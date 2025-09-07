Cô gái 22 tuổi tử vong sau 5 ngày viêm họng, bác sĩ nghiêm mặt nhắc: Có 5 dấu hiệu này phải đi khám gấp!

Viêm họng hay cảm giác đau họng thường bị nhiều người coi nhẹ, cho là khó chịu thoáng quá hay "bệnh vặt'. Có thể tự khỏi sau vài ngày hoặc chỉ cần nghỉ ngơi, uống nước ấm hoặc cùng lắm tự mua thuốc uống là khỏi. Amy Forsythe trước khi tử vong sau 5 ngày viêm họng cũng có cùng suy nghĩ.

Theo Daily Mail, Amy 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học và sống tại Bắc Ireland (Vương Quốc Anh). Sau một buổi đi chơi ngoài trời thì cô đột nhiên đau rát cổ, khó nuốt. Nghĩ là mình bị viêm họng do cảm cúm thông thường, Amy muốn để mặc cho nó tự khỏi. Thế nhưng cơn đau ngày một dữ dội khiến cô dùng thuốc giảm đau cũng không mấy hiệu quả. Đồng thời, cô rơi vào tình trạng sốt cao và mệt mỏi đến mức chỉ muốn nằm một chỗ.

Không thể chịu nổi nữa, Amy nhờ một người bạn đưa đến bệnh viện. Cứ ngỡ bác sĩ chỉ cần kê đơn thuốc là được về nhưng không ngờ bệnh tình đã chuyển biến xấu tới mức phải chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ phát hiện cô bị áp xe ở cổ họng, khối mủ nhanh chóng gây tắc nghẽn đường thở. Mọi nỗ lực cứu chữa đều bất thành, Amy trút hơi thở cuối cùng sau 5 ngày chống chọi tại bệnh viện.

Ảnh minh họa

Cái chết đột ngột của một cô gái trẻ, đang khỏe mạnh đã khiến nhiều người bàng hoàng. Một cơn viêm họng vốn bị xem là "bệnh vặt" lại có thể cướp đi mạng sống chỉ trong vài ngày, để lại nỗi đau không gì bù đắp cho gia đình và bạn bè của Amy. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho bất kỳ ai đang chủ quan trước những triệu chứng quen thuộc của cơ thể.

Bác sĩ nhắc nhở 5 đặc điểm của viêm họng nguy hiểm, cần đi khám gấp!

Theo bác sĩ gia đình Lâm Dĩnh Y (Hồng Kông, Trung Quốc) viêm họng thường bị xem là bệnh vặt, dễ điều trị hoặc thậm chí tự khỏi sau một thời gian ở một số người, nhưng cũng có thể gây biến chứng tử vong trong không ít trường hợp.

Viêm họng thường do virus như rhinovirus, virus hợp bào hô hấp hay cúm. Tuy nhiên, có những trường hợp lại xuất phát từ vi khuẩn, phổ biến nhất là liên cầu khuẩn nhóm A. Loại vi khuẩn này có thể gây áp xe quanh amidan, dẫn đến chèn ép đường thở, hoặc nếu áp xe vỡ sẽ khiến vi khuẩn lan xuống phổi và các mô ở cổ.

Bác sĩ Lâm nhấn mạnh: "Tử vong do viêm họng rất hiếm nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Liên cầu khuẩn nhóm A thậm chí còn gây hội chứng sốc nhiễm độc, suy đa tạng và tử vong nhanh chóng nếu không can thiệp. Những người có hệ miễn dịch yếu, mắc bệnh mạn tính hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch là nhóm đối tượng đặc biệt dễ gặp biến chứng".



Vì vậy, bác sĩ Lâm khuyến cáo người bị viêm họng không nên coi thường, phải tới bệnh viện càng nhanh càng tốt khi cơ thể xuất hiện 1 trong số 5 dấu hiệu sau:

- Đau họng dữ dội kèm khó nuốt hoặc khó thở.

- Sốt cao liên tục, kèm ớn lạnh.

- Hạch ở cổ sưng to, đau bất thường.

- Triệu chứng không thuyên giảm sau 3 ngày hoặc ngày càng nặng.

- Cơ thể có dấu hiệu nhiễm trùng lan rộng như nổi ban, mệt mỏi, nhịp tim nhanh.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, ngay cả khi viêm họng không có các dấu hiệu nguy hiểm trên, bác sĩ Lâm vẫn nhấn mạnh không được chủ quan. Điều quan trọng nhất là chăm sóc đúng cách để cơ thể nhanh hồi phục và tránh biến chứng.

Nên làm khi viêm họng Không nên làm khi viêm họng Uống nhiều nước ấm, súc miệng nước muối loãng. Hút thuốc, uống rượu bia, dùng chất kích thích. Nghỉ ngơi đầy đủ, giữ ấm cơ thể và cổ họng. Ăn đồ cay nóng, chiên rán, quá mặn hoặc quá chua. Ăn thức ăn mềm, lỏng, dễ nuốt, bổ sung vitamin C. Nói to, la hét hoặc nói chuyện quá nhiều Duy trì vệ sinh răng miệng sạch sẽ, rửa tay thường xuyên. Tự ý dùng kháng sinh hoặc thuốc khi chưa có chỉ định. Đi khám sớm nếu sốt cao, khó thở hoặc triệu chứng kéo dài >3 ngày. Chủ quan bỏ qua các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

Nguồn và ảnh: TOPick, Daily Mail