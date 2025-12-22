Mặt mộc đẹp "vô địch Việt Nam" của dâu hào môn Hương Liên

Kể từ khi trở thành dâu hào môn, Hương Liên ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Mới đây nhất, trên trang mạng xã hội cá nhân mỹ nhân 2003 đăng tải đoạn clip ngắn chia sẻ chu trình skincare buổi tối, nhanh chóng hút trăm nghìn lượt xem khi tự tin khoe làn da mộc mịn màng, đẹp không góc chết.

Bên cạnh nhan sắc rạng rỡ, routine dưỡng da của Hương Liên cũng được đông đảo chị em chú ý. Đan xen một số item đắt xắt ra miếng, dễ nhận ra nàng dâu hào môn vẫn ưu ái sử dụng nhiều sản phẩm bình dân, giá chỉ vài trăm nhưng chất lượng miễn chê.

Hãy cùng khám phá chi tiết chu trình night skincare của Hương Liên nhé!

Ở bước làm sạch, Hương Liên bắt đầu với nước tẩy trang Bioderma hồng để lấy đi lớp trang điểm cùng dầu thừa trên da. Sau đó rửa mặt với sữa rửa mặt La Prairie Foam Cleanser nhằm làm sạch sâu, giúp da thông thoáng hơn. Khi làn da đã được làm sạch qua hai bước cơ bản, Hương Liên mới tiếp tục tẩy tế bào chết và ủ sữa chua trong vài phút để da mềm mịn, sẵn sàng hấp thụ dưỡng chất cho những bước dưỡng tiếp theo.

Chu trình skincare buổi tối của Hương Liên xoay quanh 5 bước cơ bản nhưng hiệu quả. Cô nàng ưu ái sử dụng xịt khoáng d'aba First Spray Serum - dòng sản phẩm "quốc dân" được nhiều chị em yêu thích nhờ khả năng cấp ẩm nhanh và giúp da cân bằng tức thì.

Ở bước dưỡng ẩm, Hương Liên dùng kem dưỡng không dầu Watermelon Glow Pink Juice Moisturizer của Glow Recipe để da giữ được độ thoáng nhẹ. Sau đó tiếp tục "double kem dưỡng" khi thoa thêm La Prairie Skin Caviar Luxe Cream để tăng cường độ ẩm và nuôi dưỡng da chuyên sâu. Đây là dòng kem cao cấp có giá dao động 10 - 15 triệu đồng/hũ 50g. Hoàn thiện chu trình, Hương Liên sử dụng gel dưỡng môi của Laneige và tinh chất dưỡng mắt của Lancôme để chăm sóc toàn diện các vùng da.

