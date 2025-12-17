Cuốc giao hàng định mệnh khiến cuộc đời nam shipper sinh năm 2002 đảo chiều

Trên mạng xã hội Douyin (Trung Quốc), câu chuyện tình yêu nảy nở từ lần giao hàng "định mệnh" giữa một chàng shipper trẻ và nữ khách hàng lớn hơn 15 tuổi từng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Chàng trai là Trương Phụng, sinh năm 2002, còn cô gái là Tưởng Hiểu Hiểu, sinh năm 1987, là chủ một salon làm đẹp. Bước ngoặt đến từ một lần giao hàng tưởng chừng rất bình thường. Khi gặp Tưởng Hiểu Hiểu, sự tự tin, chín chắn của người phụ nữ 38 tuổi đã khiến Trương Phụng lập tức rung động. Gạt bỏ sự rụt rè ban đầu, sau khi hoàn thành đơn hàng, anh chủ động khen cô xinh đẹp và tìm cách kết bạn WeChat. Suốt gần nửa tháng sau đó, chàng shipper trẻ kiên trì gửi lời chào mỗi ngày, chúc buổi sáng, quan tâm vào các dịp lễ... Ban đầu, Tưởng Hiểu Hiểu không quá để ý, nhưng sự chân thành và bền bỉ của Trương Phụng dần khiến cô mở lòng.

Giữa hai người tồn tại không ít khác biệt, từ tuổi tác đến điều kiện kinh tế. Trương Phụng xuất thân từ vùng quê nghèo, trong khi Tưởng Hiểu Hiểu đã có sự nghiệp ổn định và cuộc sống đủ đầy. Dù vậy, cả hai vẫn chọn ở bên nhau, vượt qua những ánh nhìn định kiến. Chỉ sau khi yêu nhau, Trương Phụng mới biết bạn gái hơn mình 15 tuổi, đã từng ly hôn và có một người con trai đang sống với chồng cũ. Nhưng với anh, điều đó không quan trọng, còn Tưởng Hiểu Hiểu thì cảm thấy Trương Phụng nhỏ tuổi song lại là người đàn ông siêng năng, có trách nhiệm.

Chàng shipper sinh năm 2002 và nữ khách hàng sinh năm 1987 đã có chuyện tình đẹp sau lần giao hàng “định mệnh”. Bất chấp chênh lệch tuổi tác và những định kiến xung quanh, cả hai vẫn gắn bó bền chặt suốt nhiều năm

Sau 3 năm gắn bó, cặp đôi chính thức kết hôn, hiện sống hạnh phúc trong căn hộ cao cấp

Ngoài căn nhà riêng của Tưởng Hiểu Hiểu, cặp đôi đã cùng nhau mua một căn hộ cao cấp vào cuối năm 2024. Sau 3 năm gắn bó, tháng 5/2025 vừa qua, Trương Phụng và Tưởng Hiểu Hiểu chính thức đăng ký kết hôn. Hiện tại, Tưởng Hiểu Hiểu đang mang thai, đánh dấu một chặng đường mới trong câu chuyện tình yêu từng bắt đầu từ lần giao hàng định mệnh.

Trên tài khoản Douyin với gần 200.000 lượt theo dõi, Tưởng Hiểu Hiểu thường xuyên chia sẻ những clip ngắn ghi lại cuộc sống đời thường bên người chồng kém cô 15 tuổi - chàng shipper năm nào nay đã trở thành bạn đời. Căn hộ của cặp đôi cũng xuất hiện trong nhiều video, cho thấy không gian sống rộng rãi, thoáng đãng, được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông màu đen - trắng chủ đạo. Trong đó, khu vực phòng khách và phòng ngủ là hai không gian xuất hiện nhiều nhất, trở thành bối cảnh quen thuộc trong các clip mà Tưởng Hiểu Hiểu chia sẻ trên MXH.

Căn hộ được cặp đôi mua vào cuối năm 2024, sau đó hoàn thiện nội thất bên trong với phong cách hiện đại, tiện nghi

Căn hộ mang tông đen - trắng chủ đạo, có diện tích rộng rãi, decor đơn giản nhưng hài hòa, tinh tế

Không gian phòng ngủ của cặp đôi cũng xuất hiện trong nhiều clip được Tưởng Hiểu Hiểu đăng tải trên Douyin.

Tổng hợp