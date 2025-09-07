Ăn dứa có béo không?

Thực tế, dứa có làm béo hay không phụ thuộc vào cách ăn và số lượng tiêu thụ mỗi ngày.

Dứa - trái cây ít calo nhưng giàu dinh dưỡng

Trong 100g dứa chỉ chứa khoảng 44 kcal, thấp hơn táo (52 kcal) hay chuối (93 kcal). Dứa cung cấp carbohydrate ở mức vừa phải (khoảng 10,8g/100g), kèm theo chất xơ, vitamin C, vitamin nhóm B, khoáng chất như kali, magie và đặc biệt là enzyme bromelain - có lợi cho tiêu hóa.

Ăn dứa đúng cách sẽ không gây béo do lượng calo thấp, ăn 200g dứa chỉ nạp khoảng 88 kcal, tương đương 1/3 bát cơm nhỏ, dễ dàng tiêu hao qua vận động hằng ngày. Dứa cũng chứa chất xơ dồi dào giúp tạo cảm giác no, hạn chế ăn thêm thực phẩm giàu năng lượng khác. Ngoài ra, bromelain trong dứa hỗ trợ phân giải protein, giảm tình trạng đầy bụng, giúp cơ thể hấp thu dinh dưỡng tốt hơn mà không lo tích mỡ.

Khi nào ăn dứa dễ gây tăng cân?

Nếu ăn quá nhiều (trên 500g/ngày), lượng đường trong dứa sẽ vượt ngưỡng cơ thể cần, phần dư thừa sẽ chuyển hóa thành mỡ. Ngoài ra, thói quen uống nước ép dứa thay vì ăn trực tiếp cũng khiến mất đi chất xơ, giảm cảm giác no và dễ nạp dư đường. Đặc biệt, các chế phẩm như dứa sấy, dứa ngâm đường, bánh dứa chứa lượng calo gấp nhiều lần dứa tươi, ăn nhiều sẽ nhanh chóng làm tăng cân.

Cách ăn dứa không tăng cân

- Mỗi ngày chỉ nên dùng 100-200g dứa tươi (1-2 miếng), ưu tiên ăn trực tiếp, hạn chế ép nước.

- Tốt nhất nên ăn sau bữa chính khoảng 1 tiếng để vừa hỗ trợ tiêu hóa vừa tránh kích thích dạ dày khi đói.

- Người mắc tiểu đường chỉ nên ăn dưới 100g mỗi lần, có kiểm soát tổng lượng tinh bột trong ngày. Người có bệnh lý dạ dày nên hạn chế vì độ chua của dứa có thể gây kích ứng.

Giảm cân không có nghĩa phải “cạch mặt” với dứa. Nếu ăn vừa đủ và đúng cách, dứa vừa giúp giải khát, bổ sung vitamin, vừa không gây nỗi lo tăng cân. Điều quan trọng là kiểm soát khẩu phần và tránh lạm dụng các sản phẩm chế biến nhiều đường, nhiều chất béo.

Nguồn và ảnh: Sohu