Rã đông thịt đừng chỉ ngâm với nước, làm 2 mẹo này vừa nhanh mà thịt không tanh, không hôi

Nhiều người khi cần nấu thịt gấp, việc đầu tiên thường làm là lấy thịt đông lạnh ra ngâm vào nước. Cách này tưởng chừng tiện lợi nhưng lại khiến thịt lâu mềm, dễ bị nhạt vị, phần nước ngọt trong thịt theo đó chảy ra ngoài. Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy thịt sau khi rã đông bằng nước thường kém thơm, khi xào nấu không còn độ đậm đà như ban đầu.

Thực tế, chỉ cần thay đổi cách rã đông, bạn có thể rút ngắn đáng kể thời gian chờ đợi mà vẫn giữ được hương vị và kết cấu của thịt. Dưới đây là 2 cách rã đông được nhiều người nội trợ áp dụng vì vừa nhanh, vừa an toàn cho chất lượng thịt.

Rã đông thịt bằng nước muối loãng

Một mẹo đơn giản để giữ được chất lượng thịt là rã đông bằng nước muối loãng. Với cách này, chỉ cần một thau nước lạnh, cho vào khoảng một thìa cà phê muối rồi khuấy tan. Sau đó thả miếng thịt lợn đông lạnh vào ngâm ngập hoàn toàn. Nhờ có muối, lớp bề mặt thịt sẽ mềm ra nhanh hơn, giúp dao dễ cắt mà không cần chờ thịt rã đông hoàn toàn.

Thông thường, sau khoảng 10 - 20 phút, miếng thịt đã đủ mềm để thái lát, băm hoặc chế biến các món xào nhanh. Cách rã đông này đặc biệt phù hợp khi cần xử lý thịt gấp nhưng vẫn muốn giữ độ đàn hồi và màu sắc tự nhiên. Nước muối loãng giúp bề mặt thịt hút nước đều, hạn chế tình trạng thịt chảy nước hoặc nhão khi chế biến. Lưu ý không nên ngâm quá lâu và khi nêm nếm nên gia giảm gia vị nhẹ tay hơn vì thịt đã tiếp xúc với muối trước đó.

Rã đông thịt bằng lò vi sóng

Nếu trong nhà có lò vi sóng, đây là cách rã đông nhanh gọn nhất, đặc biệt phù hợp khi cần nấu ăn gấp. Chỉ cần đặt thịt vào đĩa hoặc bát chịu nhiệt, chọn chế độ rã đông và điều chỉnh thời gian phù hợp với trọng lượng miếng thịt.

Nhiều lò vi sóng hiện nay được trang bị chương trình rã đông tự động, giúp thịt mềm dần mà không làm chín nếu sử dụng đúng cách. Trong quá trình rã đông, nên dừng máy giữa chừng để kiểm tra và trở mặt thịt, tránh tình trạng phần viền bên ngoài bị nóng hoặc chín sớm. Khi chọn đúng chế độ và không để thời gian quá lâu, thịt sau khi rã đông vẫn giữ được độ tươi, không bị khô hay biến màu, có thể chế biến ngay để đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm.