Chiếc máy giặt "Mickey" 3 lồng khiến giới trẻ Trung Quốc phát cuồng: Giá gần 20 triệu vẫn tranh nhau mua

Thị trường điện gia dụng Trung Quốc, vốn đang có dấu hiệu chững lại với mức tăng trưởng khiêm tốn 3,8% trong năm 2023, vừa đón nhận một cú hích bất ngờ từ "ông lớn" Haier. Hãng này vừa giới thiệu mẫu máy giặt cửa trước thuộc thương hiệu Leader (Model XQGL125-MBLDE697WU1) với biệt danh "máy giặt dành cho người lười". Sản phẩm này ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ thiết kế ba lồng giặt hoạt động độc lập nhưng được tích hợp trong một thân máy duy nhất.

Điểm nhấn của sản phẩm nằm ở cấu trúc phân tầng độc đáo: một lồng giặt chính dung tích 10,5 kg ở phía dưới dành cho quần áo thông thường, và hai lồng giặt nhỏ dung tích 1 kg mỗi lồng (đường kính 216mm) nằm phía trên. Cách bố trí này cùng với cách phối màu khiến nhiều người liên tưởng ngay đến hình dáng của nhân vật hoạt hình chuột Mickey.

Thiết kế này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn giải quyết một thói quen sinh hoạt phổ biến tại Trung Quốc: nhiều người vẫn giữ thói quen giặt tay đồ lót và tất riêng biệt vì sợ lây nhiễm chéo hoặc làm hỏng đồ. Với máy giặt Leader, người dùng có thể giặt áo khoác, đồ lót và tất cùng một lúc trong các ngăn riêng biệt nhờ hệ thống tuần hoàn nước 12 đường giúp cách ly hoàn toàn các lồng giặt.

Dù sở hữu kích thước khá lớn (cao 107 cm, rộng 60 cm), Haier khẳng định sản phẩm vận hành êm ái nhờ "thuật toán cân bằng trí tuệ nhân tạo" giúp ổn định cả ba lồng giặt khi hoạt động đồng thời. Máy có khả năng hoàn thành một chu trình giặt đầy đủ chỉ trong 22 phút, một tốc độ ấn tượng so với các máy giặt truyền thống.

Ngoài ra, máy còn được trang bị các tính năng cao cấp như khử trùng bằng tia cực tím (UV) cấp y tế, chương trình giặt chuyên dụng cho áo ngực và khả năng vắt với tốc độ 1.400 vòng/phút. Độ ồn của máy được kiểm soát ở mức 48 dB khi giặt và tối đa 66 dB khi vắt, chỉ tương đương tiếng ồn trong môi trường văn phòng.

Sản phẩm hiện được niêm yết trên JD.com với giá 4.999 nhân dân tệ (khoảng18,7 triệu đồng). Tại một số thành phố lớn như Bắc Kinh hay Thượng Hải, người mua còn được hưởng ưu đãi giảm giá lên tới gần 4 triệu đồng. Sức hút của chiếc máy giặt "lười biếng" này là không thể phủ nhận: theo Securities Times , Haier đã nhận được khoảng 88.000 đơn đặt hàng trước tính đến thời điểm hiện tại.

Trên mạng xã hội Weibo , các hashtag liên quan đến sản phẩm này đã lọt vào top 20 chủ đề thịnh hành, phản ánh nhu cầu ngày càng cao của giới trẻ đối với các thiết bị giúp giải phóng sức lao động.