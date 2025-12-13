Ở tuổi 50, tôi cắt 7 khoản tưởng nhỏ mà ngốn tiền - sống nhàn hơn hẳn, dư tiền dưỡng già

Tuổi 50: Tôi học cách buông những khoản chi khiến mình mệt mà không mang lại giá trị

Tuổi trẻ, tôi luôn nghĩ rằng “tiện là được”, “không đáng bao nhiêu”, “lỡ mua rồi cũng chẳng sao”. Nhưng tuổi 50 lại cho tôi một góc nhìn khác: không phải khoản nào cũng đáng để giữ, và không phải sự tiện lợi nào cũng thật sự cần.

Một buổi tối cuối tuần, tôi ngồi xem lại sao kê ngân hàng và giật mình khi thấy rất nhiều khoản chi không nằm trong bất kỳ kế hoạch nào. Mỗi khoản chỉ vài chục, vài trăm nghìn, nhưng cộng lại suýt bằng nửa tiền sinh hoạt.

Tôi quyết định cắt – nhưng cắt những khoản làm hao mòn cuộc sống, chứ không cắt niềm vui.

Dưới đây là 7 khoản tôi đã mạnh tay bỏ, và cũng nhờ vậy mà mỗi tháng tôi dư ra được một khoản dưỡng già ổn định.

1. Các dịch vụ thuê ngoài… mình hoàn toàn làm được 10 phút

Rửa xe tận nhà, tưới cây thuê, dọn nhà theo giờ 15–20 phút, giặt rèm định kỳ… Trước đây tôi nghĩ thuê cho tiện. Nhưng thật ra:

- Rửa xe chỉ 10 phút

- Tưới cây 5 phút buổi sáng

- Lau nhà 1 lần/ngày là đủ

Khi tự làm những việc nhỏ này, tôi vừa tiết kiệm, vừa có thêm vận động nhẹ – điều rất cần ở tuổi 50.

Tiết kiệm: 400.000–700.000đ/tháng.

2. Thói quen trữ “đồ dự phòng” vì… sợ thiếu

Đây là thói quen của rất nhiều phụ nữ trung niên, trong đó có tôi:

- Mua thêm 3–4 chai nước rửa chén “để phòng”

- Mua chăn ga mới khi thấy sale

- Trữ 5–7 loại gia vị nhưng chỉ dùng 2

- Mua kem dưỡng mới để “đổi gió”

Những món này chiếm chỗ, hết hạn nhanh và khiến tủ lúc nào cũng chật.

Khi quyết định không mua trừ khi cái cũ dùng gần hết, tôi cắt được kha khá chi phí lẫn mớ bùng nhùng trong nhà.

Tiết kiệm: 300.000–500.000đ/tháng.

3. Các món “nâng đời sống” nhưng dùng không tới 20% thời gian

Tôi từng có:

- Máy tỏa hương tinh dầu

- Đèn ngủ cảm biến

- Máy massage mini

- Bộ khay gốm để “tiếp khách”

- Đồng hồ đo độ ẩm, nhiệt độ…

Tất cả đều đẹp, đều hữu ích… nếu dùng thường xuyên. Nhưng thực tế: 10 món mua về, chỉ 2 món được dùng lâu dài.

Tôi mạnh tay thanh lý phần lớn, chỉ giữ lại những món thực sự mang lại tiện ích mỗi ngày.

Tiết kiệm: 200.000–400.000đ/tháng (do giảm mua mới và giảm bảo trì).

4. Các khoản membership mình quên mất đang trả

Đây là khoản khiến tôi “bừng tỉnh”.

Tôi đã trả đều cho:

- Gói lưu trữ dữ liệu

- Gói đọc sách năm

- App yoga online

- App thiền

- Một nhóm cộng đồng trả phí

Hầu hết tôi không còn dùng, nhưng lại trừ tiền âm thầm mỗi tháng. Khi rà soát lại, tôi hủy 5/7 gói và chỉ giữ duy nhất 1 gói mình dùng thật sự.

Tiết kiệm: 150.000–400.000đ/tháng.

5. Thói quen “mua quà cho phải phép”

Phụ nữ tuổi 50 dễ bị áp lực tặng quà trong:

- Họp lớp

- Hội đồng niên

- Đồng nghiệp cũ

- Họ hàng xa

- Con cháu bạn bè

Ban đầu chỉ là 200–300k, nhưng mỗi tháng cộng lại có khi tới cả triệu.

Tôi chuyển sang nguyên tắc: Tặng khi thật sự muốn – không tặng vì sợ ngại.

Điều lạ là khi tôi bớt quà cáp, nhiều mối quan hệ lại… dễ chịu hơn. Người quý mình vẫn quý, còn ai chỉ xem trọng vật chất thì tự rời xa – nhẹ cả người.

Tiết kiệm: 500.000–1.000.000đ/tháng.

6. Các buổi họp mặt theo phong trào

Ở tuổi 50, bạn bè nhiều nhóm: nhóm cấp 1, cấp 3, nhóm yoga, nhóm cơ quan cũ… Mỗi nhóm rủ là tôi… ngại từ chối.

Nhưng càng đi nhiều, tôi càng:

- Kiệt sức

- Mất thời gian

- Tiêu tiền cho những cuộc gặp không mang lại niềm vui

Tôi cắt một nửa số buổi trong tháng và chỉ chọn đi những cuộc gặp thật sự nuôi dưỡng tinh thần.

Tiết kiệm: 500.000–1.200.000đ/tháng.

7. Các món decor mua theo cảm xúc

Tôi từng mê mua:

- Thảm mới

- Giỏ mây

- Bình gốm

- Kệ trang trí nhỏ

- Lọ hoa, khay nến, tượng decor

Nhưng nhà càng đầy, tôi càng thấy chật chội.

Khi ngừng mua đồ decor theo cảm xúc và chỉ mua theo kế hoạch “1 tháng tối đa 1 món”, tôi thấy:

- Nhà thoáng hơn

- Bếp dễ dọn hơn

- Chi tiêu giảm rõ rệt

Tiết kiệm: 300.000–600.000đ/tháng.

Tổng cộng: Tôi dư ra 3–5 triệu mỗi tháng mà không cần thắt lưng buộc bụng

Không phải tôi sống tiết kiệm hơn, mà là sống có ý thức hơn:

- Cắt đúng chỗ

- Giữ đúng món

- Tiêu đúng giá trị

Và dành phần còn lại cho tương lai của chính mình

Tôi chia khoản dư ra mỗi tháng như sau:

- 40% vào quỹ dưỡng già

- 30% vào quỹ sức khỏe

- 20% vào quỹ du lịch nhỏ

- 10% cho những niềm vui cá nhân

Từ ngày thay đổi, tôi nhận ra: Tuổi 50 có thể rất dễ chịu – nếu mình biết bỏ bớt những thứ không còn phục vụ cuộc sống của mình.