Loại nấm được ví như"bào ngư chay" đang được nhắc đến chính là nấm đùi gà. Thực phẩm này tuy bình dân nhưng lại chứa cả "kho dinh dưỡng", có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon miệng, quen thuộc với người Việt.

Tại sao nấm đùi gà được ví như "bào ngư chay"?

Nấm đùi gà xứng đáng với sự so sánh này nhờ cấu trúc dinh dưỡng phong phú và cân đối, ít calo, ít chất béo. Đây là nguồn cung cấp dồi dào các chất thiết yếu, giúp cơ thể khỏe mạnh toàn diện:

- Nguồn protein chất lượng cao: Nấm đùi gà cung cấp protein dồi dào (khoảng 2,7 - 3 gam/100 gam nấm), là lựa chọn tuyệt vời thay thế một phần thịt, cá trong chế độ ăn chay.

- Chứa đến 18 loại axit amin, bao gồm 8 loại thiết yếu mà cơ thể con người không tự tổng hợp được như lysine và valine.

Ảnh minh họa

- Dinh dưỡng đa dạng khác: Ngoài ra, nấm đùi gà rất giàu chất xơ (gấp 2-3 lần rau thông thường), carbohydrate, nhiều loại vitamin (C, A, nhóm B, D, niacin) và khoáng chất quan trọng như kali, magie và canxi.

Nấm đùi gà là "bạn tốt" của hệ miễn dịch, tim mạch

Các hợp chất sinh học mạnh mẽ trong nấm đùi gà mang lại lợi ích kép trong việc bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật, củng cố 2 hệ thống quan trọng nhất là miễn dịch và tuần hoàn:

1. Tăng cường hệ miễn dịch và tiềm năng chống ung thư

Nấm đùi gà là nguồn giàu Polysaccharides - hợp chất sinh học có vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức đề kháng. Các hợp chất này đã được chứng minh là giúp thúc đẩy hoạt động của tế bào lympho, từ đó cải thiện phản ứng miễn dịch của cơ thể và chống lại stress oxy hóa tế bào.

Nghiên cứu cũng ghi nhận tiềm năng của chiết xuất nấm đùi gà trong việc ức chế sự phát triển của một số tế bào ung thư (như ung thư vú và ruột kết).

2. Bảo vệ tim mạch và điều hòa huyết áp

Nấm đùi gà luôn nằm trong danh sách thực phẩm tốt cho tim mạch. Nhất là giảm mỡ máu và điều hòa huyết áp.

Loại nấm này chứa 2 hợp chất Lovastatin và Mevinolin có khả năng ức chế quá trình tổng hợp cholesterol nội sinh. Điều này giúp giảm tổng lượng cholesterol, triglyceride và cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ mạch máu. Còn hàm lượng Kali dồi dào (272 mg/100g) giúp cân bằng Natri, hỗ trợ điều hòa huyết áp, ngăn ngừa xơ cứng động mạch và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, nấm đùi gà cũng hỗ trợ ngăn chặn quá trình hình thành mảng bám và xơ cứng động mạch.

Ảnh minh họa

Những lợi ích sức khỏe khác của nấm đùi gà

Nấm đùi gà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực khác cho sức khỏe hàng ngày, phù hợp với mọi chế độ ăn:

- Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Với chỉ 40 calo/100gvà hàm lượng chất xơ cao, nấm giúp no lâu, hạn chế cảm giác thèm ăn, rất lý tưởng cho người đang thực hiện chế độ ăn kiêng, tăng cơ giảm mỡ.

- Cải thiện sức khỏe tiêu hóa: Chất xơ hòa tan trong nấm đùi gà giúp thúc đẩy nhu động ruột, giảm và ngăn ngừa táo bón, từ đó duy trì một đường ruột khỏe mạnh.

- Bảo vệ gan: Hợp chất Polysaccharides còn được biết đến với khả năng hạ lipid máu, giúp ngăn ngừa và cải thiện tình trạng gan nhiễm mỡ, bảo vệ chức năng gan.

- Tốt cho não bộ: Là nguồn cung cấp phức hợp vitamin B tự nhiên. Bổ sung thường xuyên giúp hỗ trợ chức năng thần kinh, đặc biệt có lợi cho những người hay bị căng thẳng, áp lực.

- Tốt cho xương và răng: Cung cấp Vitamin D2, thiết yếu cho việc hấp thụ Canxi. Các khoáng chất như Magie còn giúp duy trì và củng cố mật độ xương, hỗ trợ xương và răng chắc khỏe.

- Hỗ trợ kiểm soát đường huyết: Chứa chất xơ hòa tan giúp làm chậm hấp thụ glucose, ngăn ngừa tăng đường huyết đột ngột, hỗ trợ cải thiện độ nhạy insulin.

Lưu ý khi ăn nấm đùi gà

Mặc dù nấm đùi gà rất tốt, nhưng một số đối tượng cần lưu ý để tránh rủi ro không mong muốn.

- Vấn đề tiêu hóa: Người đang bị đầy bụng, tiêu chảy cần hạn chế lượng nấm để tránh làm nặng thêm tình trạng bệnh.

- Bệnh lý nền: Người mắc các vấn đề về thận cần hạn chế thực phẩm giàu kali hoặc người bị bệnh Gout nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi đưa nấm vào chế độ ăn, do hàm lượng đạm trong nấm.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, khi mua nên chọn cây nấm có thân khô, căng mọng, màu trắng sữa ngà, mũ nấm nhẵn, dày, không bị dập nát, không chảy nhớt hay có mùi lạ. Nấu nấm chín hoàn toàn, không nấu trong nồi nhôm và tránh kết hợp với: thịt vịt, ốc, rượu bia hay dùng đồ lạnh ngay sau khi ăn xong.

Nguồn và ảnh: ETtoday, Eat This Not That