Người xưa nói: Nếu thấy mình "yếu bóng vía" hay mệt mỏi, chọn nhà chung cư nhất định phải nhớ quy tắc vàng này để tụ khí, sinh tài

Trong quan niệm phong thủy hiện đại, ngôi nhà không chỉ là những bức tường bê tông vô tri, mà là một cơ thể sống có sự trao đổi khí trường mật thiết với gia chủ. Bạn có bao giờ tự hỏi vì sao cùng một tòa chung cư, có người ở thì phất lên như diều gặp gió, tinh thần phơi phới, nhưng có người lại luôn cảm thấy chông chênh, mệt mỏi triền miên? Cổ nhân cho rằng, đó là sự tương tác giữa "nhân khí" và "địa khí". Đặc biệt với nhóm người thuộc mệnh "Thân nhược" - những người có trường năng lượng bản thân yếu ớt, nhạy cảm thì việc chọn tầng lầu lại càng trở nên tối quan trọng. Một tầng lầu hợp mệnh sẽ như một vòng tay vỗ về, "trợ lực" cho gia chủ, ngược lại, chọn sai tầng có thể khiến năng lượng của bạn bị rút cạn mỗi ngày.

Khi ngôi nhà trở thành "bệ đỡ" cho năng lượng

Phong thủy học từ xưa đã quan niệm rằng khí trường của con người và khí trường của nơi ở luôn có sự giao thoa, cảm ứng lẫn nhau. Một không gian sống lý tưởng là nơi có thể "bù đắp" những khiếm khuyết trong năng lượng của gia chủ, tạo nên thế cân bằng hài hòa, hay nói cách chuyên môn là "phù trợ kẻ yếu, kìm hãm kẻ mạnh".

Đối với những người Thân nhược tức là những người có bản mệnh cần được sinh dưỡng, hỗ trợ - nguyên tắc cốt lõi khi chọn chốn an cư là phải tìm được môi trường có từ trường "sinh tôi", "giúp tôi". Tuyệt đối tránh xa những không gian mang năng lượng khắc chế, khiến bản thân phải gồng mình chống đỡ, dẫn đến hao tổn tinh thần, sức khỏe suy giảm. Hiểu một cách đơn giản, ngôi nhà phải như người mẹ hiền, bao bọc và nuôi dưỡng đứa con, chứ không phải là một "đấu trường" khiến bạn phải chiến đấu mỗi khi trở về.

Bí mật của những con số tầng lầu theo Ngũ hành

Để tìm ra tầng lầu "chân ái", chúng ta cần nhìn vào những con số dưới lăng kính của người xưa. Sách cổ "Khảo Nguyên" từng đúc kết: "Thiên nhất sinh Thủy, Địa lục thành chi...", quy ước rõ ràng mối liên hệ giữa các con số và ngũ hành. Phong thủy hiện đại kế thừa tinh hoa này để phân định thuộc tính của các tầng lầu chung cư: Tầng có đuôi 1 và 6 thuộc Thủy; đuôi 2 và 7 thuộc Hỏa; đuôi 3 và 8 thuộc Mộc; đuôi 4 và 9 thuộc Kim; và cuối cùng đuôi 5 và 0 thuộc Thổ. Đây chính là chìa khóa đầu tiên để bạn mở cánh cửa bình an cho tổ ấm của mình.

Người Thân nhược cần sự nương tựa, cần được tiếp thêm sức mạnh, do đó hãy chọn những tầng lầu có ngũ hành tương sinh hoặc tương hỗ với bản mệnh của mình. Ví dụ, nếu bạn là người mệnh Mộc mà thân nhược, bạn cần Thủy để nuôi dưỡng (Thủy sinh Mộc) hoặc Mộc để nương tựa lẫn nhau. Khi đó, các tầng lầu có số đuôi 1, 6, 3, 8 sẽ là lựa chọn tuyệt vời. Tương tự, người mệnh Thổ thân nhược sẽ tìm thấy sự an ổn ở các tầng thuộc Hỏa (Hỏa sinh Thổ) hoặc Thổ, tức là các tầng có đuôi 2, 7, 5, 0. Ngược lại, hãy tránh xa sự xung khắc. Người mệnh Kim yếu ớt chớ dại dột chọn tầng Hỏa (2, 7) vì Hỏa khắc Kim; người mệnh Thủy mỏng manh nên tránh tầng Thổ (5, 0) để không bị đất đai ngăn trở dòng chảy hanh thông của mình.

"Cao xứ bất thắng hàn" - Vì sao người yếu không nên ở quá cao?

Bên cạnh yếu tố số học, độ cao thực tế của căn hộ cũng tác động mạnh mẽ đến tâm sinh lý người ở. Sách "Bát Trạch Minh Kính" có ghi chép đại ý rằng: Lầu trên là trời, lầu dưới là đất, ở nơi cao chót vót thì bốn bề gió thổi, khí trường phân tán. Câu nói "cao xứ bất thắng hàn" - ở nơi cao không chịu nổi cái lạnh lẽo không chỉ nói về nhiệt độ, mà còn ám chỉ sự cô độc và thiếu hụt sự bao bọc. Người Thân nhược vốn dĩ khí trường đã mỏng, sức đề kháng với ngoại cảnh kém, nếu sống ở những tầng quá cao sẽ phải đối mặt với "phong sát" (gió mạnh) và sự cô lập với mặt đất. Cảm giác chênh vênh giữa trời cao, thiếu đi hơi ấm của đất mẹ dễ khiến tâm tính trở nên bồn chồn, lo âu, năng lượng tiêu hao nhanh chóng để chống lại sự biến động của môi trường.

Tìm về "điểm vàng" giữa lưng chừng trời đất

Vậy đâu là chốn nương thân hoàn hảo? Thực tế chứng minh, những tầng thấp (từ tầng 1 đến tầng 5) là nơi gần mặt đất nhất, giúp gia chủ hấp thu được "địa khí" dồi dào, rất tốt cho việc bồi bổ nguyên khí, phù hợp với triết lý "hậu đức tải vật". Đặc biệt, những căn hộ tầng 1 có sân vườn là nơi lý tưởng để dưỡng bệnh, phục hồi năng lượng cho người Thân nhược. Tuy nhiên, tầng thấp lại dễ vướng phải vấn đề nồm ẩm, tiếng ồn và khói bụi đô thị.

Giải pháp tối ưu nhất, được coi là "tầng vàng" cho người Thân nhược, chính là khoảng giữa của tòa nhà thường là từ 1/3 đến 2/3 tổng số tầng. Ví dụ, với một tòa nhà 18 tầng, khoảng từ tầng 6 đến tầng 12 là đẹp nhất. Ở vị trí này, bạn vừa tránh được sự ồn ào, ẩm thấp của mặt đất, lại không bị cảm giác chòng chành, cô liêu của tầng áp mái. Đây là nơi khí trường ổn định nhất, âm dương hài hòa, giúp tâm trí người ở luôn được tĩnh tại, thư thái. Hãy nhớ rằng, người Thân nhược cần sự ổn định hơn là sự đột phá mạo hiểm, nên tránh xa tầng áp mái - nơi chịu nắng mưa trực tiếp, nhiệt độ thất thường dễ gây mất ngủ; và cũng hạn chế tầng trệt nếu khu vực đó quá ẩm thấp. Chọn được tầng nhà ưng ý, cũng chính là bạn đã tự tạo cho mình một tấm khiên bảo vệ vững chắc trước những sóng gió của cuộc đời.

(Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)