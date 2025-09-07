Tắm lá ngải cứu, sau một năm, người phụ nữ nhận lại 6 thay đổi

Trong giới yêu thích chăm sóc sức khỏe, gần đây “tắm lá ngải” đang âm thầm trở thành một trào lưu. Tại Tứ Xuyên (Trung Quốc), một người phụ nữ kiên trì dùng lá ngải nấu nước để tắm trong suốt một năm. Kết quả là làn da, giấc ngủ và thậm chí cả thể trạng đều có chuyển biến rõ rệt. Điều gì đã tạo nên sự khác biệt ấy?

6 thay đổi bất ngờ sau khi kiên trì tắm lá ngải

- Da sáng mịn, sạch mụn: Trong lá ngải có tinh dầu giúp làm sạch lỗ chân lông, đặc biệt hiệu quả với mụn lưng. Nước ấm khoảng 38 độ C được xem là phù hợp nhất.

- Ngủ ngon hơn hẳn: Mùi thơm tự nhiên từ lá ngải giúp hệ thần kinh được thư giãn. Nếu tắm trước giờ ngủ một tiếng và kết hợp thở sâu, chất lượng giấc ngủ cải thiện rõ rệt.

- Hết cảnh tay chân lạnh: Ngải cứu có tính ấm, giúp làm dịu tình trạng lạnh tay chân, nhất là ở đầu gối và khuỷu tay. Người có thể trạng hàn yếu có thể áp dụng 2-3 lần/tuần.

- Giảm nhanh mỏi cơ: Sau vận động, dùng khăn thấm nước lá ngải chườm vai gáy giúp giảm căng cơ, thúc đẩy quá trình thải trừ axit lactic.

- Lưu thông máu tốt hơn: Các hợp chất flavonoid trong lá ngải giúp kích thích tuần hoàn máu. Trong lúc ngâm có thể kết hợp massage chân, hỗ trợ phòng ngừa giãn tĩnh mạch.

- Tinh thần nhẹ nhõm: Mùi thơm từ lá ngải còn giúp não bộ tiết ra chất tạo cảm giác dễ chịu, hỗ trợ giải tỏa căng thẳng.

Cách tắm lá ngải đúng cách

- Chọn nguyên liệu chuẩn: lá ngải hái vào dịp gần Tết có dược tính mạnh nhất. Mỗi lần dùng khoảng 100g lá khô hoặc 300g lá tươi, có thể thêm vài lát gừng.

- Cách nấu nước: cho lá ngải vào nồi nước lạnh, đun sôi rồi hạ nhỏ lửa trong 15 phút. Lọc lấy nước pha vào nước tắm, phần bã có thể tận dụng để xoa lên người.

- Tần suất hợp lý: người bình thường chỉ cần 2-3 lần/tuần, mỗi lần 15-20 phút. Nhiệt độ nước nên duy trì khoảng 38℃.

Những trường hợp cần thận trọng

- Da nhạy cảm: nên thử trước ở cổ tay, nếu có mẩn đỏ, ngứa thì dừng ngay.

- Phụ nữ mang thai, trong kỳ kinh nguyệt: tuyệt đối không nên dùng. Người cao huyết áp nếu muốn thử cần có người bên cạnh.

- Người hay nóng trong: dễ khô miệng, nổi mụn nên hạn chế, hoặc có thể kết hợp với thảo dược tính mát để cân bằng.

Tắm lá ngải có thể mang lại lợi ích, nhưng không phải ai cũng phù hợp. Các chuyên gia khuyến cáo nên hiểu rõ thể trạng bản thân trước khi áp dụng, tốt nhất hãy bắt đầu bằng ngâm chân để cơ thể làm quen dần.

Nguồn và ảnh: Sohu