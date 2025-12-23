Loại cây được Singapore đánh giá là "cây được chọn": Việt Nam trồng từ Bắc tới Nam, đi đâu cũng thấy

Nếu bạn từng dạo bước trên các con đường ở Singapore, hẳn bạn đã không ít lần chiêm ngưỡng những giàn hoa giấy rực rỡ phủ kín các cầu vượt và dọc hai bên đường. Những bông hoa xinh đẹp này phát triển đặc biệt tốt trong khí hậu nhiệt đới của Singapore, mang đến những mảng màu sống động cho cảnh quan đô thị.

Vì sao hoa giấy là “cây được chọn” cho không gian đô thị của Singapore?

Hoa giấy (Bougainvillea) là loài cây phổ biến ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, nổi tiếng với những bông hoa rực rỡ, có màu sắc đa dạng từ hồng, tím đến đỏ, cam và trắng. Có nguồn gốc từ Nam Mỹ, hoa giấy rất phù hợp với điều kiện nóng ẩm của Singapore, khiến chúng trở thành lựa chọn lý tưởng cho cảnh quan đô thị và các khu vườn ngoài trời, theo Noah Garden Centre, cửa hàng bán đồ làm vườn hàng đầu tại Singapore.

Đây cũng là lý do hoa giấy được trồng rộng rãi trong cảnh quan Singapore, trở thành loài cây đặc trưng của quốc đảo này – còn được biết đến với tên gọi “hoa cầu vượt”.

Hoa giấy được trồng phổ biến ở Singapore.

1. Khả năng thích nghi cao

Hoa giấy có khả năng thích nghi vượt trội với nhiều loại đất và điều kiện môi trường khác nhau, rất phù hợp với không gian đô thị. Chúng có thể chịu được đất nghèo dinh dưỡng và những giai đoạn khô hạn, vẫn phát triển tốt ở những nơi mà nhiều loài cây khác khó sinh trưởng.

2. Ít tốn công chăm sóc

Khi đã ổn định, hoa giấy gần như không cần chăm sóc nhiều. Khả năng chống chịu sâu bệnh tốt cùng với đặc tính chịu hạn giúp chúng ít cần tưới nước và bảo dưỡng thường xuyên, rất lý tưởng cho các không gian công cộng không thể chăm sóc hàng ngày.

3. Giá trị thẩm mỹ nổi bật

Màu sắc rực rỡ của hoa giấy tạo nên điểm nhấn thị giác mạnh mẽ cho cảnh quan. Khả năng ra hoa dày đặc giúp mang lại vẻ đẹp thiên nhiên sinh động cho môi trường đô thị vốn nhiều bê tông và nhà cao tầng.

Hoa giấy đem lại vẻ đẹp nổi bật cho không gian đô thị.

4. Phát triển tốt trong khí hậu Singapore

Hoa giấy sinh trưởng mạnh mẽ trong khí hậu nhiệt đới của Singapore nhờ những yếu tố sau:

Ánh sáng: Hoa giấy ưa nắng và cần ít nhất 5–6 giờ ánh nắng trực tiếp mỗi ngày, điều mà khí hậu Singapore cung cấp rất dồi dào.

Khả năng chịu nhiệt: Loài cây này chịu được nhiệt độ cao, vẫn phát triển tốt trong điều kiện mà nhiều loài khác khó thích nghi.

Độ ẩm: Dù hoa giấy thích môi trường khô ráo hơn là quá ẩm, chúng vẫn có thể thích nghi với mức độ ẩm cao đặc trưng của Singapore.

Hoa giấy phát triển tốt trong khí hậu nhiệt đới của Singapore.

Hoa giấy ở Việt Nam

Không chỉ được ưa thích tại Singapore, hoa giấy cũng là loại cây rất phổ biến ở Việt Nam. Cây được trồng rộng rãi từ Bắc tới Nam, với mục đích tạo bóng râm, trang trí nhà cửa, đường phố với nhiều giống đa dạng (Thái, Mỹ, ngũ sắc).

Hoa giấy nở quanh năm, dễ trồng, tạo giàn leo cổng, hàng rào đẹp mắt, đặc biệt rực rỡ ở Hội An vào tháng 3.

Hoa giấy là một trong những nét đẹp đặc trưng của phố cổ Hội An.

Ở Việt Nam, hoa giấy là loại cây được ưa chuộng vì tính dễ thích nghi và ra hoa quanh năm. Đặc biệt thời gian gần đây cây hoa giấy ngũ sắc là sự kết hợp tuyệt vời giữa màu sắc: đỏ, tím, hồng, trắng, vàng cuốn hút bất cứ ai khi chăm sóc cây.

Theo quan niệm dân gian, hoa giấy tượng trưng cho tình yêu mộc mạc, đơn sơ. Ngoài ra, thân cây nhiều gai nhưng bông hoa lại rất mỏng manh; vậy nên người ta còn nói hoa giấy tượng trưng cho sự bảo vệ cái đẹp.

Có một số quan niệm cho rằng cây có thể xua đuổi tà ma, mang đến cho căn nhà không gian bình yên.

Người Việt rất chuộng trồng hoa giấy ở sân vườn, lối vào hoặc hàng rào.

Lợi ích khi trồng hoa giấy trong vườn nhà