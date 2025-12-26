4 bệnh ung thư cùng "xuất hiện" khi bị đau họng, người đàn ông không ngờ dù chăm tập thể dục nhưng lại làm 3 điều này mà mắc bệnh

Người đàn ông ấy được nhiều người ngưỡng mộ vì lối sống năng động. Ông yêu thể thao, duy trì tập luyện đều đặn suốt nhiều năm và luôn tin rằng mình thuộc nhóm “khỏe mạnh”. Thế nhưng, chỉ từ một triệu chứng tưởng như rất nhẹ - đau họng kéo dài - ông quyết định đi khám. Kết quả trả về khiến cả bác sĩ lẫn gia đình sững sờ: cùng lúc phát hiện 4 loại ung thư khác nhau, bao gồm ung thư lưỡi, ung thư tuyến giáp, ung thư thận và ung thư đại tràng.

Câu chuyện nhanh chóng được một bác sĩ tai - mũi - họng chia sẻ lại trên các trang truyền thông Trung Quốc như một lời cảnh tỉnh: Tập thể dục không đồng nghĩa với miễn nhiễm ung thư, nếu những thói quen gây hại vẫn âm thầm tồn tại trong đời sống hằng ngày.

Khi “viêm họng” không còn là chuyện nhỏ

Ban đầu, người đàn ông chỉ nghĩ mình bị viêm họng mạn tính do thời tiết hoặc nói nhiều. Nhưng khi các triệu chứng kéo dài bất thường, bác sĩ chỉ định làm thêm các xét nghiệm chuyên sâu. Từ một điểm tổn thương ở vùng miệng - họng, hàng loạt dấu hiệu ung thư khác lần lượt lộ diện ở các cơ quan nội tạng.

Theo bác sĩ, việc phát hiện nhiều loại ung thư cùng lúc không phải là ngẫu nhiên. Nó phản ánh một quá trình tích lũy tổn thương kéo dài trong cơ thể, thường đến từ những thói quen sống mà người bệnh không xem là nguy hiểm.

Vì sao tập thể dục vẫn không “cứu” được cơ thể?

Y học hiện đại khẳng định tập thể dục mang lại rất nhiều lợi ích: Cải thiện chuyển hóa, ổn định đường huyết, giảm nguy cơ tim mạch và hỗ trợ miễn dịch. Tuy nhiên, tập luyện chỉ là một phần của sức khỏe, không thể trung hòa hoàn toàn tác hại từ các yếu tố gây ung thư mạnh.

Trong trường hợp này, bác sĩ chỉ ra 3 thói quen nguy hiểm mà người đàn ông duy trì suốt nhiều năm và chính chúng mới là “mảnh ghép” giải thích cho cú sốc về bệnh của ông nói trên.

Thói quen thứ nhất: Nhai trầu cau - chất gây ung thư đã được cảnh báo rõ ràng

Người đàn ông này có thói quen ăn trầu từ khi còn trẻ. Ít người biết rằng trầu cau đã được Tổ chức Nghiên cứu Ung thư Quốc tế xếp vào nhóm chất gây ung thư chắc chắn. Hoạt chất trong cau có thể làm tổn thương niêm mạc miệng, gây biến đổi tế bào, từ đó dẫn đến ung thư lưỡi, khoang miệng, thực quản và nhiều cơ quan khác.

Việc nhai trầu lâu năm khiến vùng miệng - họng liên tục bị kích thích, tạo điều kiện cho tế bào ác tính hình thành và lan rộng.

Thói quen thứ hai: Hút thuốc - phá hủy DNA từ bên trong

Thuốc lá không chỉ gây ung thư phổi. Các chất độc trong khói thuốc có thể tấn công trực tiếp DNA, làm suy yếu hệ miễn dịch và khiến cơ thể mất khả năng nhận diện, tiêu diệt tế bào bất thường.

Ngay cả người thường xuyên vận động cũng không thể “bù đắp” được tổn hại này. Theo các bác sĩ, hút thuốc làm tăng nguy cơ ung thư ở nhiều cơ quan như vòm họng, thận, đại tràng, đúng với những vị trí ung thư mà người đàn ông này mắc phải.

Thói quen thứ ba: Uống rượu - chất độc âm thầm mang tên acetaldehyde

Rượu khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành acetaldehyde, một chất độc có khả năng gây tổn thương tế bào và thúc đẩy đột biến gen. Ở những người có khả năng chuyển hóa kém, acetaldehyde tích tụ lâu dài sẽ làm tăng mạnh nguy cơ ung thư vùng đầu – cổ và đường tiêu hóa.

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn xem việc uống rượu thường xuyên là “chuyện xã giao”, trong khi tác hại của nó lại diễn ra lặng lẽ và bền bỉ theo năm tháng.

Một bác sĩ ung bướu ví quá trình này giống như lãi suất kép ngược. Mỗi thói quen xấu lặp đi lặp lại mỗi ngày sẽ âm thầm tích lũy rủi ro. Đến khi cơ thể phát tín hiệu, bệnh thường đã bước sang giai đoạn nặng.

Điều nguy hiểm nhất là cảm giác chủ quan: thấy mình vẫn tập thể dục, vẫn sinh hoạt bình thường nên bỏ qua các dấu hiệu nhỏ như đau họng kéo dài, nuốt vướng, sụt cân không rõ nguyên nhân.

Qua câu chuyện của người đàn ông này, các bác sĩ nhấn mạnh:

Tập thể dục rất quan trọng, nhưng không thể thay thế cho việc loại bỏ các yếu tố gây ung thư.

Hút thuốc, uống rượu và nhai trầu cau là những nguy cơ đã được khoa học chứng minh rõ ràng.

Khi cơ thể xuất hiện triệu chứng bất thường kéo dài, đi khám sớm có thể cứu cả mạng sống.

Sức khỏe không mất đi trong một ngày. Nhưng nó có thể sụp đổ chỉ vì những thói quen nhỏ bị xem nhẹ suốt nhiều năm.