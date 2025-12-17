Tiên phong công nghệ vì sức khỏe: Nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt Top “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025”

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến sức khỏe và chất lượng sống, công nghệ không còn là yếu tố bổ trợ, mà trở thành trụ cột quyết định giá trị của các thiết bị gia dụng hiện đại.

Tháng 11/2025, tại Lễ trao giải "Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025", nồi chiên không dầu SUNHOUSE đã được vinh danh Top sản phẩm được người tiêu dùng yêu thích. Đặc biệt, đây là dòng nồi chiên được nghiên cứu, phát triển và sản xuất 100% tại Việt Nam, trực tiếp tại nhà máy SUNHOUSE trên dây chuyền đạt tiêu chuẩn xuất khẩu sang Mỹ.

Điều này không chỉ phản ánh nhu cầu ngày càng cao đối với sản phẩm gia dụng vì sức khỏe của người tiêu dùng mà còn khẳng định năng lực tự chủ sản xuất và tiên phong công nghệ của SUNHOUSE - Thương hiệu đạt giải "Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á" (APEA 2025).

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE đạt Top Người tiêu dùng yêu thích năm 2025

Tự chủ công nghệ - nền tảng cho những giải pháp sống khỏe bền vững

Việc làm chủ công nghệ từ thiết kế, linh kiện đến quy trình sản xuất cho phép SUNHOUSE tối ưu hiệu suất vận hành và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố an toàn, chất lượng.

Ứng dụng công nghệ Rapid Air 360°, sản phẩm giúp thực phẩm chín đều bằng luồng khí nóng đối lưu, giảm đến 85% lượng dầu mỡ so với phương pháp chiên truyền thống. Nhờ vậy, các món ăn quen thuộc như gà rán, khoai tây chiên, nem, cá nướng… vẫn giữ được độ giòn ngon tự nhiên nhưng nhẹ nhàng hơn cho sức khỏe.

Không dừng lại ở công nghệ, SUNHOUSE còn đặc biệt chú trọng an toàn tiếp xúc thực phẩm, với lòng nồi phủ chống dính Whitford (USA) giúp hạn chế bám dính, dễ vệ sinh và đảm bảo độ bền lâu dài trong quá trình sử dụng hằng ngày.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE được phát triển từ sự thấu hiểu sâu sắc văn hóa ẩm thực và thói quen nấu nướng của người Việt

Giải pháp nấu tiện lợi: Đa dạng chế độ và tiết kiệm thời gian

Sở hữu dung tích lớn 9L, nồi chiên không dầu SUNHOUSE đáp ứng linh hoạt nhu cầu nấu nướng cho gia đình đông người, các bữa tiệc nhỏ hay những dịp sum họp cuối tuần. Công suất 1800W giúp rút ngắn thời gian chế biến, trong khi bảng điều khiển dễ sử dụng cho phép người dùng nhanh chóng làm quen, kể cả người lớn tuổi.

Trang bị nhiều tính năng an toàn: tự ngắt khi quá nhiệt, tự động ngắt khi kéo lòng nồi ra và tự hoạt động trở lại khi đẩy lòng nồi vào,... Mặt trước nồi có cửa sổ trong suốt, bên trong lòng nồi có đèn chiếu sáng nên người dùng có thể theo dõi quá trình nấu.

Khả năng đáp ứng đa dạng chế độ nấu từ chiên, nướng, quay đến hâm nóng thực phẩm, chỉ với một thiết bị, người nội trợ có thể giảm bớt thời gian đứng bếp, dành nhiều hơn quỹ thời gian cho bản thân và gia đình.

Nồi chiên không dầu SUNHOUSE ứng dụng công nghệ hiện đại đạt chuẩn quốc tế

Công nghệ và dây chuyền sản xuất chuẩn xuất Mỹ: SUNHOUSE khẳng định vị thế tiên phong của gia dụng Việt

Thành tích Top "Người tiêu dùng yêu thích" là kết quả của một quá trình đầu tư bài bản, bền bỉ vào công nghệ, con người và hệ thống sản xuất của SUNHOUSE trong suốt nhiều năm qua. Quan trọng hơn, đây là minh chứng rõ ràng cho triết lý phát triển nhất quán của doanh nghiệp: công nghệ chỉ thực sự có giá trị khi được đặt đúng trọng tâm - phục vụ sức khỏe, sự tiện nghi và chất lượng sống của con người, từ đó tạo ra giá trị bền vững cho xã hội.

Dây chuyền sản xuất Nồi chiên đạt chuẩn Quốc tế tại nhà máy SUNHOUSE

Với vai trò cánh chim đầu đàn của ngành gia dụng Việt Nam, SUNHOUSE không chỉ mang đến những sản phẩm giúp hàng triệu gia đình Việt sống khỏe hơn mỗi ngày, mà còn nuôi dưỡng khát vọng đưa công nghệ gia dụng Việt Nam vươn tầm quốc tế, trở thành niềm tự hào mới của "Made in Vietnam" trên bản đồ toàn cầu.

Hệ thống nhà máy SUNHOUSE được trang bị công nghệ và robot tự động hóa hiện đại

Hiện nay, SUNHOUSE sở hữu hệ thống 10 nhà máy công nghệ cao, được xác lập kỷ lục là đơn vị sở hữu hệ thống nhà máy sản xuất đồ gia dụng hàng đầu Việt Nam, với năng lực sản xuất hơn 80 triệu sản phẩm mỗi năm. Các sản phẩm của SUNHOUSE đã và đang được xuất khẩu tới 20 quốc gia, bao gồm những thị trường khó tính hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…, khẳng định năng lực tự chủ sản xuất, kiểm soát chất lượng và vị thế ngày càng vững chắc của gia dụng Việt trên thị trường quốc tế.