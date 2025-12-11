4 tầng "phú quý" ở chung cư được phong thủy sư gọi tên

Khi mua nhà, đa số người chỉ quan tâm diện tích, hướng, vị trí hay tiện ích. Thế nhưng theo các phong thủy sư, tầng ở cũng là yếu tố âm thầm chi phối vận khí, tác động đến sự thông thoáng, năng lượng, thói quen sống và cả tài vận của gia chủ. Trong kinh nghiệm phong thủy, có 4 loại tầng được xem là “tầng phú quý”, được nhiều người có điều kiện ưu tiên chọn bởi hội tụ đủ ba yếu tố: tiện nghi - thẩm mỹ - tài khí vượng.

1. Tầng cận áp mái, còn gọi là tầng phượng hoàng

Tầng này nằm ngay dưới tầng cao nhất của tòa nhà. Nó được giới phong thủy đánh giá là “đẹp nhất để ở” vì cân bằng được gần như mọi yếu tố.

Thứ nhất, tránh được nhược điểm của tầng trên cùng. Ở tầng áp mái thường gặp nóng nực, thấm dột, nhiệt độ thất thường. Còn tầng phượng hoàng lại không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi nắng, gió và mưa, nên ở thoáng mát hơn rất nhiều.

Thứ hai, vẫn giữ trọn tầm nhìn rộng rãi. Không gian trên cao, ánh sáng chan hòa, gió lưu thông mạnh giúp nhà luôn sáng và sạch. Trong phong thủy, nhà có tầm nhìn thoáng dễ tụ khí tốt, mang lại cảm giác tự tin và hanh thông. Người ở tầng này thường được đánh giá có vận sự nghiệp thuận lợi, tinh thần thoải mái và ít áp lực.

2. Tầng thấp có sân vườn riêng

Những căn nằm ở tầng thấp nhưng đi kèm khoảng sân hoặc khuôn viên nhỏ phía trước luôn nằm trong nhóm “đắt khách” của giới có tiền.

Lý do đầu tiên là khả năng kết nối với thiên nhiên. Có sân, có đất, gia chủ có thể trồng hoa, trồng cây, làm tiểu cảnh hoặc trồng rau sạch. Mảng xanh giúp giảm căng thẳng, điều hòa năng lượng trong nhà và theo quan niệm phong thủy còn giúp tâm thoáng thì vận cũng sáng.

Lý do thứ hai là sự thuận tiện trong di chuyển. Không phải đợi thang máy, không lo kẹt thang, không gây tiếng động cho tầng dưới. Với người cao tuổi, người bận rộn hoặc gia đình có trẻ nhỏ, đây là tầng mang lại sự thoải mái rõ rệt. Trong tình huống khẩn cấp như cháy nổ, tầng thấp cũng an toàn hơn khi cần di chuyển nhanh.

3. Tầng nằm ở khoảng hai phần ba chiều cao tòa nhà

Tầng này được nhiều chuyên gia nhận định là “điểm vàng”. Vì sao?

Ánh sáng và gió ở tầng này đạt mức tối ưu. Nếu tầng thấp dễ ồn, nhiều bụi, còn tầng quá cao lại thường bị gió lớn và nắng gắt. Thì tầng hai phần ba chiều cao vừa tránh được tiếng xe cộ phía dưới, vừa không bị quá nóng hay thiếu oxy. Không khí lưu thông dễ chịu, bầu không khí trong nhà luôn sạch và sáng.

Trong phong thủy, nơi tràn ngập ánh sáng tự nhiên tượng trưng cho nguồn khí tốt, như dòng tiền luôn được nạp mới. Những gia đình sống ở vị trí này thường cảm thấy tinh thần khởi sắc, công việc trôi chảy và các mối quan hệ thuận hòa.

Thêm một điểm cộng nữa là sự riêng tư. Không quá thấp để bị soi mói, cũng không quá cao để gặp phiền toái khi di chuyển hàng ngày.

4. Các tầng mang ý nghĩa cát tường

Không thể bỏ qua yếu tố “con số may mắn”. Những tầng có số đẹp không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn tạo hiệu ứng tâm lý tích cực cho người sống trong đó.

Một vài tầng thường được chuộng:

• Tầng 6, tượng trưng cho sự trôi chảy, mọi việc suôn sẻ.

• Tầng 8, được xem là biểu tượng của phát đạt.

• Tầng 9, số cực dương, mang ý nghĩa trường thọ, thịnh vượng và quyền uy.

• Tầng 10, tượng trưng cho sự đủ đầy và trọn vẹn.

Ngoài ra, nhiều gia đình trẻ còn thích những con số mang tính gắn kết như 13, 21 hay những số đẹp theo quan niệm riêng của từng vùng.

Dù tin vào phong thủy nhiều hay ít, có một điều không thể phủ nhận: mỗi tầng trong một tòa nhà đều mang lại trải nghiệm sống khác nhau. Tầng cao thoáng đãng, tầng thấp tiện lợi, tầng có sân vườn gần gũi thiên nhiên… tất cả đều ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần và cả sự thoải mái mỗi ngày.

Khi lựa chọn nơi an cư, hãy xét trên nhu cầu thực tế, mức tài chính và thói quen sống của bản thân. Nếu chọn được một trong bốn nhóm tầng trên, bạn không chỉ có nơi ở dễ chịu hơn mà còn có thể mang tới nhiều nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống lâu dài.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo

Theo: Baidu