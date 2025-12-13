"Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" lấy chồng giáo sư tiến sĩ, không đăng ký kết hôn, bất động sản trải dài 3 châu lục

Ngô Mỹ Uyên, sinh năm 1974, từng là gương mặt nổi bật của thế hệ hoa hậu Việt Nam thập niên 1990. Cô giành danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh Việt Nam năm 1994 và tiếp tục đăng quang Hoa hậu Thời trang Quốc tế tại Ai Cập năm 1995. Người đẹp 7X được mệnh danh là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" khi từng sở hữu biệt thự dát vàng cùng loạt bất động sản giá trị.

Hiện cô sống cùng ông xã là giáo sư Marco Casini, sinh năm 1972, Tiến sĩ ngành Kỹ thuật môi trường, cùng hai cô con gái đáng yêu. Gắn bó hơn 1 thập kỷ, cặp đôi chọn sống như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn, không định tổ chức lễ cưới và độc lập về tài chính. Hiện tại, tổ ấm nhỏ của Ngô Mỹ Uyên và chồng Tây vẫn vô cùng êm ấm, hạnh phúc. Bên cạnh đó, khối tài sản đồ sộ của nàng Hậu cũng luôn là thứ khiến công chúng ngỡ ngàng mỗi khi nhắc đến.





Từng sở hữu biệt thự dát vàng 300 tỷ ở Việt Nam

Ngô Mỹ Uyên từng khiến showbiz Việt choáng ngợp khi sở hữu một trong những biệt thự xa hoa bậc nhất Thảo Điền. Căn nhà rộng khoảng 1000 m², được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển và có mức định giá lên đến 300 tỷ đồng ở thời điểm đó. Nội thất bên trong khiến ai ngắm nhìn cũng phải sửng sốt: trần nhà dát vàng lấp lánh, các mảng trang trí cầu kỳ theo lối kiến trúc Pháp, mỗi chi tiết đều toát lên vẻ xoa hoa, vương giả.

Đến năm 2025, người đẹp tiết lộ lý do rời xa cơ ngơi dát vàng. Cô cho biết đã bán toàn bộ bất động sản tại Việt Nam vì bố mẹ sang Mỹ định cư để gần hai em gái, còn bản thân cô lập gia đình với chồng Tây nên cũng ít có dịp trở về.

Ngô Mỹ Uyên từng sở hữu biệt thự dát vàng 300 tỷ tại TP.HCM

Không gian sống trang trí cầu kỳ theo lối kiến trúc Pháp, dát vàng nhiều chi tiết

Biệt thự có phong cách cổ điển, nội thất xa hoa, tinh tế

Người đẹp check-in trong cơ ngơi dát vàng

Biệt thự 500m² tại Mỹ

Ngô Mỹ Uyên mạnh tay chi 37 tỷ để sở hữu căn biệt thự rộng 500500m² tại bang Texas, Mỹ. Đây cũng là nơi bố mẹ và gia đình hai em gái của cô đang sinh sống.

Căn biệt thự này được xây dựng từ đầu thế kỷ XX, mang phong cách kiến trúc lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại với trụ cột lớn, đường nét đối xứng và không gian thoáng rộng. Theo chia sẻ của Ngô Mỹ Uyên, chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà là một bác sĩ phẫu thuật có niềm đam mê sâu sắc với hội họa, nên mỗi góc trong biệt thự đều được chăm chút như một phòng triển lãm nhỏ, tràn ngập chất nghệ thuật và sự tinh tế.

Biệt thự 500m² tại Mỹ là cơ ngơi mà Ngô Mỹ Uyên tậu cho bố mẹ và gia đình 2 em gái

Không gian sống rộng thoáng, chan hòa với thiên nhiên

Bên trong biệt thự có thiết kế cổ điển

Biệt thự có nhà chính và nhà phụ, có nhiều phòng và đều đầy đủ tiện nghi

Không gian phòng tắm

Cơ ngơi rộng 250m² tại Rome (Italy)

Hiện tại, Ngô Mỹ Uyên đang sinh sống ở Rome, Italy cùng ông xã là giáo sư Marco Casini và 2 cô con gái. Tổ ấm của gia đình nàng Hậu là một căn hộ rộng 250m², gồm 3 phòng ngủ, 2 ban công và khu bếp được thiết kế thoáng đãng. Trái ngược với vẻ xa hoa từng thấy ở biệt thự dát vàng tại Việt Nam, không gian sống hiện tại của cô theo đuổi tinh thần tối giản và hiện đại. Mọi đường nét đều ưu tiên sự gọn gàng, thoáng sáng và tiện nghi, tạo cảm giác thư thái giữa lòng Rome cổ kính.

Gia đình 4 thành viên của Ngô Mỹ Uyên và chồng giáo sư

Không gian sống hiện tại của gia đình cô là một căn hộ rộng 250m²

Không gian gồm 3 phòng ngủ, 2 ban công và khu bếp được thiết kế thoáng đãng

Ngô Mỹ Uyên chọn phong cách tối giản, hiện đại cho không gian sống

Mọi góc trong căn hộ đều được Ngô Mỹ Uyên bố trí cây xanh để tạo không gian thoáng đãng

Ở ban công, nàng Hậu trồng nhiều cây hoa

Villa 10.000m² tại Tuscany (Italy)

Vào mỗi cuối tuần, gia đình Ngô Mỹ Uyên sẽ rời Rome để về căn villa rộng 10.000m² tại Tuscany nghỉ dưỡng. Biệt thự nằm trên một triền đồi thơ mộng, cách nhà chính khoảng 1,5 giờ lái xe. Nhà villa được xây theo lối kiến trúc xưa, tọa lạc ngay giữa khu đất rộng lớn, xung quanh là vườn cây ăn trái trĩu quả và những lối đi phủ đầy nắng. Khu nhà chính có 5 phòng ngủ trên tầng lầu, đủ để đón tiếp gia đình và bạn bè. Bên cạnh đó là 2 căn nhà nhỏ nối liền qua cửa thông, gồm không gian dành cho người giúp việc và một khu nhà giải trí.

Vào cuối tuần, gia đình Ngô Mỹ Uyên sẽ lái xe 1,5 tiếng để đến villa ở Tuscany

Không gian rộng 10.000m² tọa lạc trên một ngọn đồi

Tại cơ ngơi rộng lớn, nhà được xây từ lâu theo phong cách Italy cổ xưa

Nhà vườn của vợ chồng Ngô Mỹ Uyên có sân tennis và vườn ô liu

