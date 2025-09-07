Hành tây mọc mầm, xuất hiện chấm đen ăn được không?

Hành tây vốn là loại thực phẩm quen thuộc trong gian bếp, giá rẻ và dễ bảo quản. Đặc biệt sau mưa bão, khi nhiều loại rau khan hiếm, hành tây lại trở thành lựa chọn bổ sung dinh dưỡng tiện lợi.

Tuy nhiên, không ít bà nội trợ thắc mắc hành tây khi cắt ra thấy phần lõi ngả màu nâu, hoặc vỏ ngoài xuất hiện lớp bột đen, liệu có còn ăn được? Các chuyên gia khẳng định, nếu bảo quản sai cách, hành tây không chỉ nhanh hỏng mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho sức khỏe.

Hành tây giàu dinh dưỡng nhưng dễ nhiễm bệnh

Hành tây chứa nhiều vitamin A, B, C, chất xơ, các khoáng chất như canxi, sắt, phốt pho và vi lượng selen. Đặc biệt, các hợp chất lưu huỳnh, quercetin và flavonoid trong hành tây được xem là chất chống oxy hóa, có tác dụng phòng ung thư. Nhưng trên thực tế, đôi khi cắt hành tây ra, nhiều người phát hiện phần lõi không trắng mà có màu nâu nhạt.

Theo Trung tâm Nông nghiệp - Thủy sản tỉnh Hyogo (Nhật Bản), hiện tượng đổi màu này chủ yếu do hành tây bị vi khuẩn gây bệnh “thối vảy” tấn công, thường xuất hiện nhiều trong mùa mưa, khi thời tiết thay đổi thất thường.

Khi nào có thể ăn, khi nào phải bỏ?

Nếu chỉ có một phần nhỏ bị đổi màu hoặc thối, có thể cắt bỏ rồi nấu chín để sử dụng.

Tuy nhiên, tuyệt đối không nên ăn sống hoặc ăn phần hỏng, vì dễ dẫn đến ngộ độc. Trường hợp hành tây bị hỏng nặng, phần lõi mềm nhũn, rỉ nước, nghĩa là vi khuẩn đã lan rộng ra toàn củ - lúc này cần bỏ ngay, không nên tiếc.

Vỏ ngoài có “bụi đen” hay mọc mầm có nguy hiểm?

Khi hành tây để nơi ẩm thấp, vỏ ngoài có thể xuất hiện lớp bột đen do nấm mốc. Trường hợp này chỉ cần bóc bỏ lớp vỏ ngoài, rửa sạch vẫn có thể dùng được, nhưng tốt nhất nên ăn sớm để tránh hỏng.

Ngược lại, hành tây mọc mầm vẫn an toàn, không gây độc như khoai tây mọc mầm, chỉ là hương vị và giá trị dinh dưỡng đã giảm so với củ tươi.

Cách bảo quản hành tây an toàn

Theo Bộ Nông nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), hành tây cần được bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp , có thể giữ được 2-3 tháng. Tuyệt đối không nên nhốt hành tây trong túi nylon kín rồi để tủ lạnh, bởi hơi nước ngưng tụ sẽ khiến củ bị ẩm, nhanh chóng thối hỏng.

Trường hợp hành tây đã bóc vỏ, nên bọc lại và bảo quản ngăn mát, dùng sớm. Nếu đã cắt nhỏ, nên cho vào ngăn đá để giữ an toàn thực phẩm.

Nguồn và ảnh: HK01