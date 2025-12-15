Cá hồi chỉ đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng omega 3, loại cá bình dân bán đầy chợ Việt mới là "trùm cuối"

Nhiều người đi chợ vẫn mặc định cá hồi là lựa chọn số một nếu muốn bổ não, tốt tim mạch nhờ giàu omega 3. Tuy nhiên, các bảng phân tích dinh dưỡng cho thấy cá hồi thực chất chỉ đứng thứ ba. Hai vị trí dẫn đầu lại thuộc về những loại cá rất quen, giá mềm, bày đầy ở chợ truyền thống nhưng thường bị xem nhẹ vì hình thức không mấy bắt mắt.

Dưới đây là bảng so sánh hàm lượng omega 3 trung bình trong 100g cá tươi, dựa trên các tài liệu dinh dưỡng phổ biến.

Thứ hạng Loại cá Omega 3 trung bình 1 Cá trích 2000 đến 2300 mg 2 Cá thu 1800 đến 2000 mg 3 Cá hồi 1500 đến 1800 mg

Từ bảng này có thể thấy, cá hồi không hề kém nhưng rõ ràng không phải quán quân như nhiều người vẫn nghĩ. Điều đáng nói là cả cá trích lẫn cá thu đều rất dễ mua ở chợ Việt, giá chỉ bằng một nửa thậm chí một phần ba cá hồi nhập khẩu.

1. Cá trích là trùm cuối về omega 3 nhưng hay bị chê xấu mã

Cá trích đứng đầu bảng nhờ lượng omega 3 cao và ổn định. Thịt cá mềm, béo tự nhiên, mùi thơm rõ khi chế biến. Tuy nhiên, vì thân cá dẹt, nhiều xương dăm, da không bóng đẹp nên cá trích thường bị người mua bỏ qua.

Khi đi chợ, muốn chọn cá trích ngon, nên ưu tiên cá thân còn cứng, da ánh bạc rõ, vảy bám chắc. Mang cá có màu hồng tươi, không thâm sẫm. Cá trích tươi thường có mùi tanh nhẹ nhưng không gắt. Nếu thấy bụng cá phình hoặc mềm nhũn, nên tránh vì cá đã để lâu.

Cá trích rất hợp để kho tiêu, kho nghệ, nướng than hoặc làm gỏi. Đây là loại cá càng tươi càng béo, càng rẻ vào mùa chính vụ thì càng đáng mua.

2. Cá thu là lựa chọn thực tế nhất cho bữa cơm gia đình

Cá thu xếp thứ hai nhưng rất sát cá trích về hàm lượng omega 3. Ưu điểm lớn nhất của cá thu là thịt dày, ít xương dăm, dễ chế biến và dễ ăn với nhiều gia đình.

Khi mua cá thu, nên chú ý mặt cắt thịt có màu hồng nhạt hoặc đỏ tươi, thớ thịt khô ráo, không chảy nước. Da cá phải căng, có độ ánh nhẹ. Cá thu tươi khi ấn tay vào sẽ đàn hồi nhanh, không để lại vết lõm.

Một mẹo nhỏ là nên chọn cá thu vừa size, không quá to. Cá thu quá lớn thường là cá già, thịt khô hơn. Cá thu cỡ trung bình cho thịt béo, mềm, kho hay chiên đều ngon.

3. Cá hồi đứng thứ ba nhưng vẫn là cá ngon nếu mua đúng cách

Cá hồi tuy không dẫn đầu về omega 3 nhưng vẫn là nguồn dinh dưỡng tốt. Điểm hạn chế nằm ở giá cao và phụ thuộc nhiều vào khâu bảo quản.

Nếu mua cá hồi ở chợ hoặc siêu thị, nên chọn miếng cá có màu cam tươi, vân mỡ trắng rõ, không xỉn màu. Bề mặt cá khô ráo, không nhớt, không có mùi lạ. Tránh miếng cá bị tái xám hoặc rỉ nước nhiều. Với cá hồi, không nhất thiết phải mua phần đắt nhất. Phần bụng cá tuy béo nhưng dễ ngấy, phần lưng cá lại cân bằng hơn cho bữa ăn gia đình.

Mẹo chung khi mua cá giàu omega 3 ở chợ

Cá càng tươi thì lượng chất béo tốt càng được giữ nguyên. Vì vậy, nên đi chợ sớm, chọn cá còn nguyên con nếu có thể. Cá cắt khúc sẵn nên quan sát kỹ mặt cắt và hỏi tiểu thương thời điểm cá về.

Một lưu ý quan trọng là cá nhỏ, sống ngắn ngày như cá trích thường ít rủi ro tích tụ kim loại nặng hơn cá lớn. Đây cũng là lý do cá trích vừa rẻ vừa được đánh giá cao về độ an tâm khi sử dụng thường xuyên.

Nhìn lại mới thấy, đôi khi những loại cá bị chê xấu mã, giá mềm ở chợ Việt lại chính là trùm cuối về giá trị dinh dưỡng. Quan trọng không phải cá đắt hay rẻ, mà là biết chọn đúng loại, đúng thời điểm và đúng cách.

