Sang năm 2026, tôi xin thề danh dự sẽ VỨT BỎ 7 thứ "chật nhà" độc hại này

Nhiều người cứ nghĩ nhà chật là vì thiếu diện tích, nhưng thực tế, rất nhiều gia đình đang sống chung với một đống đồ cũ không cần thiết, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ cho sức khỏe mà không hề hay biết. Những món đồ này âm thầm chiếm chỗ, sinh vi khuẩn, gây mất an toàn và làm không gian sống ngày càng ngột ngạt.

Cuối năm là thời điểm nhìn lại không gian sống của chính mình. Dọn nhà không chỉ để gọn gàng đón năm mới, mà còn là cách loại bỏ những thứ đã đến lúc phải ra đi. Dưới đây là 7 món đồ trong nhà, nếu còn giữ sang năm mới, thật sự chỉ thêm phiền phức.

1. Nồi chảo bong tróc lớp chống dính

Nồi chảo dùng lâu ngày rất dễ bong tróc lớp phủ. Nhiều người tiếc của vẫn cố dùng, nhưng đây là một trong những thói quen nguy hiểm nhất trong căn bếp. Khi lớp chống dính bị tróc, phần kim loại bên dưới dễ tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, đặc biệt khi nấu ở nhiệt độ cao, tiềm ẩn nguy cơ thôi nhiễm chất không tốt cho sức khỏe.

Ngoài ra, nồi chảo bong tróc còn khiến thức ăn dễ cháy khét, bám dính, vừa khó nấu vừa mất ngon. Với đồ nấu nướng, đã xuống cấp thì không nên chần chừ, thay mới sớm luôn an tâm hơn.

2. Đũa gỗ, đũa tre bị mốc

Đũa là vật dụng tiếp xúc trực tiếp với thức ăn mỗi ngày nhưng lại thường bị bỏ quên trong danh sách thay mới. Đặc biệt ở môi trường ẩm, đũa gỗ và đũa tre rất dễ bị mốc, dù nhìn bề ngoài có thể không quá rõ. Nấm mốc bám trên đũa không chỉ gây mùi khó chịu mà còn có nguy cơ làm nhiễm bẩn thực phẩm. Nếu thấy đũa đổi màu, có đốm lạ hoặc mùi ẩm mốc, tốt nhất nên bỏ ngay, đừng tiếc. Đây là món đồ giá không cao nhưng ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cả nhà.

3. Ổ cắm, dây điện cũ kỹ

Ổ cắm và dây điện dùng nhiều năm rất dễ bị lỏng, nứt vỏ hoặc nóng bất thường khi sử dụng. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây chập điện, cháy nổ trong gia đình, nhất là dịp cuối năm dùng nhiều thiết bị điện cùng lúc.

Nếu trong nhà vẫn còn những ổ cắm cũ không rõ nguồn gốc, dây đã ngả màu hoặc từng có dấu hiệu nóng, tia lửa, thì nên thay ngay. Đừng đợi đến khi xảy ra sự cố mới thấy tiếc.

4. Quần áo bỏ xó nhiều năm không mặc

Rất nhiều gia đình có những tủ quần áo đầy ắp nhưng lại chỉ mặc vài bộ quen thuộc. Quần áo cũ để lâu trong tủ không chỉ chiếm diện tích mà còn dễ ẩm mốc, tích tụ vi khuẩn, nhất là ở khí hậu nóng ẩm. Với quần áo đã nhiều năm không mặc tới, nên mạnh dạn loại bỏ. Còn mặc được thì có thể đem cho, đem tặng, vừa gọn nhà vừa nhẹ lòng. Giữ lại quá nhiều đồ không dùng tới chỉ khiến không gian thêm bừa bộn.

5. Khăn mặt ngả màu, có mùi

Khăn mặt là vật dụng sử dụng hằng ngày nhưng lại ít được thay mới đúng hạn. Sau một thời gian, khăn dễ bị ố vàng, có mùi ẩm và là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Việc tiếp tục dùng khăn cũ có thể gây kích ứng da, nổi mụn hoặc các vấn đề về da mặt. Nếu khăn đã cứng, đổi màu hoặc có mùi dù đã giặt, đó là dấu hiệu nên bỏ ngay.