Căn nhà 18m² khiến ai nhìn cũng nể: Gọn đến khó tin, sách giáo khoa xin thua cuộc

Mới đây, căn hộ vỏn vẹn 18m² của một cô gái Hong Kong (Trung Quốc) được chia sẻ trên mạng xã hội đã nhanh chóng gây sốt. Điều khiến nhiều người bất ngờ là trong diện tích khiêm tốn, chủ nhà vẫn "xoay" được 2 phòng ngủ, 2 khu sinh hoạt riêng biệt, thậm chí còn tận dụng thêm một gác nhỏ, decor xinh như trên Pinterest.

Căn hộ có mặt bằng dạng chữ I, vuông vức, không có góc chết. Đây là lợi thế lớn nhất giúp việc thiết kế trở nên linh hoạt hơn. Dù diện tích chưa tới 20m² và trần nhà không quá cao, nhưng nhờ cách bố trí hợp lý và hệ tủ đóng đo ni đóng giày, không gian được khai thác tối đa theo cả chiều ngang lẫn chiều cao.

Chiều cao trần ban đầu khoảng 2,6m, sau khi làm trần thạch cao chỉ còn khoảng 2,4m. Bù lại, việc này giúp gia chủ dễ dàng triển khai hệ đèn âm trần để nhà cửa sáng hơn, khiến căn hộ trông gọn gàng và cao ráo hơn.

Điểm khiến căn nhà thực sự "lên trình" chính là phần gác lửng được thiết kế riêng. Sau khi trao đổi kỹ với thợ mộc và lên bản vẽ chi tiết, chủ nhà đã biến phần không gian theo chiều đứng thành một tổ hợp đa năng gồm khu ngủ, tủ chứa đồ, khu cho mèo, ngăn đựng đồ lặt vặt và kệ trưng bày. Chỉ một giải pháp, nhưng giải quyết cùng lúc nhiều bài toán về công năng.

Giường ngủ được nâng cao khoảng 1,3m, phía dưới là hệ tủ chữ L kết hợp các khoang rỗng để chứa đồ. Với người nuôi mèo, đây còn là "thiên đường" cho thú cưng khi mọi thứ từ ổ nằm đến khay cát đều có chỗ đặt cố định, gọn gàng. Phần trên gác bố trí thêm các ô mở để sách, đồ trang trí, vừa tăng không gian lưu trữ vừa tạo điểm nhấn thị giác.

Ngay cả cầu thang lên gác cũng không bị bỏ phí. Mỗi bậc thang đều có thể mở ra, bên trong là các ngăn chứa đồ, thậm chí được tận dụng làm kho đồ ăn vặt. Với không gian nhỏ, mọi centimet đều có giá trị.

Lý do cô gái quyết định làm gác lửng không chỉ để tăng diện tích sử dụng mà còn vì vấn đề riêng tư. Căn hộ nhỏ đến mức đứng ở cửa là có thể nhìn thấy toàn bộ không gian bên trong. Nếu xây tường ngăn, nhà sẽ tối và bí. Gác lửng trở thành giải pháp trung hòa: vừa phân chia không gian, vừa giữ được ánh sáng và cảm giác thoáng đãng.



Khu ngủ trên gác có chiều cao vừa đủ để ngồi sinh hoạt, khi cần nghỉ ngơi chỉ việc kéo rèm là đã có ngay một thế giới riêng tách biệt khỏi phần còn lại của căn hộ.

Để căn nhà trông rộng hơn, toàn bộ không gian sơn bảng màu sáng, chủ yếu là trắng. Khu vực lưu trữ chính nằm ngay bên phải cửa ra vào, với một hệ tủ cao kịch trần, gần như "biến mất" vào bức tường. Cách làm này giúp căn hộ giữ được sự liền mạch, không bị rối mắt dù có rất nhiều đồ dùng sinh hoạt.

Công năng trong nhà được phân chia rõ ràng: bước vào là khu tiền sảnh, bên trái là nhà vệ sinh, trung tâm là gác lửng, phía trong lần lượt là khu sinh hoạt chung, góc làm việc và bếp mở. Nội thất đều được kê sát tường, lối đi thông thoáng, chỉ cần giữ thói quen gọn gàng là căn nhà lúc nào cũng sáng sủa, dễ chịu.

Không gian nhỏ, nhưng cảm giác sống thì không hề nhỏ. Khi mọi thứ được sắp xếp đúng chỗ, căn nhà 18m² này không chỉ đủ dùng mà còn đủ để người ta muốn trở về mỗi ngày. Đôi khi, "nhà" không nằm ở diện tích, mà ở cảm giác an yên khi khép cửa lại sau một ngày dài.

Nguồn: post.smzdm