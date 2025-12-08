Mỹ nhân được nhiều người “hỏi thăm” nhất tại đám cưới nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn

Đám cưới của Tiên Nguyễn - ái nữ nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, vừa gây sốt khắp cõi mạng bởi độ xa hoa và đẳng cấp. Sự kiện quy tụ dàn khách mời toàn những gương mặt nổi bật trong giới giải trí lẫn thời trang, biến buổi tiệc thành một bức tranh thượng lưu đúng nghĩa.

Giữa không gian lộng lẫy của "siêu đám cưới" diễn ra vào tối 7/12 vừa qua, dàn mỹ nhân Vbiz đồng loạt khoe sắc khiến khán giả không khỏi mãn nhãn. Trong số đó, Hoa hậu Phương Khánh trở thành một trong những nhân vật nổi bật nhất khi liên tục được khen ngợi về gu thời trang thanh lịch, sang trọng khi dự đám cưới con gái nhà tỷ phú.

Tại đám cưới, Hoa hậu Phương Khánh chọn diện chiếc đầm lụa hai dây dáng dài, sắc hồng vỏ đỗ ngọt ngào nhưng vẫn toát lên vẻ kiêu kỳ, sang trọng. Lớp khăn voan quàng hờ qua vai giúp bộ trang phục thêm sự mềm mại, thanh lịch và đầy cuốn hút. Thiết kế khéo léo tôn trọn tỷ lệ cơ thể cân đối cùng phần lưng trần gợi cảm, khiến Phương Khánh trở thành một trong những mỹ nhân "hút spotlight" tại tiệc cưới của Tiên Nguyễn. Cô nhận được nhiều lời khen không chỉ nhờ nhan sắc rạng rỡ mà còn bởi gu thời trang tinh tế, đẳng cấp.

Đây không phải lần đầu "style ăn cưới" của Phương Khánh gây sốt MXH. Trước đó, nàng Hậu nhiều lần góp mặt trong các đám cưới đình đám của showbiz lẫn bạn bè thân thiết với những bộ cánh trang nhã, khéo tôn dáng. Cô luôn diện đúng dress code, không lấn át nhân vật chính nhưng vẫn giữ sức hút nổi bật. Nhiều lần Phương Khánh còn ưu ái các thiết kế từ local brand Việt. Nhờ cách phối đồ tinh tế và chỉn chu, nàng Hậu dễ dàng biến những mẫu váy đơn giản trở nên sang trọng, nổi bật không kém cạnh hàng hiệu.

Trong một lần dự đám cưới, Phương Khánh chọn mẫu đầm dáng dài ôm sát của thương hiệu Nosbyn, giúp tôn trọn đường cong và tỷ lệ hình thể chuẩn chỉnh. Thiết kế hai dây vừa thoải mái vừa gợi cảm, đúng tinh thần tinh giản nhưng vẫn cuốn hút. Ở set đồ này, cô gần như không dùng phụ kiện cầu kỳ, để vẻ đẹp tự nhiên và thần thái của mình trở thành điểm nhấn

Phải công nhận rằng Phương Khánh có gu thời trang ăn cưới vô cùng duyên dáng và đẹp mắt. Chẳng hạn như chiếc đầm màu xanh ngọc đến từ thương hiệu Minimalism mà nàng Hậu lựa chọn đã ghi điểm tuyệt đối bởi sự tinh tế, kiều diễm. Diện lên vừa tôn dáng vừa nịnh da



Một dịp khác, Phương Khánh chọn chiếc đầm lụa hai dây đơn giản khi dự đám cưới ngoài trời. Thiết kế xẻ tà giúp bộ trang phục có điểm nhấn nổi bật, tránh tạo cảm giác lặp lại với những mẫu đầm tối giản mà cô từng diện trước đó

