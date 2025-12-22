Shipper 1 ngày giao bao nhiêu đơn?

Với sự bùng nổ của thương mại điện tử, số lượng đơn hàng mà một shipper xử lý trong 24 giờ thường dao động từ 50-100 đơn. Con số này có thể thấp hơn nếu là shipper mới hoặc chạy ở khu vực ít đơn, và cũng có thể cao hơn đáng kể với những người nhiều kinh nghiệm hoặc chạy ở các khu vực đông dân cư.

Shipper chạy tuyến cố định cho các sàn thương mại điện tử lớn, lượng đơn trong ngày thường vượt mốc 100 đơn. Ở những khu vực tập trung nhiều chung cư hoặc khu phố có mật độ mua sắm cao, shipper giao 130-150 đơn/ngày không phải hiếm. Vào các dịp cao điểm như lễ, Tết, đã có những trường hợp ghi nhận shipper giao 200-400 đơn trong một ngày, chủ yếu nhờ đơn hàng được gom theo tuyến, theo phường hoặc theo các cụm địa chỉ gần nhau.

Cần hiểu rằng, 100 đơn hàng không đồng nghĩa với 100 điểm giao. Trong nhiều trường hợp, shipper chỉ cần tới một địa chỉ đã có thể giao xong hàng chục bưu kiện cho cùng một nhóm khách hoặc một đầu mối nhận hàng, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian di chuyển và tăng số đơn hoàn thành trong ngày.

TikTok @tienquangtri, @anh.shipper.mayman, @huy.shipper30, @shippervv

Với shipper giao đồ ăn hoặc giao hàng lẻ theo ứng dụng, số đơn trong ngày thường thấp hơn. Trung bình một shipper đồ ăn chạy đủ ca có thể giao khoảng 25-40 đơn/ngày, cao điểm có thể chạm mốc 50-60 đơn. Sự khác biệt đến từ đặc thù công việc: mỗi đơn đồ ăn đều cần chờ quán, chờ khách và giao đúng thời gian ngắn, khó gom nhiều đơn cùng lúc như hàng TMĐT.

Số đơn shipper giao được trong ngày còn phụ thuộc rất lớn vào khu vực và kinh nghiệm. Shipper mới, chưa quen tuyến, thường mất nhiều thời gian tìm địa chỉ, gọi điện cho khách, xử lý đơn hoàn nên số lượng đơn thấp hơn. Trong khi đó, shipper lâu năm "ôm tuyến" có thể thuộc từng con hẻm, từng sảnh chung cư, nhờ vậy tối ưu thời gian và tăng đáng kể số đơn hoàn thành. Bên cạnh đó, thời tiết cũng là yếu tố ảnh hưởng rõ rệt. Ngày mưa, lượng đơn thường tăng do nhu cầu mua sắm/ăn uống tại nhà cao hơn, nhưng tốc độ giao lại chậm, rủi ro di chuyển lớn và thời gian hoàn thành đơn kéo dài hơn so với ngày nắng ráo.

Như vậy, không có một đáp án cố định cho câu hỏi "1 ngày shipper giao được bao nhiêu đơn". Con số đó có thể là vài chục, 100 hay thậm chí là hơn nhiều, tùy vào loại hình giao hàng, tuyến chạy và cường độ làm việc. Dù là 10 hay 100 đơn, điểm chung là phía sau mỗi đơn hàng đến tay người nhận là một ngày làm việc liên tục, áp lực và đòi hỏi nhiều sức lực hơn những gì người ngoài thường hình dung về nghề shipper.

Tổng hợp