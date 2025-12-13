Rắn rất sợ mùi của 3 loại cây này

Trong nhiều khu vực dân cư, đặc biệt là vùng ven đô, nông thôn hoặc gần vườn cây rậm rạp, rắn có thể bất ngờ xuất hiện quanh nhà khiến nhiều người lo lắng. Không phải ai cũng biết rằng có những loài cây quen thuộc, rẻ tiền, dễ trồng nhưng lại có khả năng xua đuổi rắn nhờ mùi hương đặc trưng. Dưới đây là ba loại cây được nhiều người trồng để ngăn rắn tiếp cận khu vực sống.

1. Hoa lan tỏi

Hoa lan tỏi (Ảnh minh họa).

Hoa lan tỏi (còn gọi là dây ánh hồng, thiên lý tỏi) là loại cây dây leo có hoa tím nổi bật, mùi thơm nhẹ nhưng có khả năng khiến rắn tránh xa. Mùi của lan tỏi chứa các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi, có tác dụng ức chế cảm giác định hướng của rắn, khiến chúng hạn chế di chuyển vào khu vực có loài cây này.

Lan tỏi dễ trồng, phát triển mạnh ở nơi nhiều nắng, bám giàn tốt và ít phải chăm sóc. Nhiều gia đình trồng lan tỏi ở cổng, hàng rào hoặc ban công vừa để trang trí vừa giúp hạn chế rắn bò vào nhà. Ngoài công dụng đó, cây này còn ít sâu bệnh, hoa nở gần như quanh năm nên càng được ưa chuộng.

2. Cây sắn dây

Cây sắn dây (Ảnh minh họa).

Ít ai biết rằng cây sắn dây - loại cây leo quen thuộc ở nông thôn - cũng thuộc nhóm cây có khả năng xua đuổi rắn. Phần củ, lá và thân sắn dây chứa mùi đặc trưng mà rắn rất kỵ.

Sắn dây dễ trồng, vươn nhanh, ít sâu bệnh. Người dân thường trồng sắn dây ở bờ rào hoặc những nơi đất trống để vừa lấy củ ăn, vừa làm “tấm chắn” chống rắn hiệu quả. Cây leo thành giàn còn tạo bóng mát tự nhiên cho sân vườn.

3. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ từ lâu đã được gọi là cây đuổi rắn (Ảnh minh họa).

Cúc vạn thọ không chỉ mang ý nghĩa phong thủy tốt đẹp và hay được trồng dịp Tết, mà còn có mùi hương rất đặc trưng khiến rắn rất sợ. Trong thân và lá cúc vạn thọ chứa hợp chất limonene và pinen - những hoạt chất gây ức chế thần kinh khứu giác của côn trùng và bò sát.

Ngoài ra, cúc vạn thọ còn giúp xua muỗi, ruồi, kiến và nhiều loại sâu hại trong vườn. Màu sắc rực rỡ của hoa cũng giúp khu vườn sáng bừng mà vẫn đảm bảo an toàn khỏi các loài rắn thường lui tới.

Trồng cây để xua rắn - giải pháp tự nhiên, dễ áp dụng

Dù không thể đảm bảo 100% ngăn rắn tiếp cận, nhưng việc trồng các loại cây có mùi khiến rắn e ngại là biện pháp tự nhiên, rẻ tiền và an toàn cho gia đình. Lan tỏi, sắn dây và cúc vạn thọ đều dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, phù hợp với mọi loại đất.

Kết hợp với việc giữ vệ sinh sân vườn, phát quang bụi rậm, che kín các khe nứt trong nhà, đây sẽ là hàng rào tự nhiên giúp hạn chế rắn đến gần không gian sống của bạn.