10 năm tự ép mình sống như người nghèo, bị chê tằn tiện: Cô gái đổi cả thanh xuân để nhận lại điều này

Giữa bối cảnh giá nhà leo thang từng ngày, giấc mơ an cư với nhiều người trẻ ngày càng trở nên xa vời. Không ít người chấp nhận thuê trọ dài hạn, sống tạm bợ, thậm chí từ bỏ ý định mua nhà vì áp lực tài chính quá lớn.

Thế nhưng, có những người lại chọn một con đường khắc nghiệt hơn: tự ép mình sống tằn tiện suốt nhiều năm, gần như gạt bỏ mọi nhu cầu hưởng thụ cá nhân. Câu chuyện của một blogger trẻ tại Trung Quốc mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi nghẹn ngào khi cô thừa nhận đã “sống như người nghèo” suốt 10 năm, chịu không ít lời chê bai chỉ để đổi lấy một điều duy nhất - căn nhà của riêng mình.

Sau một thập kỷ đi làm, không mua sắm quần áo, không túi xách hàng hiệu, hạn chế tối đa chi tiêu cá nhân, cô gái cuối cùng cũng mua được một căn hộ cũ rộng 31m² nằm trên phố Thành Đô với giá 380.000 NDT (khoảng 1,42 tỷ đồng). Khoảnh khắc cầm chìa khóa trong tay, cô bật khóc, nói lời cảm ơn chính mình của 10 năm trước, người đã chọn hi sinh cả thanh xuân để đổi lấy cảm giác an cư hôm nay.

Căn hộ có kết cấu điển hình của nhà nhỏ: 1 phòng khách, 1 phòng ngủ, 1 bếp và 1 nhà vệ sinh. Hệ thống điện nước cũ, tường và sàn đã xuống cấp khiến cô từng khá bối rối khi bắt đầu. Tuy nhiên, thay vì đập phá ồ ạt, cô chọn cách cải tạo thông minh và tiết kiệm hơn là giữ nguyên kết cấu, hạn chế tối đa việc phá tường để tránh chi phí phát sinh cũng như ảnh hưởng đến kết cấu chịu lực của căn nhà.

Giải pháp được ưu tiên hàng đầu chính là tận dụng không gian theo chiều dọc. Tủ âm tường, tủ treo, các góc chết đều được khai thác bằng hệ tủ thiết kế riêng. Riêng phòng ngủ được lắp một mảng tủ lớn sát trần, còn phòng khách bổ sung thêm tủ treo ở tường nền, giúp sức chứa tăng lên đáng kể mà diện tích sinh hoạt gần như không thay đổi.

Toàn bộ tường được xử lý lại và sơn màu trắng ngà dịu mắt, kết hợp sàn gỗ tông sáng mang hơi hướng nguyên bản. Chỉ cần vậy cũng đủ khiến căn nhà cũ khoác lên diện mạo nhẹ nhàng, sạch sẽ và hiện đại hơn hẳn.

Phong cách được cô theo đuổi là nguyên mộc tối giản. Nội thất chủ yếu mang gam trắng và gỗ sáng, được kê sát tường để giữ lối đi thông thoáng. Nhờ cách bố trí này, căn hộ nhỏ không hề tạo cảm giác chật chội, ngược lại còn khá thoáng mắt so với diện tích thực.

Khu bếp cũng có gam màu đồng nhất với tủ gỗ, mặt bếp trắng, thiết bị gia dụng tối giản. Tường và sàn bếp đều dùng gạch sáng màu, giúp không gian sáng sủa và dễ vệ sinh. Ánh sáng cũng được chăm chút kỹ lưỡng, với đèn có nhiệt độ màu ấm vừa phải, kết hợp rèm vải cotton sáng màu để tận dụng ánh sáng tự nhiên.

Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, nữ blogger khéo léo tận dụng ánh sáng tự nhiên chỉ với một chiếc rèm cửa trắng, đủ để khiến căn hộ trông đắt tiền hơn hẳn. Đó cũng là nơi cô thiết kế để làm việc và học tập.

Căn hộ 31m² này không gây choáng ngợp bởi sự sang trọng hay xa xỉ. Thứ khiến nó viral không chỉ bởi cách cải tạo nhà thông minh mà còn ở cách chủ nhân phấn đấu vì một mục tiêu lớn để có thành quả xứng đáng cho nỗ lực của mình.

Nguồn: post.smzdm