Cô gái 22 tuổi suy thận, ngừng tim sau khi uống thứ này liên tục 4 năm: Bác sĩ nói "nên bỏ ngay"

Theo trang tin The Paper (Trung Quốc), ngày 24/10/2024, một cô gái tên Dụ Hàn (22 tuổi), sống ở Thượng Hải đã được gia đình đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Tân Hoa Xã, trực thuộc Đại học Giao thông Thượng Hải, trong tình trạng nguy kịch.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân bất tỉnh, vô niệu và chỉ số oxy máu tụt sâu, chỉ còn 68%. Bệnh nhân đã ngừng tim do rung thất nên ngay lập tức các bác sĩ đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực, đặt nội khí quản và thở máy để cứu sống bệnh nhân.

“Khi kiểm tra chuyên sâu, chúng tôi phát hiện bệnh nhân bị suy thận, nhiễm toan và hạ kali máu nghiêm trọng. Nếu bệnh nhân cấp cứu chậm thêm vài phút, nguy cơ tử vong sẽ rất cao”, bác sĩ Giang Bác Kiệt, Phó khoa Hồi sức Cấp cứu của bệnh viện chia sẻ.

Để ngăn chặn nguy cơ tổn thương não bộ và thận bị tổn thương nặng hơn do thiếu oxy, ê-kíp của bệnh viện đã tiến hành lọc máu và điều chỉnh điện giải cho bệnh nhân. Sau ba ngày điều trị, bệnh nhân tỉnh lại, dần cai máy thở, chức năng tim, thận dần phục hồi.

Bệnh nhân phải tiến hành lọc máu và điều trị cấp cứu tại bệnh viện. (Ảnh minh hoạ)

Hé lộ nguyên nhân gây bệnh

Sau khi tình trạng bệnh nhân ổn định, bác sĩ khai thác tiền sử và phát hiện nguyên nhân gây bệnh. Theo chia sẻ của Dụ Hàn, cô đã sử dụng thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu trong suốt 4 năm qua để giảm cân.

Theo bác sĩ Giang Bác Kiệt, thói quen lạm dụng thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu trong thời gian dài chính là nguyên nhân trực tiếp khiến bệnh nhân bị suy thận, ngừng tim và gặp hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Bác sĩ Giang Bác Kiệt cảnh báo, giảm cân bằng thuốc lợi tiểu hoặc thuốc nhuận tràng không phải là phương pháp hiệu quả do các loại thuốc này chỉ giúp giảm cân tạm thời do mất nước.

Việc lạm dụng thuốc lợi tiểu và thuốc nhuận tràng để giảm cân có thể gây mất nước, rối loạn điện giải, suy thận, tổn thương đường tiêu hóa, gây rối loạn hormone, loạn nhịp tim, dễ dẫn đến tình trạng ngừng tim và thậm chí là tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

Lạm dụng thuốc lợi tiểu, thuốc nhuận tràng để giảm cân có thể gây ra nhiều hệ luỵ. (Ảnh minh hoạ)

Thông qua trường hợp của bệnh nhân Dụ Hàn, bác sĩ khuyến cáo thay vì giảm cân bằng các loại thuốc nhuận tràng và thuốc lợi tiểu người dân cần duy trì phương pháp giảm cân bền vững. Cụ thể bao gồm áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, có thể tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng, tập luyện thường xuyên, ngủ đủ giấc.

“Giảm cân là một quá trình dài hơi, cần sự kiên trì. Mọi người nên bỏ ngay thói quen dựa vào các loại thuốc trị bệnh để giảm cân vì điều này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và tính mạng của người bệnh”, bác sĩ Giang Bác Kiệt nói.