Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam"

Bố mẹ và gia đình 2 em gái của Ngô Mỹ Uyên đã chuyển vào biệt thự ở. Riêng cô vẫn định cư ở Ý cùng chồng con thỉnh thoảng bay qua mỹ chạy show ảo thuật và thăm gia đình. Biệt thự mới của Ngô Mỹ Uyên được xây từ đầu thế kỷ XX lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại.