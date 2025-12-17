Trước thềm 2026, người Trung Quốc âm thầm làm một việc liên quan đến tài vận, người Việt vẫn xem nhẹ

Cuối năm, trong khi nhiều người chỉ tập trung lau dọn nhà cửa cho sạch sẽ, người Trung Quốc lại coi việc dọn dẹp là một nghi thức mang ý nghĩa sâu hơn rất nhiều. Với họ, "tống cựu nghênh tân" không đơn thuần là quét nhà hay sắp xếp lại đồ đạc, mà là quá trình chủ động loại bỏ những thứ đã cũ, đã hỏng, đã mang năng lượng trì trệ để mở đường cho vận may mới bước vào năm mới.

Chính vì vậy, trước thời khắc chuyển giao sang năm 2026, nhiều gia đình Trung Quốc truyền tai nhau một nguyên tắc quan trọng: trong nhà còn những món này, càng giữ càng dễ tụ xui, nên vứt càng sớm càng tốt.

1. Đồ hỏng nhưng vẫn cố giữ lại vì tiếc

Một trong những điều kiêng kỵ lớn nhất là giữ lại đồ đã hỏng, đã mất công năng nhưng chưa nỡ bỏ. Đó có thể là nồi chảo bong tróc, ấm nước rò điện, quạt kêu to, ghế lung lay hay đồ điện dùng lúc được lúc không.

Theo quan niệm phong thủy Trung Hoa, đồ vật hỏng tượng trưng cho sự gián đoạn và trì trệ. Khi những món này vẫn hiện diện trong không gian sống, dòng năng lượng tích cực cũng bị ngắt quãng theo. Vì thế, cuối năm chính là thời điểm nên thẳng tay loại bỏ, thay vì chờ đến khi hỏng hoàn toàn mới xử lý.

2. Quần áo cũ không mặc suốt cả năm

Người Trung Quốc có câu, quần áo không mặc đến ba mùa thì cũng không còn duyên với chủ. Những bộ đồ cũ, bạc màu, chật chội hoặc đơn giản là không còn phù hợp với hiện tại nếu cứ nằm yên trong tủ sẽ chiếm chỗ của vận may mới.

Không chỉ vậy, quần áo cũ còn gắn với ký ức cũ, cảm xúc cũ. Việc giữ quá nhiều đồ không dùng đến vô tình khiến con người bị níu lại quá khứ, khó bước sang giai đoạn mới. Trước năm mới, họ thường phân loại rõ ràng: đồ còn tốt thì cho đi, đồ hỏng thì bỏ, tuyệt đối không giữ vì tiếc.

3. Bát đĩa sứt mẻ, nứt vỡ

Trong văn hóa Á Đông, bát đĩa tượng trưng cho tài lộc và sự đủ đầy. Bát đĩa sứt mẻ bị xem là dấu hiệu hao hụt, không trọn vẹn. Nhiều gia đình Trung Quốc quan niệm rằng dùng đồ ăn bị mẻ quanh năm sẽ kéo theo vận tài chính trầy trật, làm bao nhiêu cũng khó dư. Vì vậy, trước năm mới, họ thường kiểm tra lại toàn bộ bát đĩa trong nhà, loại bỏ ngay những chiếc nứt chân, mẻ miệng, dù vẫn dùng được. Việc thay bộ bát đĩa mới không chỉ mang ý nghĩa vệ sinh mà còn là cách cầu mong năm mới sung túc, đủ đầy hơn.

4. Đồ chất đống dưới gầm giường, gầm sofa

Một điểm rất đặc trưng trong cách dọn nhà của người Trung Quốc là cực kỳ hạn chế để đồ dưới gầm giường. Theo phong thủy, đây là khu vực ảnh hưởng trực tiếp đến giấc ngủ và tinh thần. Khi gầm giường bị nhồi nhét đồ cũ, đồ linh tinh, con người dễ ngủ không sâu, tinh thần uể oải, vận khí cũng khó hanh thông.

Cuối năm, họ thường dọn sạch khu vực này, chỉ để trống hoàn toàn hoặc tối đa là hộp đựng chăn gối gọn gàng, sạch sẽ. Quan niệm rất rõ ràng: nơi nghỉ ngơi phải thông thoáng thì năng lượng mới được tái tạo.

5. Đồ lưu niệm gợi cảm xúc tiêu cực

Không phải món đồ nào cũ cũng xấu, nhưng những vật gắn với ký ức buồn, thất bại, chia ly thì thường được khuyên nên loại bỏ trước năm mới. Đó có thể là quà của mối quan hệ đã kết thúc, đồ vật gợi lại giai đoạn khó khăn hay những món khiến tâm trạng nặng nề mỗi khi nhìn thấy. Người Trung Quốc tin rằng cảm xúc tiêu cực bám vào đồ vật rất lâu. Nếu muốn tống cựu nghênh tân đúng nghĩa, cần dứt khoát buông bỏ cả vật lẫn cảm xúc đi kèm.

6. Hóa đơn cũ, giấy tờ lộn xộn

Một điều ít ai để ý là giấy tờ cũ, hóa đơn đã hết giá trị nếu để bừa bãi sẽ tạo cảm giác rối loạn, trì trệ. Nhiều gia đình Trung Quốc dành riêng thời gian cuối năm để phân loại giấy tờ, giữ lại thứ cần thiết, bỏ đi phần không còn dùng đến. Nhà gọn gàng thì đầu óc mới thông suốt, đó là nguyên tắc được nhắc đi nhắc lại trong văn hóa sống của họ.

7. Đồ trang trí đã cũ kỹ, phai năng lượng

Những vật trang trí sờn màu, phủ bụi lâu ngày cũng được xếp vào nhóm nên thay mới. Theo quan niệm truyền thống, đồ trang trí mang năng lượng biểu trưng. Khi chúng đã cũ kỹ, phai nhạt, năng lượng tích cực cũng theo đó suy giảm.

Vì vậy, trước năm mới, người Trung Quốc thường thay cây cảnh mới, đổi tranh treo tường, làm mới những chi tiết nhỏ để không gian có sinh khí hơn.



