8 món rẻ hều nhưng tốt đến mức cạn từ khen, xin thề sang năm 2026 mua tiếp

Không biết có ai giống tôi không, cứ lướt app mua sắm là lại bị những món bán vài chục nghìn nhưng đánh giá toàn 5 sao kéo vào xem. Ban đầu cũng bán tín bán nghi, nghĩ chắc lại hiệu ứng đám đông. Nhưng rồi có những món mua về dùng thật sự “đáng tiền”, đến mức dùng xong chỉ muốn nói một câu: lẽ ra mình nên biết sớm hơn.

Dưới đây là 8 món đồ như vậy - những món theo phong trào nhưng cuối cùng lại trở thành đồ dùng không thể thiếu trong nhà.

1. Bàn chải đánh răng chữ S

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng dùng rồi mới hiểu vì sao nhiều người khen. Bàn chải này được thiết kế theo đúng góc 45 độ của phương pháp đánh răng khoa học, nên khi cầm vào tay gần như không cần “bẻ cổ tay”. Lông bàn chải ôm sát thân răng, dễ luồn vào kẽ. Sau khoảng một tuần dùng, cảm giác răng sạch hơn rõ rệt, nướu ít bị chảy máu hơn. Đặc biệt là rất dễ bỏ thói quen đánh răng ngang - thứ mà nha sĩ nào cũng khuyên nên tránh.