Biệt thự của "mỹ nhân có vòng eo đẹp nhất showbiz", ai đi qua cũng ngoái nhìn

Nhắc đến Ân Đào là nhắc đến một trong những gương mặt bền bỉ nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Suốt nhiều năm, cô liên tục góp mặt trong các bộ phim nổi bật, luôn duy trì phong độ ổn định. Trước ống kính, Ân Đào nổi bật với nét đẹp trưởng thành và khả năng nhập vai thuyết phục. Khi nhận giải Bạch Ngọc Lan, cô từng nói: Tôi không muốn phụ danh xưng diễn viên. Chỉ cần được đứng trên sân khấu, tôi phải tôn trọng khán giả.

Đó cũng chính là tinh thần làm nghề mà cô theo đuổi suốt nhiều năm.

Nữ diễn viên Ân Đào nổi tiếng qua nhiều phim truyền hình Hoa ngữ xuất sắc như: Võ Tắc Thiên Bí Sử, Dương Quý Phi Bí Sử, Lông Gà Bay Lên Trời và đặc biệt là Nhân Thế Gian, giúp cô giành nhiều giải thưởng danh giá như Bạch Ngọc Lan và Kim Ưng.

Nhưng đằng sau ánh đèn, Ân Đào lại có một cuộc sống vô cùng yên bình. Cô gần như không tham gia nhiều show giải trí, chỉ thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh nhà cửa lên mạng xã hội. Và chính những hình ảnh đó đã giúp công chúng có cơ hội nhìn cận cảnh không gian sống của nữ diễn viên - một căn biệt thự rộng rãi, ngập tràn hơi thở thiên nhiên và cực kỳ có gu.

Hình ảnh tổ ấm do chính Ân Đào chia sẻ khiến MXH trầm trồ

Sân vườn xanh mướt gây bão mạng

Ấn tượng đầu tiên về nhà của Ân Đào không phải sự xa hoa mà là cảm giác xanh mát và thư thái. Cô thực sự yêu cây cối. Từ trong nhà đến ngoài sân, đâu đâu cũng là hoa lá, tạo nên một không gian sống đầy sinh khí.

Sân vườn được lát đá, xen giữa là những lối đi cong mềm mại, hai bên là chuối cảnh, trúc và nhiều loại cây tán rộng. Nhìn đâu cũng thấy màu xanh dịu mát, đúng kiểu nơi chỉ cần bước vào đã thấy tâm hồn nhẹ hẳn.

Ngay cạnh lối đi là một hồ nước nhỏ. Khi đèn được bật lên lúc trời tối, ánh vàng hắt xuống mặt nước, phản chiếu bóng cây đong đưa = khung cảnh đẹp đến mức chỉ cần ngồi một mình cũng cảm thấy an yên và trọn vẹn.

Nữ diễn viên mê trồng cây, đặc biệt là… cây sung Mỹ

Một góc sân được Ân Đào dành riêng cho cây sung Mỹ (fig). Đây là loại cây dễ trồng, không cần chăm đặc biệt mà vẫn ra quả đều. Hình ảnh cô khoe những quả sung chín mọng khiến nhiều người khen nữ diễn viên đích thị là người có gu sống tinh tế: vừa đẹp, vừa giản dị, vừa biết tận hưởng.

Cách chọn cây và bố trí sân vườn cũng khiến nhiều fan nhận xét: Ân Đào giống hệt tính cách cây sung - bền bỉ, mềm mại nhưng kiên cường, tăng trưởng theo nhịp riêng và đầy nội lực.

Bước vào nhà: đâu đâu cũng thấy hoa lá

Không chỉ sân vườn, không gian trong nhà của Ân Đào cũng chan đầy hơi thở thiên nhiên. Từ bậc thềm, bàn ăn, cửa sổ đến cả góc bếp… chỗ nào cũng có một chậu cây hoặc bình hoa tươi.

Nhiều chậu cây quý được đặt ở những vị trí có dụng ý thẩm mỹ. Tưởng ngẫu hứng nhưng thật ra đều rất được tính toán để vừa hợp ánh sáng, vừa tạo cảm giác hài hòa. Vì yêu cây, Ân Đào chọn phong cách nội thất hơi hướng cổ điển để đồng điệu với mảng xanh: sofa da, đèn nến phong cách châu Âu, màu gỗ trầm tạo cảm giác ấm cúng.

Khi có thời gian rảnh, cô tự cắt tỉa cành, bó thành hoa để cắm vào các bình lớn trong phòng khách. Nhà không chỉ đẹp mà còn luôn tràn đầy hương thơm tự nhiên.

Không gian sống trong mơ

Hình ảnh Ân Đào thư giãn bên sân vườn, ngồi giữa biển hoa, uống trà, đọc sách hay chỉ đơn giản là ngắm cây khiến dân mạng xuýt xoa: đúng chuẩn cuộc sống mà ai cũng ao ước. Một không gian đủ yên tĩnh để nghỉ ngơi, đủ xanh để chữa lành, đủ tinh tế để thấy cuộc đời đáng sống hơn.

Trải qua nhiều thăng trầm, Ân Đào chọn cho mình cách sống nhẹ nhàng, mềm mại và đầy nội lực. Không so đo, không ồn ào, chỉ lặng lẽ vun vén từng chi tiết khiến cuộc sống trở nên có giá trị hơn.

Mong mỗi chúng ta cũng có thể tìm được góc bình yên như vậy cho riêng mình - sống chậm, sống đơn giản nhưng sâu sắc, để được thời gian ưu ái.

Theo: Toutiao