Từ năm 2026, hai loại vaccine “tiền triệu” sẽ được tiêm miễn phí

Từ năm 2026, Bộ Y tế sẽ đưa vaccine phòng bệnh do phế cầu và vaccine ngừa ung thư cổ tử cung (HPV) vào chương trình tiêm chủng mở rộng, giúp trẻ em được tiêm miễn phí, giảm gánh nặng chi phí cho người dân và tăng độ bao phủ miễn dịch cộng đồng.

Thông tin được ông Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), công bố tại Lễ tổng kết cuộc thi tìm hiểu về Chương trình Tiêm chủng mở rộng, tổ chức ngày 26/12 tại Hà Nội. Theo ông Nam, việc bổ sung hai loại vaccine này là bước đi quan trọng nhằm giảm gánh nặng bệnh tật, hướng tới mục tiêu đến năm 2030 đạt tỷ lệ tiêm chủng 95% theo định hướng của Chính phủ.

Theo lộ trình, vaccine phế cầu sẽ được triển khai tiêm ở quy mô nhỏ ngay từ quý I/2026. Căn cứ số liệu trẻ dưới 1 tuổi năm 2025, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dự kiến triển khai trước tại một số địa phương như: Bắc Kạn (cũ), Lạng Sơn, Quảng Nam (cũ), Đắk Nông (cũ), Sóc Trăng (cũ), Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Sơn La và Quảng Ngãi.

Đối với vaccine HPV, chương trình sẽ ưu tiên triển khai tại các vùng khó khăn từ quý III/2026. Bốn tỉnh được lựa chọn thí điểm tiêm miễn phí cho bé gái 11 tuổi gồm Tuyên Quang, Quảng Ngãi, Đắk Lắk và Vĩnh Long. Ước tính trong giai đoạn 2026–2028, mỗi năm sẽ có khoảng 18.000 trẻ em tại các địa phương này được thụ hưởng chính sách.

Hiện nay, chi phí tiêm hai loại vaccine có giá:

- Vaccine HPV dành cho nữ từ 9–26 tuổi có giá khoảng 1–2 triệu đồng mỗi liều, trọn bộ ba liều từ 3–6 triệu đồng.

- Vaccine phế cầu cho trẻ từ 6 tuần tuổi có giá khoảng 1,2 triệu đồng mỗi mũi.

Việc đưa các vaccine này vào danh mục tiêm miễn phí được kỳ vọng sẽ giúp trẻ em, đặc biệt ở vùng khó khăn, tiếp cận công bằng hơn với dịch vụ y tế chất lượng cao.

Phế cầu và HPV là hai trong bốn loại vaccine mới được bổ sung vào chương trình tiêm chủng quốc gia giai đoạn 2024–2030.

Trước đó, vaccine phòng virus Rota đã được tiêm thử nghiệm từ cuối năm 2024 và dự kiến mở rộng vào năm 2026; vaccine cúm dự kiến triển khai từ năm 2030. Như vậy, từ năm 2026, Việt Nam sẽ có 13 bệnh truyền nhiễm được phòng ngừa bằng vaccine miễn phí.