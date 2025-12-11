5 món skincare "cứu rỗi" da khô héo, tốt đến nỗi Google bí từ để khen

Mùa đông là cơn ác mộng của làn da khi luôn trong tình trạng khô căng, bong tróc, makeup mốc từng mảng, còn da dầu thì đổ dầu nhiều hơn vì thiếu nước. Để giữ da căng mượt mà không cần cầu kỳ, bạn hoàn toàn có thể thêm vào tủ đồ skincare của mình ngay một chai xịt khoáng để cấp cứu da và cấp ẩm siêu tốc.

Dưới đây là 5 item xứng đáng được "chọn mặt gửi vàng", nên có mặt trong túi xách của bạn vào mùa đông. Dịp sinh nhật Shopee 12.12 còn được sale siêu rẻ với loạt voucher, ưu đãi lớn và freeship thả ga để shopping không cần nhìn giá.

1. Serum dạng xịt khoáng căng bóng da First Spray Serum - Mist Serum

Mùa hanh khô mà không có em này là quá thiếu sót. Serum dạng xịt khoáng căng bóng da First Spray Serum của thương hiệu d'Alba nổi tiếng với thành phần nấm truffle trắng và niacinamide, vừa cấp nước vừa khóa ẩm, tạo hiệu ứng da căng bóng kiểu Hàn Quốc cực tự nhiên. Thêm vào đó là lớp oil-serum siêu mịn để lớp makeup bám đẹp, không bị mốc hay tách nền giữa ngày.

Bạn có thể dùng trước makeup để cấp ẩm, sau makeup để làn da "glowy" hơn hoặc bất cứ lúc nào da "khát nước". Trong dịp 12.12 này, brand và Shopee trợ giá sâu cho người mua, giảm đến 25%.

2. Nước Cân Bằng Dưỡng ẩm Laneige Cream Skin Cerapeptide™ Refiner

Nếu bạn muốn thứ gì đó nhẹ như sương nhưng dưỡng sâu như kem, Laneige Cream Skin bản xịt chắc chắn hợp. Công thức chứa Ceramide và Peptide giúp củng cố hàng rào da, dưỡng ẩm để da săn chắc hơn rõ ràng, giảm tình trạng rát đỏ khi trời hanh khô. Texture như nước nhưng khi xịt lên mặt lại cho cảm giác mềm mướt, cực hợp da khô hay da hỗn hợp thiên khô.

Nơi mua: Laneige Official Store - Giá: 643.000đ (Giá gốc: 750.000đ)

3. Xịt khoáng cấp ẩm Eau Thermale Avène EAU THERMALE

Đây cũng là một sản phẩm quốc dân mỗi mùa lạnh. Xịt khoáng Avène có thành phần nước khoáng suối nóng tinh khiết, chuyên dùng cho da đang kích ứng, mẩn đỏ vì thời tiết hoặc mỹ phẩm. Xịt lên là da dịu ngay, cảm giác rất "chữa lành". Ngoài cấp ẩm, Avène còn giúp giảm căng tức, phù hợp cả sau tẩy da chết hoặc khi da quá khô mất nước vào cuối ngày. Em này cũng được trợ giá nhân dịp sale 12.12, chỉ còn 267.000đ.

Nơi mua: Avene Official Store - Giá: 267.000đ (Giá gốc: 320.000đ)

4. Xịt khoáng Evoluderm Atomiseur Eau Pure

Ở mức giá bình dân hơn, bạn có thể tham khảo xịt khoáng Evoluderm Atomiseur Eau Pure. Nhờ nguồn nước khoáng tinh khiết từ dãy núi Vosges (Pháp), sản phẩm mang lại lớp sương siêu mịn giúp cấp ẩm tức thì và làm dịu da ngay khi tiếp xúc. Một điểm được đánh giá cao nữ là em này không hương liệu, không chất bảo quản nên da nhạy cảm, da mỏng hay thậm chí vùng quanh mắt cũng dùng rất ổn. Sản phẩm hiện đang được giảm gần nửa giá trên Shopee để bạn có thể chốt đơn mà không cần nghĩ.

5. Xịt khoáng Bio essence Bio-Water

Em này nổi bật với nguồn khoáng vi lượng tinh khiết giúp phục hồi da, đồng thời hỗ trợ tăng cường hàng rào tự nhiên. Nhờ Vitamin B3 và E, da được cấp ẩm tức thì, mềm mượt và giảm cảm giác căng khô chỉ sau vài lần xịt. Công thức Bio-Energy Complex™ độc quyền còn giúp khoáng chất thẩm thấu nhanh, làm dịu da ngay trong tích tắc, cực hợp khi bạn ở văn phòng điều hoà hoặc ra ngoài trời hanh khô. Texture phun sương siêu mịn nên xịt lên không làm lem makeup, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm khó chiều.