4 loại rau dân dã ở Việt Nam được ví bổ như sâm

Rau muống

Nhiều nghiên cứu thành phần dinh dưỡng ghi nhận rau muống chứa hàm lượng vitamin A và C, đồng thời cung cấp các khoáng chất như sắt, kali và canxi, là những yếu tố giúp hỗ trợ tạo máu, phát triển xương và tăng cường sức đề kháng.

Rau muống được ví như "sâm" vì có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao. Trong y học cổ truyền, rau muống có tính mát, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và nhuận tràng. Rau muống giàu sắt, vitamin C, vitamin nhóm B và chất xơ, giúp bổ máu, tăng sức đề kháng và hỗ trợ tiêu hóa. Nhờ vừa dễ trồng, dễ kiếm, vừa giúp bồi bổ sức khỏe và phòng ngừa nhiều bệnh, rau muống được dân gian ví như sâm của người nghèo.

Rau má

Rau má được ví như "sâm xanh" cho người nghèo. Các nghiên cứu chỉ ra rằng trong rau má có chứa các hợp chất triterpenoid như asiaticoside và madecassoside, được chứng minh giúp hỗ trợ làm lành vết thương, tăng tổng hợp collagen và có tác dụng sinh học tích cực đối với mô và mạch máu. Một số nghiên cứu còn ghi nhận rau má hỗ trợ cải thiện chức năng thần kinh, bảo vệ da và tối ưu hóa tuần hoàn máu, mặc dù các thử nghiệm lâm sàng sâu rộng vẫn đang tiếp tục được thực hiện.

Rau má.

Rau má trong y học cổ truyền là vị thuốc quen thuộc, có tính mát, vị đắng nhẹ, tác dụng thanh nhiệt, giải độc, lợi tiểu và tiêu viêm. Rau má thường được dùng để chữa nóng trong người, mụn nhọt, rôm sảy, sốt, viêm họng và táo bón.

Ngoài ra, rau má còn giúp cải thiện tuần hoàn máu, làm mát gan và hỗ trợ hạ huyết áp. Dân gian cũng dùng rau má giã nát đắp ngoài để làm lành vết thương, giảm sưng đau và chống nhiễm trùng hiệu quả.

Cải xoong

Theo bảng xếp hạng của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC), cải xoong được đánh giá là một trong những loại rau có mật độ dinh dưỡng cao nhất, nhận điểm tối đa trong phân loại các loại rau giàu dinh dưỡng.

Cải xoong được ví như "nhân sâm của người nghèo" vì có giá trị dinh dưỡng và dược tính cao dù rất dễ trồng và rẻ tiền. Trong y học cổ truyền, cải xoong có tính mát, vị cay nhẹ, giúp thanh nhiệt, giải độc, bổ phế và tăng cường sức khỏe. Cải xoong chứa nhiều vitamin A, C, K, sắt, canxi và các chất chống oxy hóa, giúp bồi bổ cơ thể, tăng sức đề kháng, tốt cho xương khớp và máu. Nhờ tác dụng vừa bổ dưỡng vừa hỗ trợ phòng bệnh, cải xoong được dân gian ví như sâm.

Cải xoong.

Rau ngót

Rau ngót là loại rau xanh phổ biến trong bữa ăn của người Việt Nam. Rau ngót tươi có thể cung cấp lượng vitamin A, C, sắt và chất xơ đáng kể. Đây là những thành phần dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường miễn dịch và hỗ trợ tiêu hóa.

Rau ngót trong y học cổ truyền được ví thuốc bổ như sâm. Rau ngót có tính mát, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, giải độc và bổ huyết. Dân gian thường dùng rau ngót để hỗ trợ điều trị sốt, táo bón, tiểu ít, viêm đường tiết niệu và nóng trong người.

Đặc biệt, rau ngót rất tốt cho phụ nữ sau sinh vì giúp co hồi tử cung, lợi sữa và bồi bổ cơ thể. Ngoài ra, lá rau ngót giã nát còn được dùng đắp ngoài để giảm sưng viêm và hỗ trợ làm lành vết thương.

Rau ngót, rau má, cải xoong và rau muống không chỉ là thực phẩm quen thuộc mà còn được khoa học đánh giá cao về giá trị dinh dưỡng và tiềm năng sinh học. Việc kết hợp chúng một cách đa dạng trong chế độ ăn có thể góp phần bổ sung vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa, hỗ trợ sức khỏe toàn diện. Tuy nhiên, mỗi loại rau vẫn cần được lựa chọn, sơ chế và chế biến phù hợp để phát huy tối đa lợi ích và đảm bảo an toàn thực phẩm.



