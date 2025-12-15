4 dấu hiệu nhận biết ngôi nhà "được lộc", ở 3 đời vẫn phát đạt

Phần lớn người mua nhà thường bị cuốn vào giá cả, vị trí hay tầng cao - thấp mà không để ý một yếu tố quan trọng không kém: thiết kế mặt bằng. Thực tế, một căn nhà đáng sống không nằm ở việc rộng bao nhiêu mét vuông, mà ở cách không gian được tổ chức như thế nào.

Quan niệm nhà càng lớn càng tốt đã dần lỗi thời. Thay vào đó, những căn hộ mang lại cảm giác dễ chịu, tiện nghi và ở lâu không thấy bí bách thường có những điểm chung rất rõ ràng. Người ta hay gọi đó là những căn nhà ở càng lâu càng thấy thuận.

1. Hướng Bắc - Nam

Điểm đầu tiên thường thấy ở những căn hộ được đánh giá cao là khả năng thông gió và ánh sáng tốt, đặc biệt là kiểu bố trí Bắc - Nam thông thoáng. Tuy nhiên, không phải cứ có cửa sổ 2 phía là đáp ứng được, điều quan trọng nằm ở việc khi mở cửa, không khí có tạo được dòng đối lưu hay không. Khi luồng gió có thể đi xuyên suốt căn nhà, không khí trong phòng sẽ luôn được làm mới, giảm độ ẩm, hạn chế vi khuẩn và mùi khó chịu.

Những căn hộ như vậy thường mang lại cảm giác mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông, giúp tiết kiệm năng lượng cho điều hòa và quạt máy. Đó là lý do vì sao nhiều người chỉ cần ở một thời gian là thấy dễ chịu hơn.

2. Có khu vực đệm ngay lối vào

Bên cạnh đó, một khu vực đệm ngay lối vào nhà cũng là yếu tố thường bị xem nhẹ nhưng lại ảnh hưởng lớn đến trải nghiệm sống. Một căn hộ có thiết kế lối vào rõ ràng, dù là một khoảng sảnh nhỏ hay một góc chuyển tiếp trước khi bước vào phòng khách luôn mang lại cảm giác gọn gàng và riêng tư hơn.

Không gian này giúp phân tách trong - ngoài, hạn chế bụi bẩn, đồng thời giải quyết bài toán cất giày dép, áo khoác hay đồ dùng lặt vặt. Khi sinh hoạt lâu dài, sự ngăn nắp không chỉ giúp nhà cửa trông dễ nhìn hơn mà còn giảm bớt cảm giác bừa bộn, một trong những nguyên nhân khiến nhiều người thấy mệt mỏi ngay trong chính ngôi nhà của mình.

3. Cách bố trí phòng tắm và nhà vệ sinh

Một yếu tố khác có tác động trực tiếp đến chất lượng sống nhưng thường chỉ được nhận ra sau khi đã dọn vào ở là cách bố trí phòng tắm và nhà vệ sinh. Những căn hộ có không gian vệ sinh quá chật, gộp tất cả chức năng vào một chỗ thường nhanh xuống cấp, ẩm mốc và khó vệ sinh.

Ngược lại, các thiết kế có phân tách khu khô - ướt, thậm chí tách riêng bồn rửa, khu tắm và khu vệ sinh giúp việc sử dụng trở nên linh hoạt hơn, đặc biệt với gia đình đông người. Việc hạn chế nước bắn, giữ không gian khô ráo cũng góp phần kéo dài tuổi thọ vật liệu và giảm nguy cơ trơn trượt.

4. Có vườn/ chỗ trồng cây

Cuối cùng, những căn hộ có không gian xanh gắn liền, dù là sân vườn nhỏ, ban công hay sân thượng thường mang lại giá trị sử dụng và tinh thần vượt xa diện tích thực. Ánh sáng tự nhiên, cây cối và khoảng không mở giúp con người giải tỏa căng thẳng, cân bằng nhịp sống giữa đô thị chật chội.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc tiếp xúc thường xuyên với ánh sáng tự nhiên và mảng xanh có tác động tích cực đến tâm trạng, giấc ngủ và sức khỏe tinh thần. Đó cũng là lý do những căn hộ có sân vườn hoặc không gian ngoài trời hợp lý thường được đánh giá cao về khả năng giữ giá và thanh khoản trong dài hạn.



Nguồn: Baidu