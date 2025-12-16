Sống đủ lâu để thấy: Nam nghệ sĩ mua nhà ở chung với bạn gái quản lý, vừa chính thức cầu hôn

Low G (tên thật Nguyễn Hoàng Long) là một trong những rapper đình đám của làng nhạc Việt, ghi dấu ấn với loạt bản hit được giới trẻ yêu thích. Không chỉ gây chú ý bởi cá tính âm nhạc riêng biệt và vẻ ngoài điển trai, anh còn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi chuyện tình 5 năm ngọt ngào bên bạn gái Dương Fynn (tên thật Dương Hoàng) - người đồng hành cùng anh trong công việc lẫn cuộc sống khi vừa là người yêu vừa đảm nhận vai trò quản lý. Mới đây nhất, cõi mạng rộn ràng hơn bao giờ hết khi Low G "đánh úp" cầu hôn Dương Fynn giữa đêm.

Được biết, trong quãng thời gian yêu nhau, cặp đôi đã về sống chung nhưng khi ấy mới chỉ là nhà thuê, đến 2024, cặp đôi chính thức mua nhà riêng là căn hộ hiện đại rộng 210m². Gần 1 năm decor nhà, đầu năm nay cặp đôi khoe tổ ấm sau quá trình hoàn thiện. Và đến cuối năm, màn cầu hôn ngọt ngào đã trở thành dấu mốc trọn vẹn, khép lại một chặng đường yêu đầy viên mãn, mở ra hành trình mới của cuộc sống hôn nhân.

Toàn cảnh căn hộ 210m² của Low G và Dương Fynn

Với những khán giả theo dõi cặp đôi từ lâu, đều biết đây là "trái ngọt" sau gần 1 năm cả hai miệt mài hoàn thiện và sửa sang. Không chỉ vướng lịch trình công việc dày đặc, Low G và Dương Fynn còn kỹ tính, cầu toàn trong từng chi tiết, nên quá trình sửa nhà mới kéo dài suốt cả năm trời. Trên kênh Youtube, Dương Fynn chia sẻ: "Vậy là sau gần 1 năm sửa nhà chúng tui đã được về ở nhà mới rùi. Lần này nhà mới thật chứ không phải nhà thuê, nhà này thực sự tốn rất nhiều tiền bạc, thời gian, công sức của chúng tui".

Tổ ấm mới của cặp đôi có diện tích khoảng 210m², ban đầu được thiết kế với 4 phòng ngủ. Tuy nhiên, cả hai đã quyết định cải tạo lại để phù hợp với nhu cầu sinh hoạt và công việc. Theo đó, không gian được tinh giản còn một phòng ngủ chính rộng rãi và một phòng thu âm riêng, phục vụ trực tiếp cho công việc âm nhạc của Low G. Phần diện tích còn lại được ưu tiên cho các khu vực sinh hoạt chung như phòng khách, phòng bếp, ban công…, tạo cảm giác thoáng đãng, liền mạch và mang đậm dấu ấn cá nhân của cả hai.

Nhà mới của Low G và Dương Fynn

Phòng khách

Trong căn hộ, cặp đôi sử dụng xuyên suốt các đường cong mềm mại, uốn lượn từ tường, trần nhà cho đến mặt sàn, tạo cảm giác liền mạch và dễ chịu. Phòng khách gây ấn tượng mạnh với mảng tường tivi bo cong, trở thành điểm nhấn nổi bật của không gian.

Dương Fynn và Low G chủ ý kết hợp những yếu tố đối lập, sử dụng các hình dáng không đồng nhất để căn hộ thêm sinh động và thú vị. Tông màu chủ đạo là các gam sáng, pha trộn giữa be, hồng khói cùng một số sắc pastel nhẹ nhàng, mang lại cảm giác ấm áp và hiện đại. Cặp đôi sinh năm 1997 chú trọng đến từng chi tiết trong thiết kế và cách bày trí. Hệ cửa giấu viền và tủ âm được sử dụng nhằm tối giản các chi tiết thừa như tay nắm, giúp không gian gọn gàng hơn, đồng thời thuận tiện cho việc sinh hoạt và dọn dẹp hằng ngày.

Khu vực phòng khách rộng rãi, có ban công thoáng đãng, nổi bật với mảng tường tivi bo cong

Sofa kem tinh tế, hài hòa với tổng thể kiến trúc

Nhiều chi tiết trong nhà sử dụng nhiều thiết kế uốn lượn, tạo đường cong mềm mại

Khu bếp

Nhờ tinh gọn công năng từ 4 phòng ngủ xuống còn 1, các không gian sinh hoạt chung trong căn hộ trở nên rộng rãi và thoáng đãng hơn hẳn. Khu bếp được bố trí tách biệt rõ ràng giữa khu vực nấu nướng và khu ăn uống, vừa đẹp vừa thuận tiện cho sinh hoạt hằng ngày.

Không gian bếp mang tông màu hiện đại nhưng vẫn giữ được cảm giác ấm cúng, tạo sự dễ chịu khi sử dụng. Khu vực bàn ăn được điểm xuyết thêm những chiếc ghế decor tinh xảo, góp phần làm nổi bật tổng thể và tăng tính thẩm mỹ cho không gian.

Khu vực bàn ăn trong nhà

Toàn cảnh khu bếp rộng rãi

Bếp có bàn đảo tiện lợi

Cùng với đó là các thiết bị hiện đại phục vụ cho việc nấu nướng hàng ngày

Phòng ngủ master

Phòng ngủ master bố trí thêm một góc làm việc nhỏ xinh dành cho Dương Fynn, đặt gần cửa sổ để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Khu vực thay đồ cũng nằm trong không gian này, với hệ tủ âm được thiết kế tối giản, gọn gàng, giúp căn phòng luôn thoáng đãng và ngăn nắp.

Phòng ngủ master của Low G và Dương Fynn

Góc làm việc nhỏ xinh được đặt cạnh cửa sổ

Khu vực thay đồ cũng nằm trong không gian master

Phòng thu âm

Không còn ở nhà thuê mà đã sở hữu tổ ấm riêng, Low G mạnh tay đầu tư một không gian làm việc và thu âm được thiết kế chỉn chu, hiện đại với đầy đủ hệ thống máy tính, loa và ánh sáng chuyên dụng. Phòng được thiết kế theo phong cách "vũ trụ", đúng sở thích mà nam rapper muốn trải nghiệm. Low G không ngần ngại đầu tư cho các thiết bị decor, tạo nên một không gian sáng tạo đậm dấu ấn cá nhân.

Không gian làm việc đầy sáng tạo của Low G

Đây là nơi anh chàng tìm cảm hứng sáng tác trong căn hộ 210m².

