8 món skincare sale "kịch đáy" 12/12: Toàn bảo bối giúp da bạn đẹp lên trông thấy

Mùa lễ hội đang cận kề, đây cũng là lúc chị em ai nấy đều muốn da mình đẹp hơn, mịn hơn để tự tin bước vào những buổi tiệc cuối năm. May mắn là đúng thời điểm này, hàng loạt món skincare chất lượng đang giảm giá “kịch đáy” trong đợt sale 12/12. Nếu bạn còn băn khoăn không biết nên mua gì để nâng cấp làn da thì danh sách sau đây sẽ giúp bạn chọn ra đúng món “bảo bối” thật sự đáng tiền.

1. Serum Torriden DIVE IN

Nếu bạn đang tìm một lọ serum thật sự nhẹ mặt, thấm nhanh và giúp da ẩm mướt ngay từ lần đầu dùng thì Torriden DIVE IN chính là lựa chọn phù hợp. Kết cấu loãng như nước tạo cảm giác tươi mát tức thì, giúp làn da bạn được “uống nước” đúng nghĩa. Nhờ phức hợp 5D Hyaluronic Acid, serum len vào nhiều tầng da, cấp ẩm sâu nhưng vẫn thông thoáng, không bết dính.

Bên cạnh đó, panthenol và allantoin còn giúp làm dịu, củng cố hàng rào bảo vệ, nhờ vậy da bạn mượt mà và căng khỏe hơn trông thấy. Giá sale còn khoảng 219.000₫ cho một sản phẩm dưỡng ẩm hiệu quả như vậy thì đúng là quá hời cho mùa 12.12.

2. Tẩy tế bào chết body Hella Beauty

Bạn biết không, tẩy tế bào chết body là bước mà nhiều người thường bỏ qua, nhưng chính nó lại quyết định tới độ sáng mịn và đều màu của làn da toàn thân. Em tẩy tế bào chết Hella Beauty đang sale 33% còn khoảng 110.000đ là một trong những lựa chọn đáng thử trong mùa 12/12 này. Sản phẩm có kết cấu hạt siêu mịn nhưng đủ “độ ma sát” nhẹ nhàng để loại bỏ lớp da già cỗi, sừng hóa mà không gây trầy xước hay khô rát.

Bạn chỉ cần massage nhẹ trên da ướt, Hella Beauty sẽ lấy đi bụi bẩn, bã nhờn và lớp da chết một cách hiệu quả, giúp lỗ chân lông thông thoáng hơn và cải thiện khả năng thẩm thấu của các dưỡng chất ở các bước sau như dưỡng thể hay serum body. Nhờ đó, làn da trông sáng hơn, mềm mịn hơn và dưỡng ẩm cũng hiệu quả hơn đáng kể. Điều đặc biệt là sản phẩm này phù hợp với hầu hết các loại da body, kể cả da hơi khô hay hỗn hợp, nên bạn không cần lo lắng khi thêm vào chu trình chăm da hàng tuần.

3. Mặt nạ ngủ dành cho môi Laneige Lip Sleeping Mask

Nói về mặt nạ ngủ cho môi thì Laneige Lip Sleeping Mask đúng là tượng đài khó ai thay thế. Sản phẩm này liên tục góp mặt trong top bán chạy của Amazon, Olive Young, Sephora, và gần như năm nào cũng được người dùng toàn cầu vinh danh là must-have cho đôi môi mềm mịn.

Điểm khiến em này ghi điểm tuyệt đối chính là chất mask mềm như bơ, thơm nhẹ cực dễ chịu, thoa lên là tạo một lớp dưỡng ẩm dày nhưng không bết dính. Bạn chỉ cần dùng mỗi tối, sáng dậy môi mềm, mịn và căng bóng đến mức gần như không cần son dưỡng. Công thức giàu dưỡng chất giúp làm dịu, phục hồi môi khô nứt, bong tróc - đặc biệt phù hợp với bạn nào hay dùng son lì hoặc ở phòng máy lạnh nhiều.

4. Kem chống nắng nâng tông d'Alba Official

Nàng nào yêu thích một lớp nền mỏng nhẹ mà vẫn đủ sáng mịn thì kem chống nắng nâng tông của d’Alba chính là lựa chọn cực hợp. Chất kem mượt, thấm nhanh, giúp da sáng hồng tự nhiên chứ không bị trắng bệt, dùng buổi sáng là nhìn bạn tươi tỉnh hẳn lên. Công thức nhẹ nhàng, không gây bí da, phù hợp cả da dầu lẫn da hỗn hợp vì không nhờn dính trong ngày.

