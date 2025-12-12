Nấu cơm hàng ngày nhưng nhiều người vẫn làm sai: Đây là 4 mẹo nấu ngon và tốt cho tiêu hóa

Nhiều thói quen khi nấu cơm có thể vô tình làm mất vitamin, giảm chất lượng hạt gạo. Dưới đây là những mẹo nấu cơm đơn giản nhưng mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe, đặc biệt tốt cho hệ tiêu hóa.

1. Nấu cơm bằng nước nóng - cách làm đúng nhưng ít người biết

Đa phần các gia đình vẫn quen nấu cơm bằng nước lạnh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách làm này khiến một lượng vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B1, dễ bị thất thoát trong quá trình đun nấu.

Một mẹo nhỏ nhưng hữu ích là dùng nước nóng hoặc nước đã đun sôi để nấu cơm. Nhiệt độ cao ngay từ đầu giúp hạt gạo “đóng lại” nhanh hơn, hạn chế mất dinh dưỡng, đồng thời giúp cơm chín đều, thơm và dẻo hơn.

Với những người muốn bảo toàn dưỡng chất trong gạo hoặc đang ăn uống theo hướng lành mạnh, đây là mẹo nên áp dụng hằng ngày.

2. Nấu cơm bằng nước trà - lạ miệng, ngừa đầy bụng và hỗ trợ tiêu hóa

Một số gia đình ở Nhật Bản, Hàn Quốc đã quen với việc dùng trà khi nấu cơm. Ở Việt Nam, mẹo này chưa phổ biến.

Nấu cơm bằng nước trà giúp cơm ngon và tốt cho tiêu hóa (Ảnh minh họa).

Cách thực hiện rất đơn giản:

- Lấy khoảng 0,5g lá trà pha với 1 lít nước sôi;

- Ngâm từ 5-10 phút, sau đó lọc qua vải sạch để bỏ bã;

- Dùng phần nước trà trong để nấu cơm như bình thường.

Cơm nấu bằng nước trà có màu vàng nhạt đẹp mắt, hương thơm dễ chịu, vị bùi và thanh. Nước trà còn có tác dụng giảm mùi hôi, hạn chế đầy hơi, bảo vệ đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.

Đây cũng là lựa chọn phù hợp cho người thích món cơm nhẹ bụng, dễ ăn hoặc muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình.

3. Thêm một chút giấm - bí quyết giúp cơm trắng và lâu thiu trong mùa nóng

Trời nắng nóng khiến cơm rất dễ ôi thiu nếu để trong nồi quá lâu. Để khắc phục, bạn có thể cho 2-3 ml giấm cho mỗi 1,5 kg gạo khi nấu.

Giấm không làm ảnh hưởng đến mùi vị mà còn giúp cơm trắng hơn, dẻo nhẹ, chậm ôi thiu, rất hữu ích trong mùa hè hoặc những ngày cần nấu cơm mang theo.

Giấm còn giúp kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn lên men, nhờ đó cơm giữ được chất lượng lâu hơn mà không phải dùng chất bảo quản.

4. Nấu cơm canxi từ vỏ trứng - bổ sung dưỡng chất tự nhiên

Một mẹo truyền thống nhưng cực kỳ hữu ích: tận dụng vỏ trứng gà để bổ sung canxi.

- Vỏ trứng rửa sạch, để ráo;

- Rang giòn, sau đó nghiền thật mịn;

- Khi nấu cơm, rắc một lượng nhỏ vào nồi và nấu như bình thường.

Phần bột vỏ trứng gần như không làm thay đổi mùi vị nhưng giúp bổ sung canxi tự nhiên, tốt cho xương và răng. Người thiếu canxi, trẻ em đang phát triển hoặc người lớn tuổi đều có thể dùng cách này.

Nấu cơm là việc đơn giản, nhưng nấu sao cho ngon và bổ dưỡng lại đòi hỏi một vài bí quyết. Chỉ với những thay đổi nhỏ, bạn đã có thể cải thiện chất lượng bữa ăn hằng ngày, giúp cơ thể khỏe mạnh và tiêu hóa tốt hơn.

*Bài viết có tham khảo tư liệu sách: 1000 mẹo vặt trong gia đình.