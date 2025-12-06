Bạn gái của đỉnh lưu toàn cầu: Visual như tuyệt tác AI, style cuốn đến nghẹt thở

Những ngày gần đây, tin đồn hẹn hò giữa Winter (aespa) và Jung Kook (BTS) đang trở thành tâm điểm chú ý của Kbiz. Là hai trong số những ngôi sao hàng đầu K-Pop, mọi động thái của cặp đôi đều nhanh chóng gây bão mạng. Thêm vào đó, việc công ty quản lý đưa ra phản hồi mập mờ trước lời đồn càng khiến cộng đồng mạng xôn xao và không ngừng bàn tán về mối quan hệ của cả hai.

Vốn được biết đến là một trong những đại mỹ nhân thế hệ 10X, Winter nay càng thu hút đông đảo sự quan tâm khi là bạn gái tin đồn của "đỉnh lưu toàn cầu" Jung Kook. Mỹ nhân sinh năm 2001 nổi tiếng với làn da trắng sứ, vóc dáng thanh mảnh, vòng eo siêu nhỏ cùng visual như tuyệt tác AI. Sở hữu khí chất lạnh lùng và cuốn hút, Winter còn ghi điểm nhờ gu thời trang tinh giản mà thời thượng, trẻ trung nhưng không kém phần sang trọng.

Winter (aespa) sở hữu visual như tuyệt tác AI. Cô đang là cái tên được netizen toàn cầu quan tâm hơn cả khi là bạn gái tin đồn của Jung Kook (BTS)

Quá khó để chê nhan sắc và gu thời trang của Winter. Cô nàng nhiều lần tự tin khoe mặt mộc không góc chết, còn phong độ thời trang thì luôn cuốn hút dù trung thành với phong cách đơn giản và thoải mái. Style xinh xịn của Winter là gu được nhiều chị em yêu thích nhờ tính ứng dụng cao, dễ phối đồ và đặc biệt là vô cùng tôn dáng. Ngắm loạt outfit đời thường của mỹ nhân sinh năm 2001, đảm bảo chị em sẽ muốn "bắt chước" ngay tắp lự.

Set đồ chuẩn thu đông của Winter vừa nhận về 1,2 triệu lượt thả tim trên Instagram. Cô nàng khéo mix chân váy trắng với áo phao nâu, choàng thêm khăn kẻ là có ngay outfit điệu đà, xinh sang dạo phố