Ngoài khả năng che nhẹ khuyết điểm, sản phẩm còn hỗ trợ làm đều màu da, giúp bạn rút ngắn bước makeup buổi sáng siêu tiện. Mà đặc biệt, đợt 12.12 giá giảm còn 401.800đ, tức gần 51%, rất đáng để bạn tranh thủ chốt ngay một tuýp để dùng mỗi ngày.

5. Serum Vitamin C làm sáng da & mờ thâm mụn Kiehl's Clearly Corrective™ Dark Spot Solution

Nếu bạn đang tìm một sản phẩm vừa làm sáng da, vừa xử lý thâm mụn nhanh gọn thì serum của Kiehl's luôn nằm trong nhóm đáng tin nhất. Công thức chứa Activated C, chiết xuất bạch dương trắng và peony giúp làm đều màu da, hỗ trợ giảm thâm rõ rệt sau thời gian kiên trì sử dụng. Kết cấu nhẹ, thấm nhanh, rất hợp để bạn dùng cả sáng lẫn tối mà không lo bít tắc hay kích ứng.

Điều khiến sản phẩm này càng đáng mua dịp 12.12 là mức giảm còn 1.790.000đ, lại còn kèm theo loạt quà tặng chính hãng cực xịn, giúp bạn vừa chăm da tốt vừa tiết kiệm đáng kể. Nếu da đang xỉn màu, thâm sau mụn hay kém rạng rỡ, bạn thật sự nên cân nhắc thêm em này vào routine mỗi ngày.

6. Tinh chất Dưỡng Ẩm JUMISO Waterfull Hyaluronic Acid Serum

Jumiso Waterfull Hyaluronic Acid Serum nổi tiếng vì khả năng cấp ẩm sâu nhưng lại có texture mỏng nhẹ, thấm cực nhanh. Chỉ sau vài lần dùng, làn da khô căng sẽ dịu đi hẳn, bề mặt da mềm mại và mọng nước hơn nhờ hệ Hyaluronic Acid đa tầng giữ ẩm liên tục. Cảm giác khi apply rất thoáng, không bết dính nên hợp từ da dầu tới da hỗn hợp. Đây cũng là serum cứu cánh vào mùa nắng nóng hoặc khi da đang xuống cấp vì thiếu nước. Dịp sale 12.12, giá giảm từ 491.000đ xuống chỉ 313.000đ – mức giá phải nói là hiếm gặp. Deal đẹp thế này mà bỏ qua thì tiếc lắm.

7.Combo nước tẩy trang sửa rửa mặt nước hoa hồng Simple

Bộ 3 nhà Simple luôn nổi tiếng vì bảng thành phần lành tính, phù hợp cả da nhạy cảm nên rất dễ dùng. Nước tẩy trang làm sạch nhẹ nhàng, không cay mắt; sữa rửa mặt tạo bọt vừa đủ, sạch thoáng nhưng không làm khô da; còn nước hoa hồng giúp cân bằng lại độ ẩm để da mềm mướt hơn ngay sau khi rửa mặt.

Ưu điểm lớn nhất của combo này là bạn chỉ cần mua một lần là có ngay đủ 3 bước cơ bản: làm sạch – cân bằng – chuẩn bị nền da cho dưỡng chất tiếp theo. Ba món dùng lâu, mùi nhẹ, hợp với cả người đang bắt đầu chăm da hoặc muốn tối giản skincare. Dịp 12.12, combo giảm cực mạnh chỉ còn 201.000đ cho cả ba sản phẩm, đúng nghĩa giá mềm hết cỡ.

8. Kem Dưỡng Ẩm OLAY Luminious Nicacinamide Vitamin C

Kem dưỡng OLAY dòng Luminous là lựa chọn nổi bật cho những ai muốn cải thiện độ sáng và đều màu da mà không gây bí hay nhờn. Công thức kết hợp Niacinamide tinh khiết và Vitamin C ổn định giúp hỗ trợ làm mờ thâm, nuôi da mịn sáng dần theo thời gian. Chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, phù hợp cả da dầu lẫn da hỗn hợp nên bạn dùng buổi sáng hay tối đều ổn. Điểm cộng nữa là khả năng cấp ẩm tốt mà không gây nặng mặt, giúp da căng khoẻ và có độ bóng tự nhiên rất đẹp. Đây cũng là dòng kem có độ lành tính cao, ít mùi, phù hợp để duy trì mỗi ngày mà không lo kích ứng.



