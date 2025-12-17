8 món rẻ hều nhưng tốt đến mức cạn từ khen, xin thề sang năm 2026 mua tiếp

Thư Hân, Theo Phụ Nữ Số 12:00 17/12/2025
Không phải món nào rẻ cũng tốt, nhưng rõ ràng có những món giá bình dân mà giá trị sử dụng lại vượt mong đợi.

Không biết có ai giống tôi không, cứ lướt app mua sắm là lại bị những món bán vài chục nghìn nhưng đánh giá toàn 5 sao kéo vào xem. Ban đầu cũng bán tín bán nghi, nghĩ chắc lại hiệu ứng đám đông. Nhưng rồi có những món mua về dùng thật sự “đáng tiền”, đến mức dùng xong chỉ muốn nói một câu: lẽ ra mình nên biết sớm hơn.

Dưới đây là 8 món đồ như vậy - những món theo phong trào nhưng cuối cùng lại trở thành đồ dùng không thể thiếu trong nhà.

1. Bàn chải đánh răng chữ S

Nghe thì có vẻ lạ, nhưng dùng rồi mới hiểu vì sao nhiều người khen. Bàn chải này được thiết kế theo đúng góc 45 độ của phương pháp đánh răng khoa học, nên khi cầm vào tay gần như không cần “bẻ cổ tay”. Lông bàn chải ôm sát thân răng, dễ luồn vào kẽ. Sau khoảng một tuần dùng, cảm giác răng sạch hơn rõ rệt, nướu ít bị chảy máu hơn. Đặc biệt là rất dễ bỏ thói quen đánh răng ngang - thứ mà nha sĩ nào cũng khuyên nên tránh.

2. Găng tay tắm kì da

Sử dụng chiếc găng tay này khi tắm không hề rát nhưng lại ra da chết rất rõ. Da sau khi tắm mịn và trơn, đúng kiểu “tróc một lớp áo cũ”. Sản phẩm còn hỗ trợ tạo bọt sữa tắm nhanh chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả chăm sóc da.

3. Găng tay thoa lotion

Món này thực sự là cứu tinh cho mùa hanh khô. Thay vì bôi lotion bằng tay rồi dính nhớp, găng tay có lớp lông ngắn bên trong giúp lotion tán đều khắp cơ thể. Bôi nhanh, không tốn sản phẩm, tay vẫn khô ráo. Chỉ mất khoảng 2 phút sau khi tắm là xong toàn thân, dùng đều đặn thấy da đỡ bong tróc rõ.

4. Dụng cụ vệ sinh lưỡi bằng silicon

Nhiều người đánh răng kỹ vẫn bị hôi miệng, lý do thường nằm ở lưỡi. Dụng cụ này làm bằng silicon mềm, ôm sát bề mặt lưỡi, không gây buồn nôn hay trầy xước. Một mặt dùng để chải, một mặt để gạt. Sau thời gian ngắn dùng đều, miệng sạch hơn, cảm giác vị giác cũng nhạy hơn khi ăn uống.

5. Lược gội đầu silicon

Sản phảm này là công cụ đắc lực thay thế cho việc dùng móng tay cào da đầu. Răng silicon mềm, massage rất dễ chịu, giúp tạo bọt nhiều hơn và làm sạch chân tóc tốt hơn. Dùng lâu bạn sẽ cảm thấy thấy da đầu đỡ dầu, ít ngứa hơn. Thiết kế cầm gọn tay, không trơn khi dính nước. Đây thực sự là item đáng thử, dù là nam hay nữ đều có thể mua và dùng ngay.

6. Bông tắm không bung

Ai từng mua bông tắm dùng vài tuần là bung sẽ hiểu sự khó chịu này. Vậy thì đây chính là lựa chọn "chân ái" bởi loại này có lõi chắc, lưới bọc nhiều lớp nên dùng lâu không bị tuột. Tạo bọt tốt, chỉ cần một ít sữa tắm. Dùng vài tháng vẫn giữ form, không cần buộc lại.

