Biệt thự 37 tỷ ở Mỹ của "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam"

Ngô Mỹ Uyên được mệnh danh là "Hoa hậu giàu nhất Việt Nam". Cô từng sở hữu biệt thự dát vàng đầu tiên ở Việt Nam, nằm tại vị trí vàng ở quận 1, TP.HCM và biệt thự 1.000 m² ở Thảo Điền, TP Thủ Đức.
Tuy nhiên vào năm 2025, Ngô Mỹ Uyên bất ngờ tiết lộ đã bán hết bất động sản ở Việt Nam vì bố mẹ sang Mỹ định cư, gần gũi 2 em gái.
"Hoa hậu giàu nhất Việt Nam" tiết lộ, cô bán 2 bất động sản thu về 230 tỷ đồng. Và mới đây, cô đã mua một biệt thự giá tầm 37 tỷ với diện tích 500 m² tại Dallas, Texas, Mỹ.
Bố mẹ và gia đình 2 em gái của Ngô Mỹ Uyên đã chuyển vào biệt thự ở. Riêng cô vẫn định cư ở Ý cùng chồng con thỉnh thoảng bay qua mỹ chạy show ảo thuật và thăm gia đình. Biệt thự mới của Ngô Mỹ Uyên được xây từ đầu thế kỷ XX lấy cảm hứng từ Hy Lạp cổ đại.
Biệt thự có nhà chính và nhà phụ, có nhiều phòng và đều đầy đủ tiện nghi. Bên trong nhà được thiết kế ấm cúng mang phong cách cổ điển, sang trọng.
Ngô Mỹ Uyên sinh năm 1974 tại TP.HCM, từng gây chú ý khi lần lượt đăng quang Hoa hậu Điện ảnh 1994 và Hoa hậu Thời trang Quốc tế Ai Cập 1999. Sau khi đạt danh hiệu, cô hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực: người mẫu, diễn viên, ca sĩ.
Tuy nhiên sau đó, Ngô Mỹ Uyên rẽ hướng trở thành ảo thuật gia và nhanh chóng tạo dựng tên tuổi tại Mỹ. Thành công ở nước ngoài giúp nữ nghệ sĩ có cuộc sống sung túc.