ xưa nói, nếu bạn vận động thì bạn sẽ giảm cân".

"Tôi cũng tin rằng yoga và các bài tập thể dục bằng trọng lượng cơ thể rất tuyệt vời và tôi có một thói quen tập luyện 4 lần một tuần để làm săn chắc và tăng cường sức mạnh cho mọi bộ phận trên cơ thể".

Gina nói thêm, không có gì sai khi thưởng thức đồ uống yêu thích của bạn trong dịp Giáng sinh, nhưng nói chung "bỏ rượu chắc chắn là một lựa chọn tốt về lâu dài".

Cô ấy nói lời khuyên này xuất phát từ kinh nghiệm cá nhân sau khi tham dự một bữa tiệc Giáng sinh gần đây, nơi cô ấy đã uống vài ly rượu vang đỏ, dẫn đến việc cô ấy "cảm thấy không được khỏe".

Sau khi mô tả thói quen tập thể dục của mình, Gina đã chia sẻ một số thông tin về chế độ ăn uống của cô ấy.

Chia sẻ một số thứ không thể thiếu, cô ấy nói: "Tôi kết hợp việc chăm sóc bản thân cơ bản như những gì tôi đã đề cập với việc mỗi sáng uống nửa quả chanh vắt vào nước mát để bắt đầu ngày mới. Sau đó, tôi uống nước ép cần tây mỗi sáng từ một bó cần tây lớn, ép lạnh.

"Tôi luôn uống nước suối tươi suốt cả ngày và ăn uống càng lành mạnh càng tốt, chủ yếu là thực phẩm hữu cơ và hầu như không có thực phẩm chế biến sẵn hoặc đồ ăn nhanh. Tôi tin tưởng tuyệt đối vào phương pháp của mình và ở tuổi 55, tôi vẫn không có một sợi tóc bạc nào trên đầu. Tôi không biết tại sao, có thể là do di truyền hoặc do chế độ dinh dưỡng tốt".

Gina cũng nói thêm rằng, bà dùng thực phẩm chức năng, thường là cùng với sinh tố buổi tối được làm từ quả việt quất hữu cơ, chuối hữu cơ và nước dừa.

(Nguồn và ảnh: Mirror)