7 món đồ dùng hạng A, mua xong thấy cuộc đời lên level

Người ta hay nói, một căn nhà đẹp chưa chắc đã mang lại cuộc sống dễ chịu, nhưng một căn nhà được trang bị đúng đồ dùng thì chắc chắn khiến con người sống thoải mái hơn từng ngày. Có những món đồ lúc mua thì đắn đo, cân lên đặt xuống vì giá không rẻ, nhưng một khi đã dùng rồi mới thấy: hóa ra trước đây mình đã sống quá vất vả.

Dưới đây là 7 món đồ gia dụng được nhiều gia đình đánh giá là “mua thì xót tiền, dùng rồi mới thấy đáng”, không phải để khoe mẽ, mà để thực sự nâng cấp chất lượng sống.

1. Máy rửa bát chấm dứt mệt mỏi sau mỗi bữa ăn

Nhiều người từng nghĩ máy rửa bát là món đồ xa xỉ, chỉ hợp nhà đông người hoặc gia đình có điều kiện. Nhưng khi dùng rồi mới hiểu, thứ nó mang lại không chỉ là bát đĩa sạch hơn, mà là giải phóng thời gian và tinh thần. Sau bữa ăn, thay vì đứng trước bồn rửa với đống dầu mỡ, bạn chỉ cần xếp bát đĩa vào máy. Máy rửa bát hiện đại rửa sạch sâu, tráng nước nóng, sấy khô và diệt khuẩn, bát đũa lấy ra dùng ngay. Quan trọng hơn, nó giảm hẳn những tranh cãi rất nhỏ nhưng lặp đi lặp lại trong gia đình: ai rửa bát, rửa lúc nào, rửa có sạch không.