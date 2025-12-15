ĐỪNG trồng 4 cây này trước cửa: Thần Tài ghét bỏ, chủ nhà dễ lao đao

Trong phong thủy nhà ở, cửa chính được xem là điểm quan trọng nhất vì đây là nơi đón nhận ánh sáng, không khí và toàn bộ nguồn năng lượng bước vào nhà. Tài khí có vào được hay không, có tụ lại hay bị tản đi đều chịu tác động lớn từ khu vực cửa. Vì vậy, những gì xuất hiện trước cửa - đặc biệt là cây xanh, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn liên quan trực tiếp đến sự hanh thông của vận tài lộc. Không phải cây nào cũng thích hợp để đặt tại cửa chính. Một số loài cây dù đẹp, dễ chăm nhưng lại mang đặc tính phong thủy không phù hợp, dễ gây cản trở dòng khí tốt, khiến tài vận hao hụt tanpa khi gia chủ hoàn toàn không hay biết.

Dưới đây là 4 loài cây mà chuyên gia phong thủy khuyên nên hạn chế trồng trước cửa nhà.

1. Xương rồng - gai nhọn tạo sát khí, chặn đường may mắn

Xương rồng vốn được yêu thích nhờ khả năng chịu hạn nhưng lại không hợp đặt ở cửa chính. Trong phong thủy, các loài cây có gai nhọn dễ tạo trường khí sắc bén. Chính đặc tính này khiến năng lượng tốt bị cắt đứt trước khi bước vào nhà, từ đó làm tài khí khó tụ, tinh thần gia chủ cũng dễ chịu ảnh hưởng. Dù tiện chăm sóc, xương rồng vẫn là loại cây cần tránh tại khu vực cửa nếu muốn duy trì sinh khí thông suốt.

2. Dâm bụt - tán rậm che ánh sáng, khiến tài khí khó lưu thông

Dâm bụt là loài cây quen thuộc nhưng không phù hợp đặt trước cửa bởi tán lá phát triển quá nhanh và rậm. Khi che mất ánh sáng và lối đi, cây vô tình làm giảm dòng khí cát lành vốn cần thiết để thu hút may mắn. Hoa dâm bụt đẹp nhưng nhanh tàn, ý nghĩa phong thủy không cát lợi, dễ gợi hình ảnh may mắn đến rồi đi. Đây là lý do cây này nên hạn chế trồng tại cửa nhà.

3. Dâu tằm - đặc tính trừ tà mạnh khiến tài lộc khó vào

Dâu tằm nổi tiếng với khả năng xua đuổi khí xấu, nhưng chính đặc tính mạnh này lại khiến năng lượng tốt khó tiến vào nhà nếu cây đặt ngay cửa. Khi dâu tằm càng phát triển, sức "đẩy" của nó càng lớn, vô tình tạo cảm giác tài khí bị chặn lại. Cây hợp với các vị trí phía sau nhà hoặc góc sân hơn là trước cửa - nơi cần sự đón nhận khí lành.

4. Liễu - biểu tượng mong manh, dễ khiến tài khí trôi tuột

Liễu mềm mại nhưng mang năng lượng buồn. Tán lá rủ xuống khiến khu vực trước cửa thiếu sáng và thiếu sinh khí. Trong phong thủy, yếu tố "rủ xuống" tượng trưng cho sự suy giảm, trôi đi, dễ liên tưởng đến tài lộc khó giữ. Vì vậy, liễu không phải lựa chọn tốt cho khu vực cửa chính, nơi cần tượng trưng cho sự vươn lên và đón khí mới mỗi ngày.

Những loại cây nên trồng trước cửa nhà để hút tài lộc

Để mặt tiền luôn sáng sủa và đón được nhiều sinh khí, gia chủ có thể ưu tiên trồng những loại cây mang ý nghĩa cát tường, tán thoáng và hướng lên trên. Dưới đây là những lựa chọn phù hợp:

Lộc vừng: Mang biểu tượng tài lộc bền vững, càng lớn càng giúp thu hút vượng khí. Dáng cây mềm nhưng không che ánh sáng, phù hợp đặt gần lối đi.

Nguyệt quế: Vừa đẹp vừa thơm nhẹ, tượng trưng cho sự thăng tiến và may mắn. Cây gọn, sạch, không gây bí khí nên rất hợp đặt ở cửa chính.

Cau cảnh hoặc cau nhật: Thân thẳng, tán cao, không cản sáng. Đây là nhóm cây được xem là an toàn nhất trong phong thủy mặt tiền vì giúp kích hoạt dương khí và tạo thế thông thoáng.

Thiết mộc lan: Dáng cây khỏe, phát triển thẳng đứng, đại diện cho sự vươn lên và sinh sôi. Trồng hai bên cửa sẽ giúp tăng sự cân bằng và mang lại cảm giác chắc chắn.

Phát tài núi: Thuộc nhóm cây phong thủy mạnh về hút tài lộc, lá dày - khỏe - xanh đậm thể hiện sự ổn định và thịnh vượng.

