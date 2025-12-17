Hãng quần áo nam bị chỉ trích ê mặt vì hướng dẫn giặt ủi: "Hãy đưa cho phụ nữ..."

Mới đây, một thương hiệu thời trang nam tại Trung Quốc đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội khi tờ nhãn hướng dẫn giặt bị cho là phân biệt đối xử với phụ nữ. Cụ thể, trên nhãn mác của sản phẩm áo khoác có in dòng chữ bằng tiếng Trung và tiếng Anh, tạm dịch: Hãy đưa cho người phụ nữ bạn yêu mến, cô ấy biết mọi thứ.

Đáng nói, tờ nhãn này hoàn toàn không có bất kỳ hướng dẫn giặt giũ nào ngoài dòng chữ nêu trên được viết bằng 2 thứ tiếng, kèm theo đó là 2 mã QR dẫn tới tài khoản mạng xã hội của công ty.

Sau khi cư dân mạng xứ Trung đăng tải hình ảnh nhãn mác lên MXH, làn sóng chỉ trích diễn ra rầm rộ. Trước phản ứng dữ dội của dư luận, bà Yang - đại diện công ty đã lên tiếng xin lỗi, khẳng định doanh nghiệp không có ý phân biệt đối xử với phụ nữ. Theo bà, cách diễn đạt không phù hợp cùng lỗi chính tả trong tiếng Anh là nguyên nhân khiến công chúng hiểu lầm rằng thương hiệu coi thường phụ nữ và cố tình kích động đối lập giới.

Bà giải thích thêm rằng doanh nghiệp từng ghi nhận nhiều trường hợp khách hàng, cả nam lẫn nữ, làm hỏng quần áo làm từ chất liệu đặc biệt do không tuân thủ đúng cách giặt. Qua quan sát, công ty cho rằng một bộ phận nam giới ít chú ý đến chất liệu và cách giặt, trong khi phụ nữ thường quan tâm kỹ hơn đến những chi tiết này. Vì vậy, công ty mới muốn truyền tải thông điệp để nhắc nhở khách hàng chú ý hơn đến việc giặt giũ. "Tuy nhiên, do khả năng diễn đạt còn hạn chế, chúng tôi đã không truyền tải thông điệp một cách chính xác. Tôi thực sự xin lỗi vì điều đó" - bà Yang giải thích.

Hiện, vụ việc vẫn tạo ra nhiều luồng ý kiến trái chiều trên mạng xã hội Trung Quốc. Một số người bức xúc cho rằng nhãn mác này cổ súy việc đẩy việc nhà cho phụ nữ, thậm chí có người còn kêu gọi tẩy chay thương hiệu. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng nhãn mác này không nghiêm trọng đến mức gây ra xung đột giới, hoặc cho rằng phụ nữ không cần quá nhạy cảm với vấn đề này.

Trong quá khứ, không ít thương hiệu cũng từng vấp phải tranh cãi tương tự khi in trên nhãn mác những dòng chữ/thông điệp mang hàm ý như "đưa cho mẹ bạn giặt", "đưa cho người phụ nữ của bạn" hay "đưa cho bạn gái bạn"… Chính vì tiền lệ đó, sự việc lần này nhanh chóng thổi bùng làn sóng phản ứng và trở thành tâm điểm tranh luận trên mạng xã hội.

Theo Scmp