Điện máy - điện gia dụng thông minh Dreame hợp tác chiến lược với Viettel Commerce

Công ty TNHH Nhà nước MTV Thương mại & Xuất nhập khẩu Viettel (Viettel Commerce) ký kết hợp tác chiến lược với Tập đoàn Dreame Technology

Cột mốc chiến lược của thị trường điện máy thông minh Đông Nam Á

Không đơn thuần là một lễ ký kết hợp tác, sự kiện lần này đánh dấu bước tiến quan trọng của Dreame Technology trong hành trình mở rộng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó Việt Nam được xác định là thị trường trọng điểm. Việc bắt tay cùng Viettel Commerce - đơn vị sở hữu mạng lưới phân phối thiết bị công nghệ rộng khắp cả nước, đã nhấn mạnh tham vọng đưa các sản phẩm điện máy gia dụng công nghệ cao tiếp cận người dùng Việt một cách nhanh chóng và bền vững.

Sự kết hợp được kỳ vọng sẽ tạo ra cú hích cho thị trường điện máy Việt Nam, nơi người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các giải pháp tiết kiệm thời gian, công sức và nâng cao chất lượng sống.

Dreame Technology vốn được biết đến là Tập đoàn công nghệ toàn cầu tiên phong trong ba trụ cột cốt lõi: động cơ tốc độ cao, thuật toán thông minh và cánh tay robot mô phỏng sinh học. Những nền tảng này không chỉ mang tính kỹ thuật, mà được Dreame Technology chuyển hóa thành các giải pháp thực tiễn cho đời sống hằng ngày: từ robot hút bụi, máy lau nhà tự động cho đến các thiết bị gia dụng thế hệ mới.

Thay vì tập trung đơn lẻ vào từng sản phẩm, Dreame Technology theo đuổi cách tiếp cận hệ sinh thái, khi các thiết bị có thể kết nối, học hỏi thói quen người dùng và tự động tối ưu trải nghiệm sống. Đây cũng chính là xu hướng đang định hình thị trường gia dụng thông minh toàn cầu, phục vụ hàng triệu gia đình trên thế giới.

Ở chiều ngược lại, Viettel đang từng bước mở rộng vai trò từ viễn thông sang các lĩnh vực gắn chặt với đời sống số. Trong bức tranh đó, Viettel Commerce giữ vai trò trụ cột trong mảng thương mại và logistics, trở thành cầu nối đưa công nghệ đến gần hơn với mọi tầng lớp người tiêu dùng.

Viettel Distribution ký kết hợp tác chiến lược với các Ngành hàng Dreame

Viettel Distribution - Cầu nối đưa Điện máy - điện gia dụng thông minh chạm đến mọi gia đình Việt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý tại sự kiện không chỉ nằm ở tầm nhìn công nghệ của Dreame Technology, mà còn ở vai trò then chốt của Viettel Distribution trong việc hiện thực hóa tầm nhìn đó.

Dreame hướng tới xây dựng hệ sinh thái khép kín người - xe - nhà, nơi các thiết bị không còn hoạt động rời rạc mà được kết nối liền mạch thông qua nền tảng Dreame Home. Chiến lược này được phát triển xoay quanh 5 nhóm ngành hàng trọng điểm: Điện tử - Âm thanh, Máy giặt, Tủ lạnh, Điều hòa và Thiết bị bếp không tách rời, mà bổ trợ cho nhau để tạo nên trải nghiệm sống trọn vẹn.

Để hệ sinh thái đó không chỉ dừng lại ở tầm nhìn, phân phối hàng hóa được xác định là yếu tố quyết định. Viettel Distribution (trung tâm phân phối trực thuộc Viettel Commerce) trở thành cầu nối đưa các giải pháp điện máy gia dụng thông minh của Dreame đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Sở hữu mạng lưới gần 5.000 điểm bán trên toàn quốc, Viettel Distribution giúp công nghệ không chỉ hiện diện tại các đô thị lớn, mà còn mở rộng độ phủ tới khu vực vùng sâu, vùng xa. Đồng thời, việc trao chứng nhận cho các đại lý chính thức cũng góp phần hoàn thiện hệ thống phân phối, đảm bảo trải nghiệm sản phẩm Dreame được triển khai đồng bộ, bài bản và bền vững trên phạm vi toàn quốc.

Chia sẻ tại lễ ký kết, ông Harley Xia - phụ trách mảng Thiết bị Điện máy gia dụng Dreame khu vực Đông Nam Á, chia sẻ: "Dreame hướng tới việc nâng tầm trải nghiệm sống hằng ngày thông qua các giải pháp thông minh, liền mạch và giàu cảm xúc, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành lâu dài cùng thị trường Việt Nam".

Đại diện Viettel Distribution trình bày giới thiệu về các sản phẩm mới chiến lược trong sự kiện

Để gia dụng thông minh không còn là "thiết bị thụ động"

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Dreame giới thiệu hệ sinh thái Dreame Home tới các đối tác và giới truyền thông, qua đó khẳng định chiến lược tập trung phát triển 5 ngành hàng điện máy chủ lực gồm: thiết bị giải trí nghe nhìn, máy giặt, tủ lạnh, điều hòa không khí và thiết bị gia dụng bếp. Thay vì chỉ trưng bày, các sản phẩm được đưa vào khu vực trải nghiệm thực tế, cho phép người tham dự trực tiếp khám phá các tính năng thông minh, từ khả năng tự động tối ưu vận hành đến thiết kế hướng người dùng.

Đây là cách Dreame thể hiện rõ triết lý phát triển sản phẩm: điện máy gia dụng không chỉ để sử dụng, mà để "phục vụ" con người. Điều này không chỉ đảm bảo độ phủ thị trường, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các kế hoạch mở rộng trong tương lai.

Đối tác tham quan và trải nghiệm các dòng sản phẩm trọng điểm

Cú bắt tay này đã cho thấy công nghệ đang dịch chuyển rất rõ. Chính ở điểm giao thoa đó, Dreame Technology và Viettel Commerce được kỳ vọng sẽ góp phần định hình một chuẩn mực mới cho đời sống gia đình hiện đại tại Việt Nam - nơi mỗi thiết bị đều thông minh hơn, để con người được sống thảnh thơi hơn.