5 món mỹ phẩm nội địa Trung hot đến cháy hàng, chị em rỉ tai nhau "mua là xứng đáng"

Mùa sale 12/12 trên Lazada vẫn tiếp diễn với không khí mua sắm siêu rộn ràng. Nếu hôm qua bạn trượt mất vài deal xịn thì đừng vội tiếc, vì ngày 13/12 Lazada vẫn tiếp tục mở nhiều ưu đãi cực sâu từ mỹ phẩm đến thời trang. Điều tuyệt nhất là bây giờ bạn có thể đặt hàng Tmall – gian hàng chính hãng của Taobao ngay trên Lazada, vừa freeship, vừa được đổi trả trong 30 ngày. Với chị em mê hàng nội địa Trung, đây đúng là cơ hội vàng vì sản phẩm lúc nào cũng đa dạng, trendy, thiết kế đẹp và chất lượng thì vượt xa tầm giá.

Dưới đây là 5 món mỹ phẩm đến từ brand quốc tế đang hot đến mức “cháy sạch kệ”, được hội làm đẹp rỉ tai nhau rằng mua là chỉ có lời chứ không thể lỗ.

1. Too Cool For School | Bảng phấn 3 trong 1 ARTCLASS Shading – Highlighter – Blusher

Giá gốc 1.723.000đ • Sale còn 565.000đ

Nếu bạn đang tìm một bảng trang điểm đa năng, vừa tiết kiệm không gian vừa tiện dùng, thì em này đúng chuẩn “một chọi ba”. Chất phấn mịn, dễ tán, lên da tự nhiên và tệp màu tốt. Bảng màu sinh ra cho da châu Á nên rất dễ dùng, kể cả với người mới tập makeup. Mua hôm nay lại được tặng kèm cọ, cộng thêm voucher sàn trợ giá sâu nên giá xuống siêu đẹp.

2. Spenny | Bột phủ kiềm dầu làm sáng da Matte

Giá 290.000đ

Đây là dòng bột phủ đang nổi rần rần trên Douyin, đặc biệt hợp với bạn có làn da đổ dầu nhanh. Hạt phấn siêu mịn giúp kiềm dầu bền bỉ, giữ lớp nền khô thoáng mà không làm dày mặt hay bị cakey. Vì hiệu quả ổn định cả ngày nên rất phù hợp cho bạn đi làm, đi học hay cần trang điểm lâu. Với thêm voucher giảm giá, sản phẩm này càng đáng để bạn cân nhắc.

3. PRAMY | Xịt khóa nền 100ml

Giá gốc 560.000đ • Sale còn 147.400đ

PRAMY từ lâu đã là “vũ khí bí mật” của nhiều bạn mê makeup nhờ khả năng khóa nền cực đỉnh. Lớp xịt tơi, mỏng, bám tốt và giúp lớp nền ổn định nhiều giờ liền. Điều khiến chị em mê nhất là em này không gây bí da, không làm bóng mặt dù thời tiết nóng ẩm. Deal hôm nay lại giảm hơn 73%, còn tặng quà giá trị 100K – mức giá đúng nghĩa phải chốt ngay.

4. OSITREE | Kem lót chỉnh tông da phiên bản Kuromi

Giá gốc 823.000đ • Sale còn 439.000đ

Nếu bạn muốn lớp nền vừa sáng nhẹ, vừa mịn màng thì kem lót OSITREE là lựa chọn rất hợp. Em này giúp hiệu chỉnh tông da, làm đều màu và tạo lớp nền mềm mượt hơn. Phiên bản Kuromi giới hạn siêu dễ thương, nhìn là muốn mua ngay. Đi kèm còn có bông phấn, sticker và bộ sample, thêm voucher trợ giá nên tổng deal khá hời.

5. PIARA | Mascara chống nước, lâu trôi, kèm lớp lót cố định

Giá gốc 435.000đ • Sale còn 220.000đ

Mascara PIARA nổi tiếng nhờ khả năng giữ mi cong – dài – tơi cực tự nhiên. Chất mascara nhanh khô, không lem, không vón cục và cực kỳ bám dai kể cả khi thời tiết ẩm. Nhiều bạn có mi ngắn và thưa dùng vẫn thấy hiệu quả rõ rệt. Khi mua, bạn còn được tặng kẹp mi siêu cong hoặc chì kẻ mày, nên combo này càng hấp dẫn.

