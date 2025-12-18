Shipper tiết lộ 5 món họ giao nhiều nhất mỗi ngày

Nếu muốn biết người Việt đang mua gì nhiều nhất trên các sàn thương mại điện tử, đôi khi không cần nhìn báo cáo doanh số. Chỉ cần hỏi shipper, những người mỗi ngày chở theo hàng chục, thậm chí hàng trăm đơn hàng len lỏi khắp phố phường, câu trả lời sẽ hiện ra rất rõ.

Qua chia sẻ của nhiều shipper giao hàng tổng hợp cho các sàn thương mại điện tử, doanh nghiệp/cửa hàng... có những mặt hàng xuất hiện với tần suất dày đến mức chỉ cần nhìn hình dáng thùng, trọng lượng đơn là họ đoán được bên trong là gì. Không phải món xa xỉ, cũng không phải hàng quảng cáo ồn ào, mà là những thứ gắn chặt với sinh hoạt hằng ngày.

1. Đồ uống (nước hoa quả, trà sữa, cafe...)

Đây là nhóm hàng được giao nhiều hơn hẳn so với vài năm trước. Không chỉ nước suối hay nước ngọt, mà cả cafe, trà hoa quả, trà sữa... cũng xuất hiện dày đặc trong các đơn giao, đặc biệt tại khu văn phòng và chung cư. Khác với đồ tiêu dùng mua tích trữ, các đơn đồ uống này thường được đặt theo từng ly, giao theo khung giờ cố định trong ngày.

Theo chia sẻ của shipper, cao điểm giao đồ uống rơi vào buổi sáng và đầu giờ chiều, khi dân văn phòng cần tỉnh táo để bắt đầu hoặc tiếp tục công việc. Cafe pha sẵn, trà hoa quả và trà sữa được đặt nhiều vì chỉ cần mở ra là uống ngay, không cần pha chế hay chuẩn bị thêm. Điểm đáng chú ý là nhóm đồ uống này có tần suất lặp lại rất cao. Có những địa chỉ gần như ngày nào cũng xuất hiện đơn cafe hoặc trà sữa vào cùng một khung giờ. Không phải vì mua nhiều một lúc, mà vì thói quen tiêu dùng đã hình thành, uống xong là hôm sau lại đặt tiếp.

2. Trái cây đóng hộp, đồ ăn vặt và hạt dinh dưỡng

Trái cây cắt sẵn, trái cây sấy, hạt dinh dưỡng, bánh snack là nhóm đơn shipper giao rất đều tay. Đơn thường gọn, nhẹ nhưng xuất hiện liên tục cả ngày, nhất là vào giờ nghỉ trưa và buổi tối. Theo shipper, nhóm này được đặt nhiều vì đánh trúng tâm lý ăn vặt nhưng vẫn muốn tiện và “đỡ áy náy”. Trái cây đóng hộp vừa dễ bảo quản, vừa dễ ăn ngay, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Nhiều khách đặt quen một shop, gần như không đổi, chỉ hết là mua lại.

3. Quần áo basic, đồ mặc nhà

Không phải thời trang cầu kỳ hay đồ theo trend, mà là áo thun trơn, đồ mặc nhà, đồ ngủ, đồ lót cơ bản. Đây là nhóm hàng shipper giao đều quanh năm, tăng mạnh vào các dịp sale. Lý do là giá vừa túi tiền, dễ mặc, ít rủi ro. Người mua không cần suy nghĩ quá nhiều, thấy ổn là đặt, mặc hợp thì mua thêm. Với shipper, những gói hàng mềm, nhẹ, kích thước quen thuộc này xuất hiện dày đặc đến mức trở thành “nhận diện thương hiệu”.

4. Đồ gia dụng nhỏ, mua là dùng ngay

Hộp đựng đồ, móc treo, khăn lau, thớt, kệ nhỏ, đồ nhà bếp cỡ nhỏ là nhóm hàng chiếm tỉ lệ lớn trong các đơn TMĐT. Không đắt tiền, không cần lắp đặt, mua về dùng ngay nên người tiêu dùng rất dễ quyết định. Shipper cho biết, nhóm này thường được mua theo kiểu thấy tiện là đặt, thậm chí mua thêm vài món cùng lúc để đủ đơn freeship. Chính thói quen này khiến đồ gia dụng nhỏ luôn nằm trong top hàng được giao nhiều.

5. Mỹ phẩm cơ bản và đồ chăm sóc cá nhân

Sữa rửa mặt, dầu gội, kem đánh răng, băng vệ sinh, giấy ướt là nhóm hàng có vòng lặp mua rất rõ. Không phải hàng cao cấp, mà là những món dùng hết là phải mua lại. Nhiều shipper nhận ra những địa chỉ quen mặt, cứ vài tuần lại giao đúng nhóm hàng này. Điều đó cho thấy người mua đã hình thành thói quen tiêu dùng ổn định, không còn mất thời gian so sánh hay đổi lựa chọn.

Nhìn từ góc độ shipper, có thể thấy rõ một xu hướng: người Việt đang chi tiền nhiều nhất cho những thứ tiêu hao hằng ngày, tiện lợi và dễ mua lại. Không cần quảng cáo rầm rộ, không cần câu chuyện thương hiệu phức tạp, chỉ cần đáp ứng đúng nhu cầu là đơn hàng tự chạy đều.

Với người tiêu dùng, những món được shipper giao lặp đi lặp lại mỗi ngày cũng chính là những thứ đã được “chọn lọc” bằng thói quen mua sắm thực tế. Nhìn vào đó, đôi khi cũng đủ để biết đâu là những món mua về dùng thật, chứ không chỉ đẹp trên quảng cáo.