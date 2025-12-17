4 "át chủ bài" làm sạch đỉnh nhất Olive Young 2025: Doanh số đè bẹp mọi đối thủ

Trong routine skincare, làm sạch là bước nền tảng nhưng tạo ra khác biệt rõ rệt nhất để quyết định làn da có sạch, khỏe hay không. Olive Young Awards 2025 đã gọi tên 4 sản phẩm làm sạch xuất sắc, đại diện cho những nhu cầu rất khác nhau của làn da hiện đại: từ tẩy trang sâu, làm sạch dịu nhẹ đến xử lý bã nhờn tận gốc. Không phải ngẫu nhiên mà những cái tên này liên tục đứng top bán chạy và được cộng đồng skincare Hàn tin dùng suốt cả năm qua.

1. Dầu tẩy trang Ma:nyo Pure Cleansing Oil

Giữ vững vị trí quán quân trong hạng mục làm sạch của Olive Young 2025, Manyo Pure Cleansing Oil là "chân ái" của những ai theo đuổi double cleansing chuẩn Hàn. Kết cấu dầu nhẹ, dễ nhũ hóa giúp làm tan lớp makeup, kem chống nắng và bã nhờn chỉ trong vài phút massage. Điểm cộng lớn nằm ở bảng thành phần thiên về thực vật như dầu đậu nành, dầu hạt nho, dầu hạt argan hay jojoba... giúp làm sạch hiệu quả nhưng không gây bí da hay nặng mặt. Sau khi rửa, da vẫn mềm, ẩm và hoàn toàn không có cảm giác khô căng, đúng kiểu làm sạch nhưng vẫn chiều da.

2. Sữa rửa mặt BEPLAIN đậu xanh

Nếu bạn đang tìm một sữa rửa mặt đủ lành tính cho da nhạy cảm nhưng vẫn làm sạch hiệu quả, Beplain Mung Bean pH-Balanced Cleansing Foam là cái tên rất đáng thử. Công thức của em này cân bằng pH gần với độ pH tự nhiên của da, kết hợp chiết xuất đậu xanh giúp làm sạch bã nhờn, bụi mịn mà không làm xáo trộn hàng rào bảo vệ da.

Một điểm cộng khác là kết cấu bọt mịn, dày vừa phải nên khi massage trên da rất êm, rửa xong da sạch nhưng không khô căng cùng khả năng làm dịu da nhạy cảm, dễ nổi mụn hoặc đang treatment.

Nơi mua: Beplain Vietnam

3. Tẩy trang Micellar Bioderma Sensibio H2O

Là item quốc dân mà không tin đồ chăm da nào không biết, nước tẩy trang Sensibio H2O nhà Bioderma vẫn giữ phong độ đáng nể tại Olive Young năm nay. Đó là nhờ công thức micellar water đặc trưng giúp lấy đi bụi bẩn, dầu thừa và lớp makeup nhẹ nhàng mà không cần chà xát mạnh. Không cồn, không hương liệu, em này cực kỳ thân thiện với da nhạy cảm và cả vùng mắt môi. Nhìn chung, đây là sản phẩm tẩy trang an toàn, làm sạch tốt và không gây kích ứng cho mọi loại da.

Nơi mua: Bioderma Official Store

4. Tinh chất ilso Super Melting Sebum Softener

Cái tên cuối cùng trong top 4 vinh danh trong hạng mục làm sạch năm nay là Ilso Super Melting Sebum Softener. Em này không phải là dung dịch tẩy trang, cũng không phải sữa rửa mặt mà là tinh chất được dùng như bước làm sạch chuyên sâu dành cho da nhiều bã nhờn và mụn đầu đen. Sản phẩm giúp làm mềm và đẩy bã nhờn tích tụ trong lỗ chân lông mà không cần nặn hay chà mạnh. Kết cấu lỏng nhẹ, dễ thấm, phù hợp dùng trước khi rửa mặt để tăng hiệu quả làm sạch tổng thể, dùng xong sẽ thấy "wow".

Nơi mua: ilso Store

Nguồn: The Monodist