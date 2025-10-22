Ung thư vú là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe phụ nữ, và nguy cơ này thường có xu hướng tăng cao trong giai đoạn cơ thể bắt đầu có những biến đổi về hormone, đặc biệt là ở nhóm chị em tiền mãn kinh. Trong giai đoạn này (thường từ sau tuổi 40), sự mất cân bằng estrogen có thể trở thành một yếu tố rủi ro. Chính vì vậy, việc xây dựng một "tấm khiên" bảo vệ từ chế độ ăn uống là vô cùng cần thiết.

Dưới đây là 9 thực phẩm đã được chứng minh, các chuyên gia về ung thư khuyến nghị nên ăn để giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư vú:

1. Rau lá xanh đậm

Ảnh minh họa

Cải xoăn, rau bina hay cải bẹ xanh chứa carotenoid như beta-carotene, lutein, zeaxanthin. Phân tích tổng hợp quốc tế năm 2012 trên 7.011 phụ nữ ở Mỹ, châu Âu và châu Á cho thấy nồng độ carotenoid cao trong máu giúp giảm đáng kể nguy cơ ung thư vú. Với phụ nữ tiền mãn kinh, nhóm chất này còn giúp giảm stress oxy hóa - yếu tố thúc đẩy lão hóa và rối loạn tế bào. Folate trong rau xanh cũng góp phần bảo vệ DNA.

2. Trái cây họ cam quýt

Cam, bưởi, chanh, quýt cung cấp folate, vitamin C, carotenoid và flavonoid - những chất chống oxy hóa mạnh. Phân tích tổng hợp năm 2013 của các nhà khoa học Nhật Bản và Mỹ cho thấy ăn nhiều trái cây họ cam quýt có thể giảm khoảng 10% nguy cơ ung thư vú.

Ảnh minh họa

3. Rau họ cải

Bông cải xanh, súp lơ và bắp cải chứa glucosinolate, khi vào cơ thể chuyển hóa thành isothiocyanate - hợp chất có khả năng ức chế tế bào ung thư. Nghiên cứu tại miền Nam Trung Quốc cho thấy phụ nữ ăn nhiều rau họ cải có nguy cơ ung thư vú thấp hơn rõ rệt. Ngoài ra, nhóm rau này còn giúp cân bằng nội tiết và đào thải độc tố.

4. Các loại rau họ hành

Tỏi, hành tây, hành tím giàu organosulfur, flavonoid và vitamin C. Nghiên cứu tại Puerto Rico và Iran phát hiện việc ăn nhiều tỏi, hành tây giúp giảm nguy cơ ung thư vú. Ăn hành tây sống thường xuyên cũng mang lại tác dụng bảo vệ nhẹ nhờ hoạt tính kháng viêm và chống oxy hóa.

5. Các loại quả mọng

Việt quất, mâm xôi, dâu tây chứa anthocyanin và flavonoid giúp ngăn tổn thương tế bào. Nghiên cứu năm 2013 của Đại học Harvard (Mỹ) trên 75.929 phụ nữ cho thấy tiêu thụ nhiều quả mọng làm giảm nguy cơ ung thư vú âm tính với thụ thể estrogen.

6. Đào

Nghiên cứu tại Mỹ năm 2013 cho thấy phụ nữ ăn ít nhất hai phần đào mỗi tuần có nguy cơ ung thư vú âm tính với thụ thể estrogen thấp hơn tới 41%. Các polyphenol trong đào có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và bảo vệ mô vú khỏi stress oxy hóa. Táo và lê cũng có hiệu quả tương tự nhưng thấp hơn.

7. Cá béo

Ảnh minh họa

Cá hồi, cá thu, cá mòi giàu omega-3, selen và astaxanthin. Phân tích trên gần 900.000 người tại nhiều quốc gia năm 2013 chỉ ra rằng nhóm tiêu thụ nhiều omega-3 từ hải sản có nguy cơ ung thư vú thấp hơn 14%. Việc duy trì cân bằng giữa omega-3 và omega-6 giúp kiểm soát viêm mạn tính - yếu tố dễ gặp ở phụ nữ tiền mãn kinh.

8. Thực phẩm lên men

Sữa chua, kim chi, miso chứa probiotic giúp duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, hỗ trợ cân bằng hormone và giảm viêm. Nghiên cứu tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ đều cho thấy tiêu thụ sữa chua hoặc thực phẩm lên men liên quan đến nguy cơ ung thư vú thấp hơn.

9. Ngũ cốc nguyên hạt

Ảnh minh họa

Lúa mì, gạo lứt, lúa mạch, diêm mạch giàu chất xơ và vitamin nhóm B. Nghiên cứu năm 2016 của các nhà khoa học Mỹ cho thấy phụ nữ ăn hơn bảy khẩu phần ngũ cốc nguyên hạt mỗi tuần có nguy cơ ung thư vú thấp hơn rõ rệt. Đây cũng là nguồn carbohydrate chất lượng cao giúp kiểm soát cân nặng - yếu tố liên quan mật thiết đến nguy cơ ung thư vú.

Lưu ý: Dù chế độ ăn là nền tảng quan trọng, phụ nữ - nhất là giai đoạn tiền mãn kinh vẫn cần sàng lọc định kỳ và tự kiểm tra vú thường xuyên. Phát hiện sớm giúp tăng khả năng điều trị thành công và bảo vệ sức khỏe lâu dài.

Nguồn và ảnh: Sanook, MSN