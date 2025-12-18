4 kem dưỡng này là "huyền thoại" Olive Young 2025: Tái sinh da khô, chống lão hóa cực đỉnh

Olive Young Awards là giải thưởng thường niên do chuỗi bán lẻ mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc tổ chức, nhằm vinh danh những sản phẩm làm đẹp được người tiêu dùng yêu thích và mua nhiều nhất trong năm. Khác với các bảng xếp hạng mang tính chuyên môn thuần túy, Olive Young Awards phản ánh trực tiếp xu hướng chăm sóc da của người Hàn thông qua dữ liệu bán hàng và đánh giá thực tế. Năm 2025, danh mục kem dưỡng da ghi nhận 4 cái tên nổi bật được vinh danh, đều là những sản phẩm tập trung vào cấp ẩm, phục hồi hàng rào da và phù hợp với nhiều loại da kể cả da nhạy cảm.

1. Aestura Atobarrier 365 Cream

Đứng đầu danh mục kem dưỡng da tại Olive Young Awards 2025, Aestura Atobarrier 365 Cream được xem là món skincare "quốc dân" cho làn da yếu và thiếu ẩm. Sản phẩm nổi bật với khả năng cấp ẩm chuyên sâu, duy trì độ ẩm bền bỉ giúp da luôn mềm mượt, căng mọng và hạn chế tình trạng bong tróc, khô sần. Công thức của kem tập trung phục hồi hàng rào bảo vệ da với phức hợp lipid mô phỏng cấu trúc tự nhiên của da, kết hợp Niacinamide hỗ trợ cân bằng, cải thiện bề mặt da và chiết xuất trà xanh giúp làm dịu, giảm cảm giác khó chịu. Kết cấu kem đặc nhưng dễ tán, thấm chậm vừa đủ để khóa ẩm hiệu quả, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt là da khô, da thiếu nước hoặc da nhạy cảm cần phục hồi lâu dài.

2. Dr.G R.E.D Blemish Clear Soothing Cream

R.E.D Blemish Clear Soothing Cream của Dr.G là một trong những sản phẩm nổi bật của Olive Young. Em này được xem là giải pháp phục hồi chuyên sâu dành cho làn da nhạy cảm, da đang kích ứng hoặc tổn thương do nắng, môi trường và việc sử dụng các hoạt chất mạnh. Kem dưỡng được phát triển dựa trên công thức độc quyền từ Viện Nghiên cứu Da liễu Dr.G, tập trung làm dịu da nhanh chóng và hỗ trợ tái tạo hàng rào bảo vệ tự nhiên. Điểm nổi bật nằm ở phức hợp 10 CICA chiết xuất từ 10 loại rau má khác nhau, mang đến khả năng làm dịu và cấp ẩm vượt trội. Kết hợp cùng hệ vi lợi khuẩn Multi Probiotics, kem giúp tăng cường sức đề kháng cho da, cải thiện độ ẩm đa tầng và củng cố lớp màng bảo vệ, từ đó giúp làn da yếu nhạy cảm dần trở nên khỏe khoắn, mềm mịn và ổn định hơn theo thời gian.

3. S.Nature Aqua Squalane Moisturising Cream

S.Nature Aqua Squalane Moisturising Cream là dòng kem dưỡng tập trung cấp ẩm và khóa ẩm hiệu quả, đặc biệt phù hợp với làn da thiếu nước, dễ mất ẩm. Công thức nổi bật với Squalane nguồn gốc thực vật có cấu trúc tương đồng lipid tự nhiên của da, giúp thẩm thấu nhanh, nuôi dưỡng da mềm mại mà không gây bí bách hay nặng mặt. Kết hợp cùng Hyaluronic Acid và các thành phần cấp nước, sản phẩm hỗ trợ duy trì độ ẩm ổn định suốt nhiều giờ, cải thiện tình trạng khô căng, bong tróc và giúp bề mặt da mịn màng hơn rõ rệt. Kết cấu kem mỏng nhẹ, dễ tán, phù hợp sử dụng cả sáng và tối. S.Nature Aqua Squalane Moisturising Cream được đánh giá cao nhờ bảng thành phần tối giản, lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang cần phục hồi hàng rào ẩm.

4. Zeroid Intensive Cream

Zeroid Intensive Cream là kem dưỡng phục hồi chuyên sâu dành cho làn da khô, nhạy cảm và da đang tổn thương hàng rào bảo vệ. Sản phẩm nổi bật với công nghệ MLE độc quyền, mô phỏng cấu trúc lipid tự nhiên của da, giúp tái tạo hàng rào ẩm một cách bền vững thay vì chỉ cấp nước tức thời. Kết cấu kem đặc nhưng thẩm thấu tốt, tạo lớp màng khóa ẩm giúp da mềm mại, giảm khô căng và bong tróc rõ rệt sau thời gian ngắn sử dụng. Zeroid Intensive Cream không chứa hương liệu, cồn hay các chất dễ gây kích ứng, phù hợp cho cả da nhạy cảm, da sau treatment hoặc da trẻ em. Bên cạnh là dòng kem dưỡng được OIive Young vinh danh, sản phẩm còn là lựa chọn được nhiều bác sĩ da liễu khuyên dùng khi da cần phục hồi sâu và ổn định lâu dài.



