5 lọ kem mắt bình dân, thêm vào quy trình sẽ giúp gương mặt trẻ trung từng ngóc ngách

Vùng da quanh mắt luôn là nơi "khó chiều" nhất với những đặc điểm như mỏng, dễ khô, dễ thâm và nhanh xuất hiện nếp nhăn hơn hẳn những vùng da khác. Tin vui là bạn hoàn toàn có thể tìm được những sản phẩm dưỡng mắt hiệu quả ngay trong phân khúc bình dân. Dưới đây là 5 kem mắt được đánh giá cao nhờ công thức tốt, an toàn và cải thiện rõ rệt các vấn đề như nếp nhăn, thâm quầng hay bọng mắt.

RoC Retinol Correxion Line Smoothing Eye Cream

RoC là thương hiệu quen thuộc với những ai yêu thích retinol, và kem mắt này chính là một trong những sản phẩm nổi bật nhất của hãng. Công thức chứa retinol tinh khiết, glycerin, vitamin E và vitamin B5 giúp cấp ẩm, làm mềm vùng da khô, đồng thời cải thiện nếp nhăn li ti và quầng thâm theo thời gian.

Điểm đáng chú ý là retinol trong sản phẩm được giải phóng từ từ, giúp hạn chế kích ứng – điều mà nhiều người lo ngại khi dùng retinol quanh mắt. Kết cấu kem nhẹ, thấm nhanh, cho cảm giác ẩm mịn ngay sau khi thoa. Khi dùng đều đặn, vùng da mắt sẽ sáng và mịn hơn rõ rệt, rất phù hợp cho những ai muốn bắt đầu chu trình chống lão hóa.

La Roche-Posay Hyalu B5 Eye Serum

Serum mắt Hyalu B5 sở hữu thiết kế đầu massage kim loại mát lạnh, tạo cảm giác "đánh thức" vùng mắt ngay khi sử dụng. Bên trong là công thức kết hợp hai loại hyaluronic acid giúp làm căng và ngậm nước cho da, cùng phức hợp 10% gồm caffeine, niacinamide và hepes có tác dụng giảm nếp nhăn, mờ thâm và tăng độ săn chắc.

Kết cấu gel-serum nhẹ, không gây bết dính và hoàn toàn không hương liệu, phù hợp với vùng da mắt dễ kích ứng. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn một sản phẩm vừa dưỡng vừa mang lại cảm giác thư giãn mỗi khi sử dụng.

The Inkey List Caffeine Eye Cream

Dù không nằm trong kệ "drugstore" truyền thống, The Inkey List vẫn giữ mức giá mềm, dễ tiếp cận. Kem mắt này nổi bật với caffeine – thành phần quen thuộc giúp hỗ trợ giảm sưng, cải thiện vẻ mệt mỏi và làm sáng vùng da dưới mắt.

Sản phẩm còn chứa Matrixyl 3000, một phức hợp peptide hỗ trợ làm đầy, giảm nếp nhăn và tăng độ đàn hồi cho da. Kết cấu kem mỏng, dễ thấm và không gây nhờn. Khi để lạnh vài phút trước khi dùng, hiệu quả làm mát và giảm bọng mắt càng rõ rệt, rất thích hợp dùng vào buổi sáng.

Bioderma Sensibio Eye+

Đây là lựa chọn phù hợp nhất cho da nhạy cảm hoặc những người dễ bị kích ứng quanh mắt. Kem mắt Sensibio Eye+ sử dụng glycerin và squalane để giữ ẩm một cách dịu nhẹ, kết hợp caffeine giúp giảm bọng mắt và hỗ trợ tuần hoàn cho vùng da mệt mỏi.

Ngoài ra, sản phẩm còn có peptide chống viêm và rhamnose, một loại đường thực vật giúp làm dịu, cải thiện độ sáng và mang lại diện mạo tươi tắn hơn. Kết cấu gel-cream nhẹ, dễ tán, cho cảm giác thoải mái ngay cả khi vùng da mắt đang trong tình trạng nhạy cảm hoặc căng kích.

Cetaphil Healthy Renew Eye Gel Serum

Nếu bạn không hợp với retinol nhưng vẫn muốn cải thiện dấu hiệu lão hóa quanh mắt, Cetaphil Healthy Renew Eye Gel Serum là giải pháp nhẹ nhàng hơn. Sản phẩm chứa peptide và retinol-like peptide giúp làm mờ nếp nhăn, cải thiện thâm quầng mà ít gây kích ứng.

Bên cạnh đó, niacinamide và panthenol (B5) đóng vai trò làm dịu, phục hồi hàng rào bảo vệ da. Các thành phần như bơ hạt mỡ, sodium hyaluronate và dầu dừa cung cấp độ ẩm sâu, mang lại hiệu quả đặc biệt tốt cho vùng mắt khô hoặc có dấu hiệu chùng nhão. Kết cấu gel-serum mềm mại, dễ thấm và tạo cảm giác nuôi dưỡng toàn diện.

