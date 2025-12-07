Cận cảnh biệt thự nhà tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn - nơi đang diễn ra đám cưới thế kỷ của “con gái yêu”

Tiên Nguyễn - con gái út của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn, từ lâu đã được biết đến là một trong những rich kid đình đám nhất Việt Nam. Giàu có, xinh đẹp và nổi tiếng với phong cách thời thượng, Tiên Nguyễn luôn là cái tên thu hút sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện.

Những ngày gần đây, đám cưới của Tiên Nguyễn đang trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội. Đặc biệt, lễ gia tiên diễn ra vào sáng 7/12 tại chính biệt thự của gia đình càng khiến dư luận xôn xao. Không gian rộng lớn, phủ sắc trắng tinh khôi như một tòa lâu đài giữa lòng thành phố khiến nhiều người không khỏi choáng ngợp trước độ sang trọng và xa hoa của gia đình tỷ phú.

Tiên Nguyễn - ái nữ của tỷ phú Johnathan Hạnh Nguyễn kết hôn với chồng ngoại quốc

Biệt thự trắng dát vàng của gia đình được trang hoàng lộng lẫy trong ngày trọng đại của ái nữ Tiên Nguyễn. Trước cổng biệt thự, cổng cưới được dựng theo phong cách hôn lễ truyền thống, tạo nên không khí trang nghiêm nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế.

Tông màu chủ đạo mà cô dâu chú rể lựa chọn là trắng và hồng, trong đó điểm nhấn đặc biệt đến từ hoa sen - loài hoa biểu trưng cho nét đẹp thanh khiết và sang trọng. Cổng hoa trước biệt thự được thiết kế tỉ mỉ, hài hòa với sắc hồng dịu nhẹ và điểm xuyết những loài hoa như sen, cẩm tú cầu, hoa hồng… Tiên Nguyễn cũng tinh tế đưa các chất liệu truyền thống như tre và mành vào tổng thể trang trí, tạo nên một cổng cưới vừa sang trọng, vừa gần gũi, khéo léo tôn lên nét đẹp văn hoá Việt giữa không gian xa hoa của biệt thự dát vàng.

Toàn cảnh biệt thự trắng được trang hoàng lộng lẫy trong ngày trọng đại của ái nữ Tiên Nguyễn

Đêm 6/12, đội ngũ thi công tất bật decor khu vực cổng nhà. Biệt thự của gia đình Tiên Nguyễn sáng rực ánh đèn trước thềm ngày trọng đại

Cơ ngơi nhà tỷ phú gây ấn tượng với không gian rộng lớn, xa hoa

Trước đây, Tiên Nguyễn thường xuyên check-in trong cơ ngơi sang trọng của gia đình. Căn biệt thự có diện tích khoảng 500m², sở hữu thiết kế 3 mặt tiền, nổi bật với vẻ ngoài như một tòa lâu đài trắng nguy nga, tráng lệ. Kiến trúc mang hơi hướng cổ điển tinh xảo, được bao bọc bởi những hàng cây xanh mát tạo nên tổng thể hài hòa và đẳng cấp.

Bên trong biệt thự là không gian sống xa hoa không thua kém bất kỳ resort hạng sang nào. Khu vực hồ bơi được thiết kế hiện đại, rộng rãi, mang đến cảm giác nghỉ dưỡng riêng tư ngay trong nhà. Sân vườn xung quanh luôn được chăm chút kỹ lưỡng và thường được trang hoàng lộng lẫy mỗi dịp lễ, Tết. Nội thất bên trong biệt thự vô cùng tinh tế, được chọn lựa kỹ theo phong cách sang trọng và hiện đại, thể hiện rõ gu thẩm mỹ của gia đình tỷ phú. Mỗi không gian đều toát lên sự xa hoa nhưng vẫn giữ được sự ấm cúng và tiện nghi.

Tiên Nguyễn check-in trong biệt thự nguy nga của gia đình

Bệt thự có diện tích khoảng 500m², sở hữu thiết kế 3 mặt tiền, bên ngoài được bao phủ bởi nhiều cây xanh

Ngay cả khu vực cầu thang cũng được thiết kế tinh xảo, phô diễn trọn vẹn sự xa hoa và đẳng cấp của căn biệt thự

Mỗi góc trong biệt thự đều có thể trở thành địa điểm check-in lý tưởng

Không gian sân vườn rộng rãi, trồng nhiều cây xanh

Khu vực sân vườn được trang hoàng lộng lẫy vào dịp lễ Tết

Trong biệt thự có bể bơi rộng lớn, sang chảnh không thua kém bất cứ khu nghỉ dưỡng nào

Nội thất trong nhà vô cùng tinh xảo, mang phong cách châu Âu cổ điển

Tiên Nguyễn thường xuyên check-in cả khu vực trong và ngoài nhà.

