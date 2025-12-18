Tôi xin thề danh dự: Buông bỏ 6 món "rác nhà” trước khi sang năm 2026

Nhiều người cho rằng nhà cửa bừa bộn là vì thiếu chỗ cất đồ, cần thêm tủ, thêm kệ mới giải quyết được vấn đề. Thực tế, sự chật chội trong không gian sống thường bắt nguồn từ thói quen giữ lại quá nhiều món đồ đã không còn cần thiết. Khi mạnh dạn loại bỏ những thứ dư thừa, ngôi nhà tự nhiên trở nên thoáng đãng hơn, sinh hoạt hằng ngày cũng thuận tiện và dễ chịu hơn. Dưới đây là 6 món đồ mà chỉ cần dọn bỏ, nhiều gia đình đã nhận ra sự thay đổi rõ rệt trong không gian sống của mình.

1. Thuốc và mỹ phẩm đã quá hạn

Hầu như gia đình nào cũng có một hộp thuốc nhỏ để dùng khi cần. Tuy nhiên, vì ít khi dùng tới nên nhiều loại thuốc bị bỏ quên, quá hạn lúc nào không hay. Thuốc hết hạn không chỉ mất tác dụng mà còn tiềm ẩn rủi ro nếu vô tình sử dụng.

Mỹ phẩm cũng tương tự. Nhiều người tiếc của, giữ lại sản phẩm đã mở lâu ngày hoặc quá hạn. Trong khi đó, thành phần bên trong đã biến đổi, dễ gây kích ứng da. Những món này càng để lâu càng không có lợi, nên mạnh tay loại bỏ ngay khi phát hiện.

2. Túi nilon và thùng giấy tích trữ

Sau mỗi lần mua sắm, túi nilon và thùng carton thường được giữ lại với suy nghĩ để dành sẽ dùng tới. Ban đầu chỉ vài cái, dần dần tích thành cả chồng. Những thứ này dễ bám bụi, ẩm mốc và tạo mùi khó chịu nếu để lâu trong nhà. Giá trị mang lại không đáng bao nhiêu nhưng lại khiến không gian chật chội và kém sạch sẽ. Tốt nhất chỉ nên giữ lại lượng vừa đủ, còn lại nên dọn bỏ để nhà cửa gọn gàng hơn.

3. Quần áo rẻ tiền ít khi mặc

Tủ quần áo đầy ắp nhưng mỗi sáng vẫn thấy thiếu đồ mặc là chuyện rất quen thuộc. Nhiều món được mua theo cảm xúc, thấy rẻ và đẹp trên mạng nhưng khi mặc lại không thoải mái hoặc nhanh xuống cấp, bai dão, nhăn xù. Những bộ quần áo này chiếm diện tích, làm tủ đồ trở nên rối rắm hơn. Khi dọn bỏ những món không còn mặc, tủ quần áo trở nên gọn gàng, việc chọn đồ mỗi ngày cũng dễ dàng hơn nhiều.

4. Thiết bị gia dụng nhỏ không dùng đến

Bếp nhà nhiều người có không ít thiết bị nhỏ từng rất được kỳ vọng. Mua về vì thấy tiện, nhưng chỉ dùng vài lần rồi để quên trong góc tủ. Vừa chiếm chỗ, vừa gây cảm giác lãng phí. Thực tế, chỉ nên giữ những thiết bị thực sự dùng thường xuyên. Những món ít dùng có thể bán lại hoặc tặng cho người khác, thay vì để chiếm diện tích bếp.

5. Dây sạc và đầu cắm cũ

Ngăn kéo đầy dây sạc và đầu cắm cũ gần như là cảnh quen thuộc trong nhiều gia đình. Ban đầu chỉ là vài sợi để phòng hờ, nhưng theo thời gian lại tích dần thành một mớ rối, dây này chồng dây kia. Không ít trong số đó đã hỏng, lỏng đầu cắm, hoặc không còn phù hợp với các thiết bị đang dùng.

Thực tế, mỗi nhà chỉ cần giữ lại vài bộ dây sạc thường xuyên sử dụng là đủ. Khi bỏ bớt những món dư thừa, ngăn kéo trở nên gọn gàng hơn hẳn. Mỗi lần cần sạc điện thoại hay thiết bị điện tử, bạn cũng không còn phải mất thời gian lục tìm giữa đống dây chằng chịt như trước.

6. Thảm lớn trong phòng khách

Nhiều gia đình chọn trải thảm lớn trong phòng khách để tạo cảm giác ấm cúng và tăng tính thẩm mỹ cho không gian. Khi mới mua về, thảm nhìn rất đẹp, giúp căn phòng trông hoàn thiện và có chiều sâu hơn. Thế nhưng sau một thời gian sử dụng, những bất tiện mới dần lộ rõ.

Thảm lớn rất dễ bám bụi, vụn thức ăn và lông tóc, đặc biệt với nhà có trẻ nhỏ hoặc nuôi thú cưng. Việc vệ sinh lại khá vất vả, giặt không dễ mà phơi khô cũng khó do kích thước cồng kềnh. Lâu dần, thảm không còn mang lại cảm giác dễ chịu như ban đầu, thậm chí còn trở thành gánh nặng trong sinh hoạt hằng ngày. Với nhịp sống thường nhật, sàn nhà thoáng hoặc thảm nhỏ gọn, dễ làm sạch thường là lựa chọn thực tế và nhẹ nhàng hơn.

Theo Toutiao